Sector de plantas ornamentales y flores prevé crecer 7.5% en el 2027, pero señalan al menos tres retos

El 85% de los productos del sector de plantas ornamentales, flores y follajes producidos en Guatemala ya están exentos de arancel para ser importados en Estados Unidos, luego de que en el más reciente impuesto establecido en julio se amplió la lista de productos exentos para el país. El sector también desarrolla diferentes acciones en aspectos fitosanitarios para lograr que más productos sean admitidos en ese mercado.

Con esta oportunidad y de darse las condiciones competitivas, el sector prevé crecer 7.5% en las exportaciones en el 2027, explicó Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores y del V Congreso del sector, efectuado este 2 de septiembre, según la información brindada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En el 2025 el sector exportó US$120.9 millones, mientras que hasta abril del 2026 las cifras reflejan que el valor exportado cayó 21% interanual, a US$40.1 millones, aunque el volumen creció 5%, informó la entidad, con datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Los exportadores ven estos datos como un indicador de la necesidad de competir con mayor valor agregado, explicó Agexport.

Para el cierre del 2026 esperan un crecimiento sostenido, similar al de los últimos años, de entre 2% y 3%, agregó Briggitte Obrock, coordinadora de la Comisión.

Mientras que para el 2027 se estima un crecimiento de 7.5% en las exportaciones, de darse las condiciones competitivas y al atender varios retos que enfrenta el sector. Gutiérrez refirió que el comportamiento de las exportaciones se había estancado en los últimos años, pero ahora el sector entra en una etapa con nuevas posibilidades de crecimiento.

Entre estas destaca que el 85% de los productos ingresa con arancel cero a Estados Unidos, su principal mercado, explicó el directivo.

Además, varios productos avanzan en procesos de admisibilidad fitosanitaria, y la innovación amplía una oferta que ya combina flores, follajes, plantas terminadas, orquídeas y esquejes.

Sin embargo, el sector también menciona tres retos para aprovechar estas oportunidades: el acceso a los mercados mediante infraestructura para trasladar sus productos, el clima y el cumplimiento fitosanitario para la admisibilidad de más variedades.

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"El reto es convertir la ventaja arancelaria, las nuevas admisibilidades y la innovación en negocios sostenibles para superar el crecimiento tímido que ha tenido el sector en los últimos años. Para lograrlo debemos preparar a las empresas y superar los obstáculos de competitividad que encarecen y retrasan las exportaciones. La ventaja arancelaria no se convierte automáticamente en ventas: requiere preparación, cumplimiento para el acceso fitosanitario e infraestructura vial y portuaria que facilite la entrega de productos perecederos con calidad y puntualidad", advirtió Gutiérrez.

Varios productores de flores de exportación participaron en el V Congreso de Plantas ornamentales flores y follajes, organizado por la Comisión del Sector y Agexport. (Foto, Prensa Libre: Agexport).

Acciones para admisibilidades e innovación

La Comisión impulsa una agenda de admisibilidades:

En el caso de Dianthus (conocido como clavel o clavel de maceta), el expediente se encuentra en revisión del Plan de Trabajo por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Su aprobación permitirá exportar a ese mercado variedades de clavel.

Pachira, especie nativa de Guatemala y Centroamérica, tiene potencial para competir en Estados Unidos, mercado abastecido principalmente desde China.

Growing Media Program permitirá exportar plantas enraizadas en sustrato y aumentar el valor agregado. Incluye esquejes de Anthurium, Begonia, Cactus, Dipladenia, Peperomia, Violeta y Phalaenopsis.

Solanaceae hacia la Unión Europea: el proceso se encuentra en la fase final.

Pony Tail hacia Chile: una gestión que busca ampliar oportunidades comerciales.

La Comisión explica que cada una de estas admisibilidades representa años de trabajo técnico, coordinación institucional con los ministerios de Agricultura, Economía y Relaciones Exteriores, así como colaboración entre el sector privado y las autoridades fitosanitarias nacionales e internacionales.

Variedad de flores fueron expuestas durante el V Congreso de Plantas ornamentales flores y follajes, organizado por la Comisión del Sector y Agexport. (Foto, Prensa Libre: Agexport).

“Su aprobación permitirá generar nuevas oportunidades de negocio, atraer inversión, impulsar la innovación y consolidar a Guatemala como un proveedor confiable de plantas ornamentales, follajes y flores en los mercados internacionales”, indicó Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión.

En el 2025, los esquejes e injertos generaron US$43.8 millones en exportaciones; los follajes y ramas frescas, US$26.6 millones; y las rosas cortadas, US$24.8 millones.

Señalan tres retos

Aunque se visualizan oportunidades y se trabaja para abrirlas y aprovecharlas, el sector señala al menos tres retos para poder concretarlas.

Como primer reto identifican la infraestructura vial y portuaria, la cual consideran uno de los principales obstáculos.

Detallan que las rutas CA-1, CA-2 y CA-9 movilizan al menos el 88% del flujo exportador. La velocidad promedio hacia el Atlántico es de 16 kilómetros por hora (km/h), y un viaje puede tomar entre 18 y 30 horas, lo cual representa un alto riesgo para productos perecederos.

Además, exponen que situaciones como el reciente caso del puente Huijó dejan una lección de largo plazo: el país necesita mantenimiento preventivo, monitoreo permanente, rutas alternas y protocolos que permitan mantener la continuidad logística, explicó Gutiérrez.

El segundo reto es el cambio climático.

La variabilidad de las lluvias y las temperaturas, así como los episodios de sequía o exceso de humedad, alteran los ciclos productivos y elevan la presión de plagas.

El cumplimiento fitosanitario constituye el tercer reto.

La admisibilidad abre la puerta, pero solo las buenas prácticas y la trazabilidad permiten mantenerla abierta; incumplir provoca rechazos y pérdida de confianza comercial, explica la Comisión.

"Necesitamos productores preparados para cumplir las normas y un país que garantice conectividad y puertos eficientes. Una exportación no termina cuando se produce; termina cuando llega a tiempo y en buenas condiciones a su mercado. En productos vivos y perecederos, competir también significa llegar a tiempo", agregó Salguero.

Plantas ornamentales formaron parte de las exposiciones en el V Congreso de Plantas ornamentales flores y follajes, organizado por la Comisión del Sector y Agexport. (Foto, Prensa Libre: Agexport).

El V Congreso reunió a más de 300 productores, exportadores y técnicos; más de 10 compradores internacionales; alrededor de 40 estands y más de 10 conferencias impartidas por expertos internacionales.

Entre ellos hubo exposiciones sobre acceso a Estados Unidos, para lo cual Joey Saad (USDA) y Abel Serrano (CBP) explicaron los requisitos para aprovechar el arancel cero y las admisibilidades en curso.

Firman convenio

Agexport y AmericanHort, organización empresarial de Estados Unidos que representa a productores, distribuidores, vendedores y otros integrantes de la cadena de valor hortícola en ese país, intercambiaron el 2 de septiembre una carta de colaboración.

Esta alianza tiene como objetivo compartir información sobre asuntos comerciales, regulatorios y de políticas relacionados con el comercio de productos hortícolas entre Guatemala y Estados Unidos. Además, mantener una comunicación fluida y colaborar en el seguimiento de los procesos de admisibilidad para productos hortícolas de Guatemala hacia ese mercado, así como compartir información entre las empresas socias de ambas organizaciones sobre los eventos que cada una organice.

Esta alianza, gestionada por la Dirección de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT, tiene como objetivo compartir información sobre temas comerciales, regulatorios y de políticas que puedan tener sobre le comercio de productos hortícolas entre Guatemala y Estados Unidos;… pic.twitter.com/ygNpG78ti7 — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) September 2, 2026

Según Agexport, como primer resultado de esta alianza, Kamron Newberry, coordinador de Asuntos Regulatorios y Comercio de AmericanHort, en Washington D. C., presentó una conferencia sobre tendencias del mercado de flores y plantas ornamentales en Estados Unidos.