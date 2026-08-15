Guatemala busca llevar sus crisantemos y una planta nativa a EE. UU.: qué falta por hacer y los beneficios

Guatemala busca ampliar los mercados internacionales para sus plantas ornamentales, flores y follajes, y uno de los avances más cercanos podría ser la autorización para exportar crisantemos de corte a Estados Unidos, una oportunidad que podría beneficiar particularmente a micro y pequeños productores.

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que durante años el ingreso del crisantemo guatemalteco a Estados Unidos ha estado restringido debido a la roya blanca.

Sin embargo, aseguró que, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), se ha trabajado para demostrar ante las autoridades estadounidenses que esta enfermedad ya existe en ese país y que el producto guatemalteco no implicaría un riesgo adicional.

Salguero afirmó que la autorización está "muy próxima" y que conseguirla podría abrir nuevas oportunidades para los productores nacionales.

Una oportunidad para pequeños productores

La importancia de esa admisibilidad no se limitaría a las grandes empresas exportadoras.

Salguero señaló que existen productores de crisantemos concentrados en áreas de Sacatepéquez y Chimaltenango que actualmente abastecen principalmente al mercado nacional.

Parte de esa producción se ha enfocado tradicionalmente en el consumo alrededor del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, particularmente con crisantemos amarillos. Acceder al mercado estadounidense les permitiría explorar un negocio de mayor alcance y reducir su dependencia de esa temporada de consumo local.

La búsqueda de nuevos destinos cobra importancia en un momento en que el sector enfrenta una aparente contradicción: Guatemala está exportando más producto, pero obteniendo menos ingresos.

Entre enero y abril del 2026 se exportaron 14.9 millones de kilogramos de plantas ornamentales, follajes y flores, un incremento del 5% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, el valor de las ventas cayó US$10.6 millones y se situó en US$40.1 millones.

La principal diferencia está en los precios. El valor promedio de exportación disminuyó de US$3.56 a US$2.68 por kilogramo durante los primeros cuatro meses del año, según Agexport.

El sector cerró el 2025 con exportaciones por US$120.9 millones, el valor anual más alto registrado desde el 2017.

Geranios y claveles también buscan nuevos mercados

El crisantemo no es el único producto con el que Guatemala busca ampliar su presencia internacional.

Salguero explicó que existen oportunidades con geranios, debido a la disponibilidad de nuevos colores y genéticas resistentes a plagas y enfermedades. A su criterio, Guatemala posee condiciones climáticas favorables para producir estas plantas y competir en mercados como Europa.

Aunque productores de países africanos han abastecido tradicionalmente parte de ese mercado, Salguero considera que las condiciones guatemaltecas pueden permitir que el país incursione en ese negocio y que posteriormente se abran oportunidades en mercados de Norteamérica y Sudamérica.

Otra posibilidad son los claveles destinados a plantas ornamentales y macetas, diferentes de la tradicional flor de corte.

Colombia y Ecuador han sido líderes en la producción de esta variedad, según Salguero, pero Guatemala podría aprovechar su cercanía con los mercados y sus condiciones climáticas para competir en este segmento.

Una planta nativa que Guatemala busca llevar a Estados Unidos

Entre las especies mencionadas por Salguero destaca también la pachira, una planta nativa de los bosques tropicales de Guatemala y Centroamérica cuyo proceso para conseguir acceso al mercado estadounidense todavía requiere más trabajo.

La planta, conocida en algunas áreas de la Costa Sur como "pumpo", forma parte de la biodiversidad de la región.

Salguero explicó que la especie fue llevada a China hace alrededor de 50 años y que actualmente ese país puede producirla y exportarla a Estados Unidos, mientras Guatemala todavía trabaja para conseguir acceso a ese mercado.

El sector busca avanzar en ese proceso con las autoridades guatemaltecas y estadounidenses para, en palabras de Salguero, "reconquistar ese mercado". Además, mencionó que existen otras variedades que permanecen en procesos de apertura y podrían presentar avances posteriormente.

Estados Unidos recibe el 57% de las exportaciones

La búsqueda de nuevas admisibilidades adquiere mayor relevancia por el peso que tiene Estados Unidos para la industria guatemalteca.

Ese país recibe actualmente el 57% de las exportaciones del sector. Junto con Países Bajos, El Salvador, Canadá y Honduras, los cinco principales destinos concentran el 96% de las ventas internacionales de plantas ornamentales, follajes y flores de Guatemala.

Pero abrir mercados no es el único desafío. Salguero señaló que las condiciones internas también afectan la competitividad de las empresas y mencionó entre los principales problemas las carreteras, la eficiencia de puertos y aeropuertos, los trámites públicos, la certeza regulatoria y los procesos fitosanitarios.

Para una industria que comercializa productos perecederos, cada demora, requisito adicional o incremento de costos puede reducir la capacidad de competir frente a proveedores de otros países.

Congreso de plantas ornamentales será el 2 de septiembre

En medio de estos esfuerzos por abrir mercados, el sector celebrará el V Congreso Internacional de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores el 2 de septiembre del 2026, en el Hotel Barceló, en la capital.

El encuentro, organizado por la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, busca conectar a productores y exportadores con tendencias, tecnologías, conocimientos y oportunidades de negocios con compradores nacionales e internacionales.

Se espera la participación de más de 300 productores, exportadores, técnicos y profesionales. El programa contempla más de 15 conferencias, más de 50 empresas en el piso de exhibición y actividades con alrededor de 10 compradores provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros mercados.

#AGEXPORTHoy 🗞️ | Sector ornamental, follajes y flores impulsa acciones para recuperar crecimiento y competitividad.



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Autoridades de Estados Unidos explicarán requisitos de ingreso

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport y del Comité Organizador del Congreso, informó que representantes oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) participarán por primera vez en Guatemala en esta actividad.

Los funcionarios explicarán los lineamientos regulatorios, requisitos fitosanitarios y procedimientos que deben cumplir las plantas ornamentales para ingresar al mercado estadounidense.

Para el sector, conseguir nuevas admisibilidades, diversificar mercados y desarrollar nuevas especies son parte de la estrategia para recuperar crecimiento, especialmente en un escenario en el que exportar un mayor volumen ya no necesariamente significa generar mayores ingresos.