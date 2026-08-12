Jóvenes empresarios ganan espacio en Guatemala: más de 100 empresas ya forman parte de Agexport

La incorporación de jóvenes a la actividad empresarial guatemalteca comienza a reflejarse no solo en nuevos emprendimientos, sino también en el relevo de empresas familiares y en espacios de toma de decisiones.

Más de 100 empresas lideradas por jóvenes forman parte de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y 24 jóvenes participan actualmente en juntas directivas, según datos divulgados este 12 de agosto por NewGen, el Comité de Jóvenes Exportadores de esa organización.

Las cifras ofrecen una perspectiva distinta sobre la juventud y el mercado laboral: una generación que, además de buscar empleo, comienza a ocupar posiciones empresariales desde las cuales puede generar puestos de trabajo, introducir tecnología y buscar mercados fuera de Guatemala.

Esta participación coincide con datos del Human Capital Data Portal del Banco Mundial, citados por Agexport, según los cuales, en el 2025, el 69.3% de las personas de entre 20 y 24 años en Guatemala participaba en la fuerza laboral.

De heredar una empresa a transformarla

Uno de los desafíos que identifica NewGen está en las empresas familiares. Para una parte de los jóvenes empresarios, comenzar no significa necesariamente crear un negocio desde cero, sino recibir una operación construida por generaciones anteriores y decidir cómo modernizarla.

La organización plantea que ese relevo puede incluir digitalización, innovación y búsqueda de mercados internacionales. NewGen ha vinculado a más de 60 empresas familiares y funciona como una plataforma que acerca a jóvenes empresarios, emprendedores y sucesores de compañías familiares al conocimiento, la experiencia, las redes de contactos y las oportunidades relacionadas con la exportación.

La sucesión empresarial se incorpora así a la discusión sobre juventud. Una empresa familiar que prepara adecuadamente el cambio generacional puede mantener y ampliar oportunidades, mientras que una compañía que consigue exportar puede transformar una actividad local en ingresos provenientes de mercados internacionales, según el planteamiento de NewGen.

“Desde NewGen queremos construir un legado que vaya más allá de nuestra generación”, afirmó Génesis Pérez, presidenta del Comité de Jóvenes Exportadores NewGen de Agexport.

Más de 700 jóvenes en cuatro años

Entre el 2022 y el 2025, más de 700 jóvenes participaron en eventos dirigidos a empresarios jóvenes y empresas familiares, de acuerdo con NewGen. Durante ese período, el comité también desarrolló cinco grandes eventos de posicionamiento y gestionó alianzas estratégicas y cooperación internacional.

El objetivo es conectar a empresarios que ya cuentan con experiencia exportadora con quienes intentan dar sus primeros pasos hacia mercados internacionales.

“Uno de nuestros principales propósitos es que los jóvenes empresarios podamos intercambiar conocimiento y experiencias, construir redes de contactos y fortalecer nuestras capacidades para hacer negocios con visión internacional”, explicó Pérez.

Para NewGen, esa transferencia de experiencia puede acelerar el crecimiento de una nueva generación de empresas y facilitar el tránsito de un emprendimiento local hacia una compañía con capacidad de exportar.

Jóvenes exportadores participan en actividades organizadas por Agexport para fortalecer sus capacidades empresariales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexpot)

El efecto multiplicador: de emprendedor a empleador

El enfoque también busca cambiar la discusión tradicional sobre la inserción laboral juvenil. Pérez sostiene que hablar de juventud implica abordar productividad, trabajo y oportunidades económicas, pero también crear condiciones para que más jóvenes desarrollen empresas capaces de contratar a otras personas.

“Cuando fortalecemos las capacidades de un joven empresario, el impacto puede multiplicarse”, señaló la presidenta de NewGen. Ese efecto, según explicó, puede producirse cuando un empresario genera oportunidades para otros jóvenes, continúa una empresa familiar o transforma un emprendimiento local en una compañía exportadora.

El comunicado profundiza en esa idea: una empresa que crece puede generar nuevos puestos de trabajo; una empresa familiar que prepara su sucesión puede mantener y ampliar oportunidades, y un emprendimiento que comienza a exportar puede obtener ingresos de nuevos mercados internacionales.

La apuesta se relaciona con la estrategia de Agexport de ampliar la cantidad de empresas guatemaltecas con vocación exportadora y diversificar los mercados a los cuales llegan sus productos y servicios.

Exportar todavía implica superar barreras

El salto hacia mercados internacionales, sin embargo, no está exento de dificultades.

Pérez reconoce que el camino de la exportación todavía enfrenta barreras que limitan la competitividad de las empresas y considera que los empresarios jóvenes deben involucrarse tanto en la formulación de propuestas como en la búsqueda de soluciones.

El comunicado no especifica cuáles son esas barreras ni cuantifica su impacto sobre las empresas jóvenes, por lo que determinar qué obstáculos enfrentan —y cuáles pesan más al momento de comenzar a exportar— queda como una interrogante relevante para dimensionar el potencial de esta nueva generación empresarial.

Empresarios jóvenes comparten experiencias y establecen contactos durante una actividad de NewGen. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

El reto: pasar de la participación a la escala

Las cifras divulgadas muestran avances en participación empresarial, aunque el comunicado tampoco precisa cuánto exportan actualmente las empresas lideradas por jóvenes, cuántos empleos generan ni qué proporción de las más de 100 compañías mencionadas vende efectivamente en mercados internacionales.

Esos indicadores permitirían medir el siguiente paso del relevo generacional: determinar hasta qué punto una mayor presencia de jóvenes empresarios se traduce en nuevas exportaciones, generación de empleo y diversificación de destinos.

Pérez considera que la generación actual ya forma parte del aparato productivo y no debe observarse únicamente como una promesa futura.

“Este 12 de agosto queremos reconocer a los jóvenes que ya estamos creando empresas, tomando decisiones, innovando y generando oportunidades”, expresó la dirigente empresarial.

El planteamiento coincide con el lema del Día Internacional de la Juventud citado en el comunicado, “Contextos diferentes, aspiraciones comunes”. La premisa es que, aunque los jóvenes parten de circunstancias distintas, existen aspiraciones compartidas relacionadas con oportunidades, trabajo, educación, bienestar y la posibilidad de construir un mejor futuro.

Fuentes: Comunicado de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), divulgado el 12 de agosto del 2026. Génesis Pérez, presidenta del Comité de Jóvenes Exportadores NewGen de Agexport. El dato de participación en la fuerza laboral corresponde al Human Capital Data Portal del Banco Mundial, según la referencia incluida por Agexport en el comunicado.