Sector empresarial resalta los beneficios para el comercio de la Ley General del Sistema Portuario Nacional

Representantes de distintas cámaras empresariales, usuarias del sistema portuario nacional, reaccionaron a la aprobación del Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, por parte del Congreso de la República. La normativa formaba parte del paquete de leyes económicas.

La aprobación del proyecto de ley ocurrió durante la madrugada y, a primeras horas de este miércoles 5 de agosto, comenzaron a surgir reacciones sobre la importancia de este nuevo marco legislativo.

En términos generales, la ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como ente rector del sistema portuario; fortalece la coordinación entre las instituciones vinculadas al sector y establece un marco legal para promover inversiones mediante alianzas público-privadas (APP), esquemas de inversión mixta y proyectos privados regulados por la nueva autoridad.

Además, otorga a la APN el mandato de supervisar el cumplimiento de las normas de protección y seguridad portuaria, incluido el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Cacif respalda la ley portuaria

Por medio de un comunicado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) destacó que "valora positivamente la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional por parte del Congreso de la República de Guatemala, una normativa que representa un avance relevante para modernizar el marco jurídico que rige el desarrollo portuario del país".

El comunicado agrega que "contar con una legislación moderna y actualizada contribuye a brindar mayor certeza jurídica, fortalecer la institucionalidad y sentar las bases para un sistema portuario más eficiente, competitivo y alineado con las necesidades del comercio nacional e internacional".

Asimismo, señala que la modernización del sistema portuario es un elemento clave para mejorar la competitividad de Guatemala, facilitar el comercio, promover la inversión y fortalecer la integración del país en las cadenas regionales y globales de suministro.

Contar con una legislación moderna y actualizada contribuye a brindar mayor certeza jurídica, fortalecer la institucionalidad y sentar las bases para un sistema portuario más eficiente, competitivo y alineado con las necesidades del comercio nacional e internacional.

El Cacif expone que "un sistema portuario más eficiente contribuye a reducir costos logísticos, agilizar el movimiento de mercancías y hacer más eficiente la cadena de abastecimiento. En la medida en que estos beneficios se consoliden, podrán traducirse en una mayor disponibilidad de productos y en condiciones más favorables para todos los guatemaltecos".

La posición del sector privado organizado concluye: "Reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura estratégica, mejoren el clima de negocios y promuevan condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleo formal y el desarrollo sostenible de Guatemala".

La ley define las modalidades portuarias de contratación mediante las cuales se podrá autorizar el uso, gestión, operación o desarrollo de bienes e instalaciones portuarias: el Contrato de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica (APP) y el Contrato de Administración Portuaria (CAP). (Foto Prensa Libre: EPQ)

Industria avala la ley portuaria

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expuso que la aprobación de la ley representa un avance hacia un sistema portuario más moderno, eficiente y competitivo.

"La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional es un paso para dotar al país de un marco jurídico moderno que impulse la transformación del sistema portuario y siente las bases para una infraestructura más eficiente, competitiva y preparada para responder a las necesidades del comercio exterior", aseguró.

El comunicado señala que Guatemala mantiene un rezago histórico en materia portuaria. "Superarlo requiere una visión de largo plazo que fortalezca la institucionalidad, brinde certeza jurídica y genere condiciones para atraer inversión, tanto pública como privada, que permita ampliar y modernizar la infraestructura logística del país", afirma la CIG.

"Los puertos son una infraestructura estratégica para el desarrollo nacional. Se estima que el 75% del comercio exterior se moviliza por vía marítima, por lo que contar con un sistema portuario moderno y eficiente es fundamental para fortalecer las cadenas de suministro, reducir costos logísticos, mejorar el abastecimiento e incrementar la competitividad de Guatemala".

La CIG reiteró que el impacto de esta ley dependerá de su implementación mediante una ejecución técnica, transparente y coordinada entre las instituciones competentes para materializar los beneficios que plantea la normativa y consolidar un sistema portuario que responda a los desafíos del comercio internacional y al crecimiento económico y desarrollo del país.

La Ley General del Sistema Portuario Nacional establece un marco regulatorio para la construcción de terminales portuarias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Fundesa resalta certeza jurídica

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) reconoció la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional y felicitó a la décima legislatura del Congreso de la República por la aprobación de la normativa.

"Reconocemos de manera particular el trabajo de la Comisión de Economía y Comercio Exterior y el esfuerzo de las distintas bancadas por alcanzar los consensos que hicieron posible este resultado", expuso.

La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional es un paso para dotar al país de un marco jurídico moderno que impulse la transformación del sistema portuario y siente las bases para una infraestructura más eficiente, competitiva y preparada para responder a las necesidades del comercio exterior.

"Guatemala ha operado durante décadas sin una legislación integral que ordene el sistema portuario, lo que ha dificultado la planificación de nuevas inversiones y ha afectado la competitividad del país frente a la región. Los cuellos de botella portuarios llegaron a generar tiempos de espera para buques y sobrecostos que se trasladan directamente al consumidor guatemalteco", añade la posición de Fundesa.

La nueva normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), encargada de coordinar la política portuaria y promover proyectos de infraestructura. Además, busca fortalecer la coordinación institucional, elevar los estándares de seguridad y protección en las terminales marítimas y generar condiciones para ampliar y modernizar la infraestructura portuaria.

"Se trata de un avance sustantivo en materia de certeza jurídica, atracción de inversión y reducción de costos logísticos", añade el comunicado difundido este 5 de agosto.

Camagro afirma que la Ley General del Sistema Portuario Nacional sienta las bases para modernizar el sistema portuario, atraer inversión, generar empleo, fortalecer el comercio e impulsar el crecimiento económico del país. (Foto Prensa Libre: Asazgua))

Camagro resalta la competitividad

En tanto, la Cámara del Agro (Camagro) aseguró que la aprobación de la ley es trascendental para la competitividad y el desarrollo económico del país.

“La aprobación del Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, marca un antes y un después para la competitividad y el desarrollo económico de Guatemala. Esta ley sienta las bases para modernizar el sistema portuario, atraer inversión, generar empleo, fortalecer el comercio e impulsar el crecimiento económico y la prosperidad del país durante las próximas décadas”, cita la posición de Camagro.

Asimismo, señala que la normativa crea las condiciones para reducir los costos logísticos que hoy limitan la competitividad de Guatemala e inciden en el abastecimiento y el precio de los alimentos y otros bienes esenciales.

Camagro reconoce y aplaude al Congreso de la República por aprobar una ley trascendental que contribuirá a fortalecer la competitividad del país y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guatemaltecos.

Agexport afirma que la ley fortalecerá el comercio exterior

Para la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional representa un paso histórico para transformar la competitividad de Guatemala.

En un comunicado, el sector exportador felicitó al Congreso de la República y a la Comisión de Economía y Comercio Exterior por la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una decisión que considera trascendental porque representa un paso firme hacia la modernización del sistema portuario nacional y fortalece la agenda de competitividad que Guatemala necesita para impulsar el crecimiento del comercio exterior y la atracción de inversiones.

"Esta ley constituye una herramienta estratégica para transformar el sistema portuario nacional, fortalecer su rectoría, brindar mayor certeza jurídica a las inversiones y promover el desarrollo de puertos más modernos, eficientes y competitivos", afirma.

Según la posición de los exportadores, con esta decisión Guatemala envía una señal clara de confianza, visión de largo plazo y compromiso con la competitividad. "Se ha dado un paso decisivo para fortalecer el entorno exportador, atraer nuevas inversiones, generar empleo y crear mayores oportunidades de prosperidad para todos los guatemaltecos", añade.

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, declaró que esta legislación representa un hito para la modernización del sistema logístico nacional y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Transportistas destacan la cadena logística

El sector de usuarios, por medio de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, declaró que esta legislación representa un hito para la modernización del sistema logístico nacional y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior.

Expone que, como representante del sector que moviliza la mayor parte de las mercancías que ingresan y salen del país por vía terrestre, la Cámara considera que esta ley establece las bases para desarrollar un sistema portuario más eficiente, moderno y articulado con toda la cadena logística, lo que favorecerá la facilitación del comercio, la atracción de inversión y el crecimiento económico.

"Consideramos que la modernización del Sistema Portuario Nacional solo alcanzará su máximo potencial si se desarrolla de manera coordinada con el transporte terrestre, responsable de conectar los puertos con los centros de producción, consumo y comercio internacional", señala la posición gremial.

La Cámara reitera que la competitividad de Guatemala depende de una logística eficiente, en la que los puertos y el transporte terrestre funcionen como un solo sistema al servicio del desarrollo del país.

Concluye que el sector reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura, la conectividad y la eficiencia logística, convencido de que este es el camino para generar más inversión, empleo, crecimiento económico y bienestar para todos los guatemaltecos.

CFG ve más certeza para invertir

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) fijó su postura sobre la aprobación del Decreto 20-2026 y afirmó que representa un paso relevante para fortalecer las condiciones que favorecen la inversión, la competitividad y el crecimiento económico del país.

La entidad señala que la modernización del sistema portuario constituye un elemento estratégico para mejorar la eficiencia logística, reducir los costos de transacción y fortalecer la integración de Guatemala con los mercados internacionales.

"Un entorno más competitivo contribuye a generar mayor confianza para la inversión productiva y amplía las oportunidades de financiamiento para proyectos de desarrollo", sostiene la CFG.

Añade que, desde la perspectiva del sector financiero, la certeza jurídica, la planificación de largo plazo y una gobernanza institucional sólida son factores indispensables para canalizar inversión hacia infraestructura estratégica y consolidar un clima favorable para los negocios.

Asimismo, considera que la implementación de esta ley deberá sustentarse en criterios técnicos, transparencia y sostenibilidad, con el fin de fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

CGIC apuesta por la competitividad logística

El Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, dota al país, por primera vez, de un marco jurídico integral para el desarrollo, la gestión y la expansión de su sistema portuario, indicó la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC).

"Durante años, la ausencia de reglas claras postergó decisiones de inversión en terminales que hoy operan al límite de su capacidad. La nueva ley corrige ese vacío: define competencias, establece procedimientos para la inversión y la expansión portuaria, y crea la Autoridad Portuaria Nacional como ente rector del sistema", agregó.

Un entorno más competitivo contribuye a generar mayor confianza para la inversión productiva y amplía las oportunidades de financiamiento para proyectos de desarrollo.

El sector construcción señala que un aspecto suele quedar en segundo plano: la competitividad portuaria no se resuelve únicamente dentro del recinto portuario. Una terminal eficiente exige accesos carreteros en buenas condiciones, capacidad logística terrestre y obra pública que conecte la producción con los puntos de embarque.

Asimismo, afirma que Guatemala cuenta con una industria de la construcción con la capacidad técnica, la experiencia y el talento para ejecutar los proyectos que esta ley habilita, bajo estándares de transparencia, competencia abierta y calidad técnica.

La CGIC señala que la ley debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones para traducirse en resultados: