Qué cambia con la propuesta de reforma a la ley del Inguat: incentivos, infraestructura y nueva dirección, explica Harris Withbeck

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, explicó que esa entidad, el sector privado y otros actores participaron en las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de la institución, que fue presentada como iniciativa de ley por la Comisión de Turismo del Congreso. Sin embargo, expuso que es necesario un debate sólido y técnico sobre lo que más conviene al sector.

El funcionario considera que modificar esta ley y modernizarla tendría que ser de interés nacional, mencionando la importancia del sector de turismo en la economía del país.

Entre otros temas, el Inguat tiene programadas reuniones con el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para tratar aspectos técnicos como los incentivos fiscales que propone la iniciativa, indica el director en el extracto de esta entrevista.

¿Qué expectativas tienen de la aprobación de estas reformas este año o en el 2027 y si el Inguat hará cabildeo con los sectores y los diputados?

Es un proyecto de ley que se empezó a trabajar desde hace meses, no solo por el Inguat, sino con el sector privado, la Cámara de Turismo y diputados. La iniciativa de ley es de la Comisión de Turismo del Congreso, la que la está impulsando.

Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Los diputados ya iniciaron el proceso. La iniciativa ya cobró vida dentro del proceso legislativo; ahora depende de nosotros apoyar el proceso de socialización de la ley. Es muy importante que la población, y particularmente el sector de turismo, tanto el sector de hoteleros como el de turismo comunitario, agrupaciones indígenas, etcétera, realmente entiendan lo que significa esta ley, porque para mí modificar esta ley y modernizarla tendría que ser de interés nacional.

Estamos viviendo bajo un marco jurídico que fue diseñado en 1967, cuando no existía internet, cuando no había plataformas digitales, cuando no había influencers, y hemos venido haciendo malabares para poder competir en el 2026.

Y, por otro lado, si vemos a República Dominicana, ellos implementaron un sistema de incentivos fiscales hace 25 años, y nosotros hasta ahorita estamos empezando a ver la posibilidad de que se den. Entonces, ¿cómo podemos competir en un mercado global cada vez más competitivo, con destinos en la región que tienen herramientas mucho más avanzadas que nosotros para propiciar el desarrollo del sector?

¿Del tema de incentivos fiscales ya pudieron conversar con el Ministerio de Finanzas y con la SAT por lo que pueda significar el efecto para los ingresos?

Esas reuniones están pautadas para la semana entrante. Le informé al presidente (Bernardo Arévalo) que la Comisión (de Turismo del Congreso) decidió impulsar la iniciativa como está ahora y quedé en que a nosotros nos toca platicarlo con Finanzas y la SAT para ver cómo se va desarrollando.

Pero, lo importante es que la discusión sobre esto ya tomó nuevos aires. Y espero que sea un debate muy sólido y muy técnico sobre qué es lo mejor para el sector.

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¿Cuáles son las nuevas funciones del Inguat y cómo cambiaría la labor de dirigir el tema de turismo y la promoción del país?

Lo que se busca es modernizar para actualizarnos y poder fortalecernos como destino y competir bajo las mismas condiciones que otros países.

La gobernanza cambia. Se propone una junta directiva mixta porque el turismo, siendo transversal, requiere de mayor coordinación entre el Estado, el sector privado, las municipalidades, las comunidades. Esta sustituiría a la junta asesora que existe actualmente y se convertirá en el órgano superior de dirección estratégica del Inguat, y la propuesta indica que sería presidida por el Ministerio de Economía y que también participarían los ministerios de Cultura y Deportes, Comunicaciones y Relaciones Exteriores.

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En cuanto a las funciones de la Dirección General, es decir, la función diaria sigue en manos de quien esté ocupando el puesto de director general, quien participará en la junta con voz, pero sin voto; sería casi como un secretario técnico. Es decir, mantiene las operaciones administrativas, ejecuta las decisiones institucionales de mercadeo, de promoción del país, de desarrollo de productos turísticos, de registro y de fomento, y todo lo que ya se hace, pero con herramientas más modernas.

¿El Inguat seguiría siendo una entidad descentralizada con fondos privativos?

Sí, la idea es que siga siendo una entidad descentralizada con fondos privativos.

La iniciativa plantea cambios en la administración del instituto, la inversión turística y el desarrollo de infraestructura. El proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso y aún puede ser modificado. pic.twitter.com/Yf66pnwz2e — Prensa Libre (@prensa_libre) July 31, 2026

¿Cómo sería el manejo del Fondo de Infraestructura Turística que se propone que sea administrado por el Inguat?

El fondo estaría adscrito al Inguat y serviría para financiar, desarrollar, conservar, rehabilitar y mejorar infraestructura turística directa y complementaria.

Se propone porque muchos destinos tienen potencial o ya están hasta cierto punto desarrollados, pero su entorno requiere de más infraestructura básica, cosas como señalización, centros de atención, acceso local.

La idea es que cuente inicialmente con Q300 millones para financiar esos proyectos, es una herramienta para que el turismo genere desarrollo en los territorios y que el Inguat no se dedique solo a la promoción del país.

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Con base en estos cambios que se proponen, ¿qué expectativas tienen en cifras de crecimiento de inversiones para infraestructura turística hotelera con los incentivos fiscales y con este fondo también?

Estas proyecciones se van a ir dando conforme avancen las conversaciones técnicas sobre la implementación de la iniciativa. Es un poco prematuro ahorita hablar de eso, esta iniciativa cobró vida hace dos días y estamos confiados en que en el debate, no solo dentro del Legislativo, sino a nivel de la sociedad, tiene que salir eso porque es una pregunta muy válida.

¿Esa parte técnica es lo que van a hablar con Minfin y SAT?

Exactamente, por eso es muy importante que se den estas conversaciones técnicas.

Tenemos cifras que dio a conocer el Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC), que miden no solo el impacto directo del turismo, sino las repercusiones y la derrama en toda la economía, y para Guatemala estiman que se pueden crear más de 130 mil nuevos empleos durante la próxima década. Esto lo dijeron antes de conocer la iniciativa. Entonces estimamos que sí va a haber repercusiones económicas muy importantes, pero eso saldrá durante las conversaciones técnicas que se inician ahora.

En varios artículos de la iniciativa de reforma se menciona el reconocimiento a los pueblos indígenas, promover un modelo de turismo respetuoso, participativo y también abstenerse de utilizar expresiones culturales, imagen o identidad de una forma estereotipada o denigrante. ¿En este tipo de redacción y de artículos qué enfoque tiene el Inguat y cómo van a manejarlo?

A principios de año adoptamos el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que estará en vigencia durante los próximos 10 años. Es un plan que fue diseñado en los territorios y que contempla ampliamente lo que usted menciona. Todo lo que nosotros hacemos desde el Inguat está regido por ese plan maestro y eso también rige el abordaje que le estamos dando a esta iniciativa de ley.

El mayor tesoro que tiene Guatemala como destino turístico y lo que nos distingue tanto de la competencia en la región es justamente la riqueza cultural e histórica con la que cuenta el país. Por un lado, por otro lado, desde el inicio de la gestión yo he sido muy claro en que el escuchar a las comunidades con respeto y con humildad para que ellos nos digan cuáles son sus aspiraciones en cuanto al turismo mismo, es la clave de nuestra gestión.

El director del Inguat, Harris Whitbeck, y diputados de la Comisión de Turismo, hablan de iniciativa de ley 6811 para reformar la Ley Orgánica de ese instituto, la cual fue presentada al Congreso por dicha sala legislativa. (Foto, Prensa Libre: cortesía Inguat).

El papel del Gobierno y del Inguat es servir de un puente entre las aspiraciones que tienen las comunidades como potenciales destinos turísticos y la realidad. Y lo que estamos buscando son las herramientas para poder hacer eso; para nosotros es muy importante que eso esté enmarcado dentro de esta nueva ley

Contexto

La iniciativa de ley identificada como 6811, fue presentada al Congreso por la Comisión de Turismo de ese organismo: