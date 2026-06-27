Por qué cae el turismo en Guatemala: Mundial 2026, vuelos caros y competencia regional, según Camtur

Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la llegada de turismo extranjero ha crecido alrededor de 1.1% en cifras acumuladas de enero a mayo del 2026, pero durante el mes de mayo bajó casi 4%.

El Inguat refiere que mantiene la meta del año en un crecimiento de 8% y 9% en turismo y divisas, respectivamente; pero la institución también explicó que cada mes se hace un análisis técnico de las proyecciones y, de considerarse necesario, se harán los ajustes.

Al respecto de las cifras y el comportamiento en el 2026, Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), expone, en el extracto de esta entrevista, el panorama del turismo nacional y extranjero, y qué factores están influyendo.

¿Qué opina respecto del comportamiento de las cifras de turismo extranjero en este año?

Bajó bastante (durante mayo). Hemos visto que los boletos aéreos están más caros hacia Guatemala. Por ejemplo, de una parte de Estados Unidos hacia Costa Rica hay tarifas de US$350, US$375 o US$400, mientras que hacia Guatemala es casi el doble; entonces eso influye bastante, nos afecta mucho, porque, por más que vaya el Inguat a hacer promoción, la gente también busca qué país le sale más barato para viajar con transporte aéreo.

El otro es el tema del Mundial 2026; vino a pegar bastante en mayo, junio y un poco de julio, porque mucha gente visita estos lugares (las sedes) o ya no viaja, sino que se queda en estos destinos.

Hemos escuchado de varios empresarios que son socios de la cadena de valor, como restaurantes, hoteles y tour operadores, que ha habido mucha baja.

Lo que sí subió fue el tema emisor (de turismo); las agencias de viajes que vendieron paquetes para estos meses, puede ser por el tema del Mundial.

El Inguat explicó que el crecimiento es moderado y lo atribuyen, entre otros factores, a la estrategia de atraer más turistas de mercados que pernocten más en el país y tengan más capacidad de gasto; sin embargo, las divisas en ese plazo solo crecieron casi 1%. ¿Cómo observan estos aspectos?

Es una buena estrategia porque también queremos más visitantes que vengan a gastar. He visto que han participado en ferias de lujo, pero tampoco podemos soltar a la gente que viene al destino.

No nos ayudó mucho el tema del Mundial.

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Normalmente (el turismo) es bajo para estas fechas, pero no tan bajo como está ahora la temporada. Hay mucha oferta hacia otros destinos de diferentes partes de Estados Unidos en la temporada cuando más viajan hacia Guatemala por las vacaciones, y también prefirieron irse por tarifas o más oferta, tanto para El Salvador como para otros destinos como Costa Rica, que tenemos tan cerca. Esta decisión se está dando en el turismo joven; muchos vienen a turismo social, a iglesias o a lugares donde vienen cinco días a construir alguna escuela y se quedan tres días haciendo turismo. Entonces, muchos empresarios nos dijeron que habían escogido otros destinos por el tema de precios de boletos aéreos.

Para nosotros es muy importante que el Inguat esté apostando al segmento de lujo o grupos organizados que tienen un nivel más alto de gasto, pero es importante también tener al otro tipo de turismo que viene a conocer Guatemala, porque somos un país que se da a conocer de boca en boca, ya que vienen estudiantes a ayudar con alguna iglesia o algún campamento y se regresan con la idea de que van a volver con sus papás y a hacer un turismo con más presupuesto y con familia.

¿Cómo prevén el cierre del año en turismo internacional?

Esperamos que suban los números.

¿A partir de cuándo visualizan que podría mejorar la llegada de turismo extranjero?

Se espera que en julio, porque el Mundial va a terminar a mediados del mes y creo que la gente ya empezaría a viajar.

¿Cuál ha sido el comportamiento del turismo nacional?

Es la temporada de vacaciones de varios colegios y el turismo nacional ayuda a dinamizar el sector.

Sin embargo, el tema del clima también ha afectado bastante. Por ejemplo, en la Isla de Flores, por el tema del puente, es importante que la alcaldía tome nota en el asunto, porque es una cadenita: el Inguat va a promocionar en diferentes ferias mundiales y va el operador (de turismo), pero esto afecta un poco porque a veces (el turista) dice que se quiere quedar específicamente en la Isla de Flores y, cuando se les avisa del inconveniente, se le bajan un poco las ganas de viajar.

¿El turismo ya está teniendo efectos en la Isla de Flores?

Muchos empresarios que son socios de la Cámara nos han reportado que han tenido bajas y ya han recortado personal, lo cual es preocupante. No se tiene una estimación, pero es importante que se tomen acciones.

¿Qué otros lugares están teniendo problemas de visitas de turismo interno por el clima?

En turismo interno, La Antigua ha tenido movimiento, no como el que se quisiera, ya que ha bajado por temas de clima y de tráfico; eso no motiva al turismo nacional, pero siguen las bodas y eso llena (la ocupación) a varios hoteles, desde los más pequeños hasta los más grandes.

En Sololá, Atitlán y Quetzaltenango, por cuestiones de clima ha estado bajo; aplazan sus viajes y también está el tema del Mundial.

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¿Cómo prevén el comportamiento del resto del año para el turismo nacional?

Esperamos que suba. Esperemos que en junio y julio la gente esté viajando porque ya son vacaciones de medio año para varios colegios.

El descanso largo del asueto y el fin de semana para nosotros es importante; creo que son buenas prácticas para el turismo nacional que viaja en familia, para playas, para Petén; hay destinos para todo tipo de bolsa. Es positivo para todos los empresarios de la cadena de valor del turismo y de todas las industrias.

Y ahora la nueva carretera de Xochi va a ayudar mucho para que no sea mucho tiempo de espera en la carretera, ya que antes se hacían entre ocho o nueve horas.