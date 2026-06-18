Asueto del Día del Ejército: guatemaltecos tendrán descanso largo en junio del 2026

El asueto del 30 de junio, reconocido como Día del Ejército en Guatemala, generará un fin de semana largo en el 2026.

Según la legislación guatemalteca, el asueto correspondiente a esta fecha será trasladado al lunes 29 de junio, debido a que el 30 de junio caerá en martes.

En el 2018, el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley que Promueve el Turismo Interno, Decreto 19-2018, para que tres asuetos fueran más largos mediante su traslado a lunes o viernes.

"Con el objeto de promover el turismo nacional, cuando el día de asueto recaiga en día martes se gozará el día lunes anterior; si recae en día miércoles o jueves, se gozará el día viernes inmediato; si el mismo recayese en día sábado o domingo, no se modificará", dice la ley.

Un artículo de Prensa Libre describe que para estos descansos se debe tomar en cuenta que, desde el 16 de abril del 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la disposición que permitía trasladar los asuetos del 1 de mayo y del 20 de octubre, por lo que únicamente puede cambiarse el del 30 de junio, Día del Ejército.

La idea del "fin de semana largo" surgió para estimular el turismo interno en el país, por lo que muchos guatemaltecos aprovechan estos períodos para viajar a distintos centros turísticos.

Así, cuando un día de asueto coincidía con martes o miércoles, se gozaría el lunes inmediato anterior; y si ocurría en jueves, viernes, sábado o domingo, se trasladaría al lunes inmediato siguiente.

Este descanso corresponde a la celebración del Día del Ejército. De acuerdo con el Código de Trabajo, los empleados de los sectores público y privado tienen derecho a asueto con goce de salario durante esta festividad cívica.

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, el expresidente Juan José Arévalo emitió un acuerdo gubernativo el 21 de junio de 1945, mediante el cual se estableció el 22 de diciembre como fecha para conmemorar el Día del Ejército.

Sin embargo, esta disposición se modificó con el transcurso del tiempo. Durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, se oficializó el 30 de junio como la fecha del Día del Ejército. En esa época se denominaba "Día del Soldado", nombre que posteriormente fue sustituido.