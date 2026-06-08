Asuetos en Guatemala 2026: qué descansos quedan pendientes entre junio y diciembre

Los asuetos representan una buena oportunidad para compartir en familia, con amigos o en pareja, por lo que conocer cuáles son los descansos que corresponden a los trabajadores del sector formal es esencial para planificar viajes. Entre junio y diciembre quedan al menos cuatro asuetos y dos medios días de descanso.

El primer semestre del año cerrará el próximo martes 30 de junio, con el asueto por el Día del Ejército, fecha en la que se rememora el papel de las Fuerzas Armadas en el movimiento militar de 1871.

El asueto del 30 de junio coincide con uno de los períodos de descanso más largos del sector educativo, conocido como vacaciones de medio año. En el sector público, este descanso se disfrutará del 24 al 30 de junio del 2026, lo que brinda la oportunidad de viajar en familia.

Los asuetos que permiten a los trabajadores salir de la rutina están establecidos en el calendario del Ministerio de Trabajo y regulados por el artículo 127 del Código de Trabajo, el cual establece que deben disfrutarse con goce de salario. Sin embargo, quienes deban laborar tienen derecho a recibir un pago extraordinario correspondiente al tiempo trabajado.

Pasado el asueto del 30 de junio, Guatemala avanzará al segundo semestre del año, período en el que podrán disfrutarse seis asuetos oficiales, dos de ellos correspondientes a medio día de descanso.

Aunque uno de estos coincide con fin de semana, los demás podrán ser disfrutados por los trabajadores del sector privado entre semana. Asimismo, para los habitantes de la Ciudad de Guatemala, en este período llegará el descanso por el feriado del 15 de agosto, cuando se celebra a la Virgen de la Asunción.

Según el calendario oficial presentado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los asuetos que restan entre junio y diciembre del 2026 son:

Martes 30 de junio: Día del Ejército

Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 20 de octubre: Día de la Revolución

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 24 de diciembre (mediodía en adelante): Nochebuena

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Jueves 31 de diciembre (mediodía en adelante): Fin de año

El cierre del año y el inicio del 2027 representan una oportunidad para disfrutar de un descanso prolongado, dado que el 1 de enero del 2027 caerá en viernes.