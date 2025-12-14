Feriados 2026: ¿Cuántos fines de semana largos habrá en Guatemala el próximo año?

Faltan pocos días para finalizar el 2025. Por ello, los guatemaltecos empiezan a planificar sus actividades del próximo año, por lo que es importante tomar nota de los feriados y asuetos en Guatemala que habrá durante 2026. Según el calendario oficial, algunos de ellos se convertirán en fines de semana largos, por lo que podrán aprovecharse de mejor manera.

De acuerdo con el Código de Trabajo, existen distintos asuetos derivados de conmemoraciones cívicas, religiosas y de otra índole.

Sin embargo, los feriados como tal corresponden únicamente a las fiestas patronales que tienen lugar en cada municipio. Según dicha ley, a esta celebración se le conoce como el día de la festividad de la localidad, la cual varía en cada municipio.

En la ciudad de Guatemala, el único feriado se celebra el 15 de agosto, día en que se festeja a la Virgen de la Asunción.

¿Cuántos fines de semana largos habrá en Guatemala en 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, habrá tres fines de semana largos. Estos son los asuetos que corresponden a estos descansos prolongados:

Día del Trabajo. Tendrá lugar el viernes 1 de mayo de 2026, por lo que se conformará un fin de semana largo. Asueto por Navidad. También se llevará a cabo un viernes. Esta celebración será el 25 de diciembre. Jueves 31 de diciembre (Año Nuevo). Se descansa a partir del mediodía y se considerará un fin de semana largo, ya que está junto al asueto correspondiente al primer día del año 2027.

Además de estos días, es importante recalcar que durante la Semana Santa los trabajadores guatemaltecos descansarán a partir del jueves 2 de abril y retomarán labores el lunes 6, luego del descanso que finaliza el domingo 5, por lo que también se sentirá como un fin de semana extendido.

Otros asuetos en Guatemala

De acuerdo con el Código de Trabajo, estos son los demás asuetos que se disfrutarán durante el año: