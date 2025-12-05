10 actividades para que los convivios navideños sean alegres e inolvidables

¿Organiza algún convivio navideño? Planear un momento alegre e inolvidable es posible si programa las actividades con anticipación y toma en cuenta todos los factores: desde el número de personas que asistirán hasta el lugar y la fecha del evento.

Existen convivios familiares, entre amigos y laborales. Estas actividades permiten fortalecer los vínculos y salir de la rutina por unos instantes.

De acuerdo con la docente guatemalteca Isabel Marroquín, la Navidad es una época propicia para compartir con nuestros seres queridos.

“Considerando que la Navidad es un momento en que las personas suelen estar más abiertas a expresar cariño, agradecer y convivir, compartir tiempo, comida y actividades ayuda a fortalecer la conexión entre los miembros de la familia”, comenta.

Actividades para realizar durante los convivios navideños

Según Marroquín, estas son algunas de las actividades que se pueden realizar durante un convivio navideño. Recuerde adaptar cada una a sus propias necesidades, al número de participantes y al lugar donde se celebrará el evento:

Karaoke navideño. Puede utilizar la plataforma YouTube y seleccionar villancicos o las melodías de su preferencia. ¿Quién soy?, versión navideña. Para este juego, los participantes deberán colocarse un elemento o personaje navideño en la frente. El jugador no debe saber de qué personaje se trata, y los demás le darán pistas para que lo adivine. Pesca. En esta versión navideña, se utilizan figuras de cartón o goma con diseños festivos. La meta es atrapar la mayor cantidad posible dentro de un tiempo límite. Se emplea una caña con imán o gancho y, en algunas variantes, se pueden ganar puntos adicionales según el color o el personaje. Competencia de villancicos. Los participantes se dividen en grupos y cantan una o dos estrofas de un villancico. Carrera de reno. Cada jugador empuja un globo con la nariz. Gana quien llegue primero. Bolsa de Santa: retos navideños. En este juego se colocan una serie de desafíos divertidos dentro de una bolsa navideña. Cada participante saca un papel y cumple el reto que le haya tocado. Memoria navideña. Los juegos de mesa son una excelente opción para los convivios familiares y entre amistades. Puede elaborar su propia memoria navideña para jugar en grupos pequeños. Envolver a Santa. En esta dinámica, cada grupo envuelve a una persona. Gana quien lo haga más rápido. Vaso sorpresa. Coloque vasos bocabajo, unos con premio y otros sin premio. Los participantes deberán levantar uno para descubrir si han ganado. Otras actividades. Además de las dinámicas sugeridas por Marroquín, puede organizar intercambios de regalos o tarjetas, concursos de baile y otras dinámicas para ambientar la ocasión.

Los convivios navideños fortalecen las conexiones interpersonales. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Juegos para realizar en convivios navideños familiares

La docente Wendy Aguín sugiere algunos juegos adicionales para estas fechas:

• Cartas con harina. Los jugadores deben pasar harina de uno a otro usando solo la boca hasta llenar el vaso del equipo. Gana el equipo que lo logre primero.

• Mímica. Un jugador representa con gestos una palabra y su equipo debe adivinarla antes de que se acabe el tiempo.

• Juego de la pajilla. Cada participante intenta insertar una pajilla en una botella usando solo la nariz y los labios, sin manos. Gana el equipo que logre más aciertos.

• Juego del impostor. Dos jugadores comparten una palabra secreta y uno es el impostor. Deben dar pistas sin decir la palabra para descubrir quién no la conoce.

• Adivina la canción. Un jugador tararea una melodía y los demás deben adivinar el título lo más rápido posible.

Convivios navideños laborales

Erick Pérez, especialista en gestión de personal, menciona que los juegos para eventos empresariales deben elegirse de acuerdo con la cultura de la empresa, ya que estas dinámicas fortalecen la convivencia entre departamentos. Recomienda incluir actividades como: