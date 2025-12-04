8 juegos que no pueden faltar en los convivios navideños del 2025

Los convivios navideños se organizan para compartir con las personas más cercanas: familia, amigos y compañeros de trabajo. En Guatemala, se incluyen actividades como intercambios de regalos, comida, el clásico brindis y también juegos para ambientar la ocasión.

Algunos juegos populares para esta temporada son las sillas musicales, el bingo navideño y el karaoke. Sin embargo, si desea conocer propuestas más originales, compartimos distintas alternativas divertidas para usted.

La maestra Wendy Aguín sugiere algunas opciones que pueden organizarse en un ambiente familiar o con amigos cercanos. De acuerdo con la docente, el tiempo que se comparte con la familia es valioso, por lo que merece la pena organizar estos convivios navideños con esmero.

“El tiempo en familia es un tesoro. Las risas, los abrazos y cada momento compartido no tienen precio. No hay nada más hermoso que disfrutar juntos otra Navidad, rodeados del amor de quienes más queremos”, indica Aguín.

5 juegos para convivios navideños familiares o de amistades

Cartas con harina. Forme dos filas. Cada jugador toma una carta con la boca, sin usar las manos, y debe pasar una cucharadita de harina al siguiente compañero. La harina avanza de persona a persona hasta llegar al vaso del equipo. El equipo que logre llenar su vaso primero gana el juego. Mímica. Uno de los jugadores recibe una palabra y debe representarla por medio de gestos. El equipo debe adivinarla antes de que se acabe el tiempo. Gana el equipo con más aciertos obtenidos. Juego de la pajilla. El grupo se divide en dos equipos y cada jugador recibe una pajilla. Cada uno deberá sostenerla únicamente con la nariz y los labios, e intentar introducirla dentro de una botella sin utilizar las manos. El equipo que logre colocar más pajillas ganará la ronda. Juego del impostor. Este requiere de tres participantes. Cada uno tomará un papel antes de iniciar: dos de ellos con la misma palabra (objeto o lugar) y uno con la palabra “impostor”. Las dos personas que conocen la palabra deben describirla con pistas, pero sin decirla de forma directa. El impostor, que no sabe la palabra, debe dar descripciones parecidas para no ser descubierto. Después de varias rondas, todos cuentan hasta tres y señalan a quien crean que es el impostor. Si lo descubren, ganan quienes tenían la palabra; si no, gana el impostor. Adivina la canción. Un participante escoge la melodía y la tararea sin decir palabras. El resto escucha atentamente e intenta adivinar el título lo más rápido posible. El primero que acierte gana la ronda y luego le corresponde a otro jugador tararear una nueva canción.

3 juegos para convivios navideños empresariales

Erick Pérez, especialista en gestión de personal, afirma que los juegos a elegir dependerán de la cultura empresarial de la compañía, la cual está regida por la visión de los dueños de la empresa y las reglas internas del lugar. Según el especialista, este tipo de convivencias genera lazos interdepartamentales en las empresas, lo que fomenta la eficiencia de las actividades cotidianas de la compañía. Pérez aconseja incluir alguno de estos juegos durante el evento.

Concursos de baile. Estos pueden ser individuales o en parejas. Se escoge a los participantes que bailarán y, por medio de descalificación determinada por el público, se elige al ganador, que será el último en quedar. Grito charro. Se solicita a los participantes que hagan su mejor grito charro, y el ganador lo elige el público. Trivias. Los participantes deben contestar diferentes preguntas sobre diversos temas. Pueden ser sobre los demás compañeros, la empresa o incluso sobre otras temáticas. Otros juegos. Además de las dinámicas propuestas por Pérez, otros juegos populares comprenden juegos de mesa, karaoke, papa caliente, sillas musicales, etcétera. Recuerde que lo más importante es que estos se adapten a la cultura del lugar para que la actividad sea amena y disfrutable.

Pérez comenta que los convivios navideños de las empresas son actividades esperadas por los empleados y que promueven el agradecimiento, incentivan a trabajar mejor y son estrategias para fidelizar a cada empleado, lo cual evita la rotación de personal en la compañía. Tanto las convivencias familiares como empresariales forman parte de las actividades de fin de año que con el paso del tiempo, se convierten en recuerdos memorables de las personas que nos rodean.