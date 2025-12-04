Desfile de los Bomberos Voluntarios “Guardianes de la Navidad”: rutas alternas, horarios de cierre y cambios en el Transmetro

Con el objetivo de compartir la alegría y la magia de la Navidad, así como de trasladar un mensaje de prevención durante las fiestas de fin de año, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala celebrará este 6 de diciembre la tercera edición del desfile “Guardianes de la Navidad”.

La actividad transformará camiones cisterna y ambulancias en carrozas alegóricas, que recorrerán el Anillo Periférico y pasarán por las zonas 7, 11 y 12 de la Ciudad de Guatemala, llevando música, personajes festivos, luces y dulces a niños y adultos.

El recorrido comenzará en la Universidad de San Carlos de Guatemala y finalizará en la 49 Compañía, en la colonia 4 de Febrero, zona 7, donde concluirá el evento con conciertos, payasos y otras sorpresas. Durante el trayecto, los bomberos de casco negro estarán acompañados por al menos 10 bandas escolares.

Bajo el lema “Guardianes de la Navidad”, se espera que más de 70 carrozas se desplacen de sur a norte durante al menos seis horas, promoviendo el espíritu comunitario, la seguridad y la prevención de incendios y emergencias.

Plan vehicular durante el evento

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) diseñó un plan especial para garantizar la movilidad en las zonas afectadas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó sobre los desvíos viales y las recomendaciones para este sábado.

A quienes no participen en el desfile se les sugiere utilizar rutas alternas al Anillo Periférico entre la Universidad de San Carlos y la colonia Bethania. Se recomienda emplear vías como la calzada Aguilar Batres, avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul hasta El Trébol, para luego redistribuirse hacia otras zonas.

Otras opciones incluyen el bulevar Tulam Tzu, calzada Roosevelt, calzada San Juan, la 13 calle de Cejusa y el bulevar El Naranjo.

Quienes se dirijan del centro de la Ciudad de Guatemala hacia la Usac pueden utilizar la calle Martín, avenida del Cementerio, avenida Centroamérica o los carriles auxiliares del Periférico desde Bethania hasta la universidad.

Aunque el desfile avanzará de la Usac hacia la zona 1, Montejo advirtió que la presencia de peatones podría afectar el tránsito, por lo que estas rutas se promoverán desde las 16 hasta las 23 horas. Se prevé que el evento finalice cerca de las 23 horas, lo que afectará la vía principal del Periférico.

Montejo recordó que, aunque la organización del desfile está a cargo de los Bomberos Voluntarios, los Bomberos Municipales brindarán apoyo en servicios de emergencia. Emetra asistirá en puntos perimetrales en caso de fallas mecánicas u obstrucciones.

Cierres durante el evento

El ingreso de las carrozas a la colonia 4 de Febrero está previsto desde las 20 horas, por lo que se cerrará el carril auxiliar. Solo estará habilitada la vía principal.

Quienes salgan de Bethania deberán utilizar la conexión hacia Villa Linda, y no hacia el centro, indicó Montejo.

También se contempla el cierre de sectores cercanos a la Usac y al tramo entre Bethania y la colonia 4 de Febrero. “Intentaremos que los cierres sean lo más tardíos posible para no afectar a los usuarios de Aguilar Batres, la 13 calle, calzada San Juan o Roosevelt”, explicó Montejo.

El operativo contempla cierres progresivos, conforme avance el desfile, para evitar bloqueos innecesarios. “En el primer año cerramos desde las 16 hasta las 19 horas solo para que pasaran a las 19 horas; ahora, el cierre se dará conforme avance el desfile”.

Mapa del recorrido del tercer Desfile Navideño "Guardianes de la Navidad" de los Bomberos Voluntarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bomberos Voluntarios)

Cambios en el Transmetro

Montejo indicó que la Línea 7 del Transmetro podría presentar interrupciones desde las 16 horas, dependiendo de la cantidad de peatones. Recomendó utilizar líneas que circulen por otras áreas, entre las zonas 1 y 12.

Recomendaciones a conductores

Montejo advirtió que está prohibido estacionarse en la vía contraria para observar el desfile, ya que esto obstruye el paso y pone en riesgo la atención de emergencias. “Ese tramo debe quedar libre”, enfatizó.

Para reportar emergencias durante el evento, puede llamarse al teléfono 123.

Puntos del recorrido

Según el mapa oficial, el recorrido cubrirá más de ocho kilómetros y pasará por los siguientes sectores: