Desfile navideño “Guardianes de la Navidad” recorrerá la capital: horarios, mapa del recorrido y puntos clave

Los Bomberos Voluntarios recorrerán varias zonas de la Ciudad de Guatemala con su desfile navideño, con el objetivo de compartir la magia de la época y promover mensajes de prevención ante el cierre del año.

Entre música, dulces y demostraciones, el desfile denominado Guardianes de la Navidad se celebrará el próximo 6 de diciembre. Diversas compañías del país llevarán alegría a los vecinos capitalinos mediante personajes y carrozas alegóricas de la temporada.

Por tercer año consecutivo, los Bomberos Voluntarios recorrerán el Anillo Periférico con el objetivo de celebrar la temporada festiva y promover la seguridad, el espíritu comunitario y el trabajo en equipo.

Óscar Sánchez, miembro del área de Comunicación del cuerpo de bomberos, detalló en conferencia de prensa que más que un momento de entretenimiento, se busca generar conciencia sobre la prevención de incendios y emergencias. Este será el mensaje principal que transmitirán las más de 70 carrozas participantes.

Junto a ellos, al menos 10 bandas escolares amenizarán el recorrido del desfile, que se desplazará de sur a norte, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia la 49 Compañía, ubicada en la zona 7 capitalina.

Horario de partida

El evento comenzará su recorrido por el Anillo Periférico a las 17 horas. Previamente, se realizará una breve ceremonia de apertura.

Se estima que la primera carroza llegará a la 49 Compañía alrededor de las 21 horas.

Puntos del recorrido

De acuerdo con el mapa, el recorrido cubrirá más de ocho kilómetros y atravesará los siguientes sectores:

Salida: Universidad de San Carlos

Universidad de San Carlos Anillo Periférico, zona 12

Anillo Periférico, zona 11

Anillo Periférico, zona 7

Finaliza en: 49 Compañía de Bomberos Voluntarios, colonia 4 de Febrero

Mapa del recorrido del tercer Desfile Navideño "Guardianes de la Navidad" de los Bomberos Voluntarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bomberos Voluntarios)

Puntos clave del desfile

Durante el evento se desarrollarán otras actividades, como espectáculos musicales, de comedia y demostraciones de los bomberos. Participará personal de todo el país.

Espectáculo de bomberos: El tradicional descenso, que usualmente se realizaba en el área de Majadas, se llevará a cabo este año en el punto de salida, para que más personas puedan observar las destrezas de los elementos bomberiles, destacó Óscar Sánchez.

El tradicional descenso, que usualmente se realizaba en el área de Majadas, se llevará a cabo este año en el punto de salida, para que más personas puedan observar las destrezas de los elementos bomberiles, destacó Óscar Sánchez. Área de conciertos: Se habilitará en la 30 avenida 21-41 de la zona 7, en la colonia 4 de Febrero. Ahí se presentarán espectáculos de música, baile y comedia mientras se espera la llegada de las carrozas. El show artístico estará a cargo de Ricardo Muralles.

Se espera que más de 125 mil personas se congreguen a lo largo del recorrido el próximo 6 de diciembre para disfrutar del evento.

Participarán diversas compañías y carrozas elaboradas por el área administrativa del Cuerpo de Bomberos, Guardia Permanente A y B, grupo Hombres Rana, Capellanía Bomberil, así como bomberos de las regiones Norte, Oriente y Occidente.

También se integrarán carrozas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Recomendaciones

Los Bomberos Voluntarios recomiendan a los vecinos que asistan al evento tomar en cuenta lo siguiente: