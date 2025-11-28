¿Cuándo se estrena la segunda parte de “Stranger Things 5”?

La euforia por el lanzamiento de la quinta y última temporada de la aclamada serie Stranger Things ha invadido las redes sociales, donde se discute lo que podría ocurrir en la segunda entrega, en la que veremos a la pandilla del pueblo de Hawkins enfrentarse por última vez a Vecna.

Con ocho episodios en total, la quinta temporada llega cargada de nostalgia y misterio. En los primeros cuatro capítulos, que conforman el volumen 1, se observó el regreso de Vecna a Hawkins y cómo ha trabajado para llevarse a niños al Upside Down.

La historia comienza en medio de una cuarentena impuesta por el Ejército y el Gobierno en el pueblo de Hawkins. La trama se traslada a 1987, cuando la vida empieza a retomarse tras los últimos acontecimientos. La pandilla busca respuestas sobre el paradero de Vecna, mientras Eleven permanece oculta del Ejército, que intenta capturarla.

La tensión se intensifica cuando Will presiente el regreso de Vecna. Durante una misión, el grupo se enfrenta a un Demogorgon, lo que provoca que Will tenga una visión: la familia Wheeler es atacada y Holly es llevada al Upside Down.

El extraño caso de Holly despierta nuevas sospechas. La pandilla investiga la aparición de un supuesto amigo imaginario entre los niños, conocido como el “Señor Qué”.

La habilidad de Will para conectarse con la mente colmena le permite ver a través de las siguientes víctimas, lo que lleva al grupo a descubrir que, en realidad, se trata de una nueva manifestación de Vecna, quien intenta capturar a los niños y arrastrarlos al Upside Down.

En el clímax de la temporada, Vecna se manifiesta en el mundo real acompañado de varios Demogorgons, lo que desencadena una nueva batalla. Durante esta, Will descubre habilidades especiales y una conexión directa con el enemigo.

Mientras tanto, Eleven se adentra en la base del Gobierno dentro de Hawkins para encontrar a Vecna, y termina por descubrir algo que podría cambiar el rumbo de la trama.

El suspenso que deja esta primera parte continuará el próximo 25 de diciembre, cuando Netflix estrene los episodios cinco, seis y siete. El episodio ocho, denominado The Rightside Up, llegará el 31 de diciembre del 2025, y estará disponible en la plataforma y en cines de Estados Unidos.

Elenco de Stranger Things

Millie Bobby Brown (Eleven)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Brett Gelman (Murray Bauman)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)