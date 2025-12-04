Inauguran alumbrado de EEGSA: fecha, hora y otros detalles de este evento navideño

Bajo el concepto “La blanca Navidad”, EEGSA inaugurará el alumbrado navideño con un espectáculo de apertura que incluirá música en vivo, pirotecnia y otras sorpresas, según anunció la entidad.

La inauguración tendrá lugar el 6 de diciembre en Plaza Berlín. Este espacio vuelve a convertirse en el corazón de Alumbrados EEGSA, con más de 100 estructuras nuevas, entre ellas: el Árbol Nevado de Santa, Santa Claus y otras figuras volumétricas.

Además, el evento será transmitido por TikTok, Facebook, Instagram y YouTube de EEGSA. Posteriormente, se realizarán espectáculos de pirotecnia los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, a las 19 horas, según se informó.

Asimismo, se anunció que iluminarán otros diez puntos en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, con cerca de 300 figuras remozadas de años anteriores.

Fecha

6 de diciembre de 2025

Hora

A partir de las 18 horas

Lugar

Plaza Berlín, zona 13 capitalina

Precio

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.