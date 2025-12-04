escenario
Inauguran alumbrado de EEGSA: fecha, hora y otros detalles de este evento navideño
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) inaugurará el alumbrado navideño en Plaza Berlín y anuncia espectáculos pirotécnicos para distintas fechas.
Durante la inauguración, habrá quema de pirotecnia. La imagen es únicamente ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Bajo el concepto “La blanca Navidad”, EEGSA inaugurará el alumbrado navideño con un espectáculo de apertura que incluirá música en vivo, pirotecnia y otras sorpresas, según anunció la entidad.
La inauguración tendrá lugar el 6 de diciembre en Plaza Berlín. Este espacio vuelve a convertirse en el corazón de Alumbrados EEGSA, con más de 100 estructuras nuevas, entre ellas: el Árbol Nevado de Santa, Santa Claus y otras figuras volumétricas.
Además, el evento será transmitido por TikTok, Facebook, Instagram y YouTube de EEGSA. Posteriormente, se realizarán espectáculos de pirotecnia los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, a las 19 horas, según se informó.
Asimismo, se anunció que iluminarán otros diez puntos en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, con cerca de 300 figuras remozadas de años anteriores.
Fecha
6 de diciembre de 2025
Hora
A partir de las 18 horas
Lugar
Plaza Berlín, zona 13 capitalina
Precio
Actividad gratuita
