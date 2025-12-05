escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del sábado 6 y domingo 7 de diciembre
Conozca los recorridos del Desfile Navideño 2025 programados para este fin de semana.
El Desfile Navideño recorrerá las zonas 6 y 13 de la capital durante este fin de semana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El Desfile Navideño forma parte de las actividades organizadas para la temporada de fin de año en la ciudad de Guatemala. Junto con otros eventos, como el Mapping Fantástico y diversos recorridos, esta actividad reúne a cientos de guatemaltecos en los espacios públicos, y crea un ambiente de convivencia en la capital.
De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, se han programado 25 recorridos distintos para este 2025 en diferentes colonias de la capital.
Durante el evento se podrá observar carrozas con personajes alegóricos, entre los que destacan Santa Claus, Mamá Claus y algunos alusivos a la película Cars.
Todos los desfiles están previstos en horario de 19 a 21 horas en los distintos puntos de la capital.
Fecha
Los desfiles tendrán lugar el 6 y 7 de diciembre del 2025 respectivamente.
Hora
19 a 21 horas
Lugar
- El sábado 6, el desfile comenzará en la 1ª calle y 23 avenida de la zona 6, y se movilizará por distintos sectores de la localidad.
- El domingo 7, el evento iniciará en el Domo Polideportivo de la zona 13 y recorrerá algunos puntos de dicha zona.
Precio
Evento gratuito
