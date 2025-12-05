Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del sábado 6 y domingo 7 de diciembre

El Desfile Navideño forma parte de las actividades organizadas para la temporada de fin de año en la ciudad de Guatemala. Junto con otros eventos, como el Mapping Fantástico y diversos recorridos, esta actividad reúne a cientos de guatemaltecos en los espacios públicos, y crea un ambiente de convivencia en la capital.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, se han programado 25 recorridos distintos para este 2025 en diferentes colonias de la capital.

Durante el evento se podrá observar carrozas con personajes alegóricos, entre los que destacan Santa Claus, Mamá Claus y algunos alusivos a la película Cars.

Todos los desfiles están previstos en horario de 19 a 21 horas en los distintos puntos de la capital.

Fecha

Los desfiles tendrán lugar el 6 y 7 de diciembre del 2025 respectivamente.

Hora

19 a 21 horas

Lugar

El sábado 6, el desfile comenzará en la 1ª calle y 23 avenida de la zona 6, y se movilizará por distintos sectores de la localidad.

El domingo 7, el evento iniciará en el Domo Polideportivo de la zona 13 y recorrerá algunos puntos de dicha zona.

Afiche oficial del Desfile navideño del sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Aficha oficial del Desfile Navideño del 7 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Evento gratuito

