Escenario
Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 4 de diciembre
La alegría navideña llena de música y color las calles de la Ciudad de Guatemala, donde personajes de la temporada promueven la convivencia entre vecinos. Este es el recorrido.
"La villa de los duendes" es una de las carrozas que se presentarán en el Desfile navideño 2025 dentro de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)
Desde hace cuatro años, las carrozas alegóricas navideñas llenan de alegría las calles de la Ciudad de Guatemala, al llevar música, color y momentos de convivencia entre vecinos. Este jueves no será la excepción: el desfile recorrerá el distrito 1 de la zona 6.
Con Santa Claus y Mamá Claus como figuras principales, esta edición presentará carrozas temáticas como La villa de los duendes y Navidad encantada, que invitarán a los niños a vivir la magia de la temporada junto a personajes únicos.
Uno de los atractivos más esperados es la participación de Mate, el simpático camión de la película Cars, que niños y adultos buscan para tomarse fotografías. Con cinco lugares más por presentar, el circuito de desfiles alcanzará 25 puntos recorridos en la ciudad, previo a su cierre el 8 de diciembre.
Además del desfile, la ciudad ofrece otras actividades, como Navidad en el Mapa en Relieve, un espacio que reúne fogatas, ambientación temática y personajes festivos para toda la familia.
Otro de los grandes atractivos es el Festival Navideño de la Plaza de la Constitución, en la zona 1, donde grandes y chicos disfrutan de la pista de hielo, el resbaladero gigante y la tradicional villa navideña.
Fecha:
4 de diciembre del 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
- Inicio: 13 avenida y 12 calle, Martinico II
- Finalización: 15 avenida y 5.ª calle, Martinico I
Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 6 en el distrito 1. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)
Entrada:
Actividad gratuita
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.