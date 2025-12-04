Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 4 de diciembre

Desde hace cuatro años, las carrozas alegóricas navideñas llenan de alegría las calles de la Ciudad de Guatemala, al llevar música, color y momentos de convivencia entre vecinos. Este jueves no será la excepción: el desfile recorrerá el distrito 1 de la zona 6.

Con Santa Claus y Mamá Claus como figuras principales, esta edición presentará carrozas temáticas como La villa de los duendes y Navidad encantada, que invitarán a los niños a vivir la magia de la temporada junto a personajes únicos.

Uno de los atractivos más esperados es la participación de Mate, el simpático camión de la película Cars, que niños y adultos buscan para tomarse fotografías. Con cinco lugares más por presentar, el circuito de desfiles alcanzará 25 puntos recorridos en la ciudad, previo a su cierre el 8 de diciembre.

Además del desfile, la ciudad ofrece otras actividades, como Navidad en el Mapa en Relieve, un espacio que reúne fogatas, ambientación temática y personajes festivos para toda la familia.

Otro de los grandes atractivos es el Festival Navideño de la Plaza de la Constitución, en la zona 1, donde grandes y chicos disfrutan de la pista de hielo, el resbaladero gigante y la tradicional villa navideña.

Fecha:

4 de diciembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: 13 avenida y 12 calle, Martinico II

Finalización: 15 avenida y 5.ª calle, Martinico I

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 6 en el distrito 1. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.