Mapping en Catedral Metropolitana 2025: fechas, horarios y otros detalles para disfrutar el evento navideño

Cerca de la víspera de diciembre, la ciudad se prepara con distintas actividades navideñas. Una de ellas es el mapping que iluminará la Catedral Metropolitana, en la zona 1, en el marco de los eventos de temporada organizados por la Municipalidad de Guatemala.

Según informó la comuna capitalina en conferencia de prensa, habrá distintas actividades navideñas para todo público, entre las que sobresalen la Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño, ideales para disfrutar en familia.

Además de esta serie de eventos, los guatemaltecos podrán disfrutar del Mapping Encantado, que hará brillar la Catedral durante tres funciones distintas.

Durante las funciones, los asistentes podrán apreciar distintas figuras proyectadas, uno de los espectáculos visuales que tanto niños como adultos disfrutan durante esta temporada.

Fechas

Del 19 al 22 de diciembre del 2025

Horarios

Habrá funciones a las 19, 20 y 21 horas.

Lugar

Catedral Metropolitana, zona 1 capitalina

Precio

Entrada libre

Recomendaciones

Según Vivian Marroquín y Rocío Penados, de la Municipalidad de Guatemala, estas son algunas sugerencias para disfrutar de esta y otras actividades navideñas organizadas por la comuna capitalina:

Si llevan niños, estar al tanto de los pequeños para evitar inconvenientes. Verificar los parqueos autorizados para estacionarse en el lugar indicado Mantener un comportamiento respetuoso con los otros asistentes. Habrá apoyo por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades, por lo cual se puede abocar a dichas autoridades en caso se requiera “Llegar con toda la actitud y toda la alegría para pasársela bien”, comenta Marroquín.

