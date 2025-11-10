Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 10 de noviembre

A pocos días del inicio de la época de fin de año, el Desfile Navideño 2025 comienza a recorrer distintas calles de la ciudad de Guatemala con carrozas alegóricas y personajes que llenan de alegría cada rincón capitalino.

“Tenemos muchas actividades para todos los vecinos de la ciudad. Iniciamos el sábado 8 de noviembre con el tradicional Desfile Navideño, que recorrerá todas las zonas de la ciudad en un horario de 19 a 21 horas, y estaremos hasta el 8 de diciembre”, indicó Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social de la Municipalidad de Guatemala (Muniguate).

Marroquín agregó que esta actividad se realiza desde el 2012 y fue innovada a raíz de la pandemia. Además, se realiza junto con otros eventos que las familias guatemaltecas esperan durante cada navidad.

En total, se tienen proyectados 25 desfiles para el 2025 en los distintos barrios y zonas capitalinas, confirmó Rocío Penados, gerente de Desarrollo Social de Muniguate.

Fecha

10 de noviembre de 2025

Hora

El Desfile Navideño iniciará a las 19 horas en la colonia San Martín de la zona 7 capitalina y finalizará entre el Anillo Periférico y colonia 4 de febrero alrededor de las 21 horas.

Lugar

Estos son los puntos clave que recorrerá el Desfile Navideño en zona 7 capitalina:

33 avenida y 14 calle, colonia San Martín

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)

Parque Erick Barrondo

Calzada San Juan

Anillo Periférico

Colonia 4 de febrero, donde finalizará el recorrido

Mapa del recorrido del Desfile Navideño de este 10 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Muniguate)

Precio

Entrada gratuita

Recomendaciones

Se sugiere vigilar sus pertenencias y tener especial cuidado con los niños pequeños para evitar cualquier incidente.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.