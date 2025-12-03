¿Cuál es el verdadero origen y significado de los villancicos navideños?

Durante estas fechas, los villancicos alegran a niños y adultos en las calles de la ciudad y en presentaciones de coros. Canciones como Los peces en el río o Noche de paz forman parte del repertorio que se entona para celebrar la llegada de la Navidad, enviando un mensaje esperanzador.

Aunque hoy su popularidad está asociada con las festividades decembrinas, estos cantos surgieron en un contexto diferente. La Universidad de Plymouth destaca que, para comprender su origen, es clave revisar su etimología: la palabra “villancico” proviene del antiguo francés carole, que significaba danza popular en círculo acompañada de cantos.

Originalmente, estos cantos formaban parte de las Saturnales, una festividad pagana romana dedicada al dios de la agricultura, Saturno. A esta celebración se atribuyen otros elementos hoy asociados con la Navidad, como las velas, las coronas, los regalos e incluso los banquetes.

Su popularidad comenzó a expandirse en países como España y Portugal, donde adquirieron un estilo particular para tratar diversos temas durante la Edad Media y el Renacimiento, según National Geographic.

En sus inicios, los villancicos eran interpretados por personas que vivían cerca de los muelles o trabajadores rurales, quienes relataban lo que sucedía en las villas: amores, desamores, sátiras e incluso fallecimientos, según destaca Catholic.net.

Con el tiempo, la Iglesia, en su intento por eliminar las fiestas paganas y avanzar en la evangelización, vio en estos cantos una herramienta útil para difundir su mensaje. Fue así como, en el siglo XVI, comenzaron a presentarse cantos con mensajes inspirados en Jesús, dándoles un sentido espiritual y vinculándolos con la celebración de la Navidad.

National Geographic explica que, durante los siglos XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical al incorporar elementos que los asemejaban a piezas teatrales. Sin embargo, este estilo fue perdiendo fuerza, ya que la Iglesia consideró que distraía del mensaje principal.

Con la llegada de la Iglesia al Nuevo Mundo, estas tradiciones se expandieron y se arraigaron en las posadas navideñas que se celebran hasta hoy.

Para la Iglesia católica, entonar villancicos tiene un sentido espiritual: elevar el espíritu de la Navidad y hablar del nacimiento de Jesús, según Catholic.net.

Los primeros registros de villancicos se remontan a 1458, con el Cancionero de Stúñiga, y a 1463, con el Chanssonier d’Herberay. En la actualidad, canciones como Campana sobre campana, Mi burrito sabanero y Los peces en el río son algunas de las más representativas.