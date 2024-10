Mes de la Virgen del Rosario: Cómo rezar una novena durante esta época

El rezo de la novena forma parte de las tradiciones católicas de Guatemala. En cuanto a la celebración de la Virgen del Rosario, se acostumbra esta práctica como una preparación previa para dicha festividad.

Por otro lado, los fieles católicos pueden rezar una novena en búsqueda de auxilio espiritual ante situaciones difíciles como una enfermedad, depresión, duelo o cualquier otra petición que deseen realizar a la Virgen del Rosario.

De acuerdo con Luis Juárez, secretario de la Cofradía del Santo Rosario, una novena es un devocionario católico que se lleva a cabo durante nueve días seguidos. Juárez recalca que su propósito principal es la preparación espiritual del creyente.

Al respecto, Juárez añade que estos rezos pueden efectuarse en la Basílica de Santo Domingo o bien, por medio de reuniones virtuales o en hogares particulares. En Guatemala, se acostumbra a compartir un pequeño refrigerio después de estos rezos cuando se trata de una reunión particular. Según el sitio católico Hozana, la novena data de la Edad Media, aunque su práctica continúa vigente en nuestros días.

¿Cómo rezarle una novena a la Virgen del Rosario?

Antes de la novena en Guatemala, se acostumbra a rezar el Santo Rosario, sin importar a qué santo o advocación mariana vaya dirigida. Durante la oración, cada rezador tiene su propia intención espiritual, es decir, puede confiar la petición que desee.

Un dato interesante sobre el Mes del Rosario 2024 es que el rezo de la novena finaliza oficialmente el 7 de octubre, el Día de la Virgen del Rosario. Si desea ser parte de esta festividad, compartimos la novena que se rezará durante estos días.

Día Primero

La Conversión de Los Pecadores

Santísima Virgen del Rosario,

Tú que eres la madre de la Divina Gracia,

Este día queremos solicitar tu patrocinio para todos aquellos que se encuentran en pecado mortal,

Madre del amor, te pedimos que intercedas

por cada uno de ellos para que por tu mediación el Señor les envíe su Espíritu Santo y puedan de esta manera desear volver a la casa del padre

como el hijo pródigo.

Madre Amable, tú que eres la causa de nuestra alegría, intercede por estos tus hijos, para que prontamente recuperen la fe y la esperanza que perdieron cuando se apartaron de Nuestro Señor. Confiamos en que nadie que ha invocado tu protección ha quedado desamparado de ti.

(Se realiza la petición)

En octubre se efectúan actividades diarias en honor a la Virgen del Rosario, incluyendo el rezo de novenas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Oración por la Conversión de los Pecadores

Autor: Padre Pío de Pietrelcina

Señor, te pido la conversión de los que, como yo, son pecadores.

Quiero unirme, junto al Santo Padre Pío, a tu deseo de salvación universal,

solidarizándome con mis hermanos y emprendiendo con ellos un camino

de sincera conversión.

Dame la gracia de cumplir tus mandamientos

alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, alojando al forastero, visitando al enfermo y al encarcelado,

descubriéndote y respetándote en la obra de tus manos.

Cambia mi forma de pensar y de sentir, porque muchas veces no parezco hijo tuyo.

Y permíteme disfrutar al final de los tiempos del banquete que tienes preparado, no solo para los que te conocen y sirven, sino también para aquellos que no han tenido esa gracia y que, a pesar de no saberlo, también son hijos tuyos. Amén.

“Cuando tu corazón caiga, levántalo suavemente, humillándote mucho en la presencia de Dios, con el conocimiento de tu miseria, sin asombrarte de tu caída, pues no es de admirar que la enfermedad sea enferma, la flaqueza sea flaca y la miseria, miserable, pero detesta con todo tu corazón la ofensa que has hecho a Dios, y lleno de valor y de confianza en su misericordia vuelve, a emprender el camino de la virtud que habías abandonado”. (San Francisco de Sales)

Día Segundo

La Unidad de las Familias

Madre del Salvador, tú que eres el Arca de la Alianza, este día te ofrecemos nuestras oraciones por las familias del mundo entero,

Tú que tuviste una familia llena de amor en medio de los afanes diarios,

te pedimos intercedas por los padres de Familia para que el Señor los bendiga, los proteja y los libre de los vicios, por las madres para que luchen por que cada día en su hogar reine el amor, la comprensión, la bondad y la paz.

Madre del amor, intercede ante tu divino hijo para que en las familias de hoy reine siempre el amor y la comprensión hacia los hijos.

Que Nuestro Señor envíe su Santo Espíritu a los padres y madres de familia para que formen hijos con valores cristianos y que les enseñen que lo importante en esta vida es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo; que el centro de sus hogares sea Dios. Amén.

(Se realiza la petición)

La iglesia de Santo Domingo se decora de manera especial durante el Mes del Rosario. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

Oración por la familia

Autor: San Juan Pablo Il

Oh, Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la Tierra,

Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la Tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de mujer” y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan.

Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras familias.

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo.

“La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene”. (San Juan Pablo II)

Día Tercero

Los jóvenes de hoy y las Vocaciones

Santísima Reina de los Cielos y de la Tierra,

Tú que eres la estrella de la mañana, este día te suplicamos por todos los jóvenes del mundo en especial por todos aquellos que se sienten solos, que no encuentran un rumbo en la vida,

por todos los que se sienten incomprendidos, abandonados, por todos los que tuvieron que abandonar sus hogares, por los que viven alejados de sus padres; para que vean que hay una oportunidad de salvación, que hay una oportunidad de vida en Dios Nuestro Padre.

Que seas tú quien como madre de misericordia los regreses con tus cuidados amorosos a los brazos del eterno Padre.

Madre de bondad, te pedimos por todos los jóvenes para que en medio de ellos puedan nacer vocaciones para la vida sacerdotal y vida consagrada que

puedan sentir ese llamado del Señor y puedan enamorarse de él por toda una eternidad desde este valle de lágrimas.

(Se realiza la petición)

Cada año en octubre tradicionalmente se realizan celebraciones religiosas y culturales en torno a la Virgen del Rosario a nivel nacional. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla).

Oración por los jóvenes



Autor: Lorenzo González Kipper

¡Padre Santo! Te pedimos por los jóvenes, que son la esperanza del mundo.

No te pedimos que los saques de la corrupción sino que los preserves de ella.

¡Padre! No permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas.

Que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás.

¡Padre! Enséñales la verdad que libera,

Que rompe las cadenas de la injusticia,

Que hace hombres y forja santos.

Pon en cada uno de ellos, un corazón universal

Que hable el mismo idioma,

Que no vea el color de la piel

Sino el amor que hay dentro de cada uno.

Un corazón que cada hombre le llame hermano,

Y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras,

Porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios

¡Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes. Amén.

“No basta amar a los jóvenes, es necesario que se den cuenta que se los ama. Quien es amado obtiene todo, especialmente los jóvenes”. (San Juan Bosco)

Día Cuarto

La Tecnología del Tercer Milenio

Virgen poderosa, tú que eres el trono de la sabiduría, te pedimos en este día

por todos los científicos del mundo, para que utilicen la ciencia para el bien de la

humanidad, que no jueguen a ser Dios, que comprendan que Nuestro Amado Padre ha dejado la ciencia para que nos ayudemos unos con otros.

Reina del Cielo, te pedimos humildemente este día por todos aquellos seres que han sido perjudicados de una u otra manera a causa de los experimentos científicos, que Nuestro Señor por tu intercesión les envié el Espíritu Santo para que puedan perdonar a todos aquellos que les causaron daño físico, mental y espiritualmente. Amén.

(Se realiza la petición)

Acto de desagravio de Pio XI

¡Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no han recibido en pago, de los

ingratos, más que olvido, negligencia y menosprecio!

Vednos postrados ante nuestro altar para reparar, con especiales homenajes de honor, la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que, en todas partes, hieren vuestro amantísimo corazón, mas recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos, ante todo, obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar, con voluntaria expiación, no solo nuestros propios pecados, sino también de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguiros como a pastor y guía o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley.

Durante la novena, usted puede confiar todo tipo de peticiones a la Virgen del Rosario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables asechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra vos y contra nuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro Vicario y al Orden Sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios conque es profanado el mismo Sacramento del amor y, en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por vos fundada.

¡Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre!

Mas, entretanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, vuestra madre, de los Santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre y que diariamente se renueva en nuestros altares,

Prometiendo de todo corazón que, en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia, repararemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podemos para que vayan en vuestro seguimiento.

¡Oh, benignísimo Jesús! Por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación;

concedednos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestros servicios hasta la muerte y otorgadnos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde, en unión del Padre y del Espíritu Santo, vivís y reináis, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.

“La ciencia, hijo mío por lo más que sea grande es siempre poca cosa; es menos que nada, comparada con formidable misterio de divinidad. Hay que transitar otros caminos” (San Pio de Pieltrecina)

Día Quinto

Los Gobernantes de las Naciones

Virgen Clemente, Tú que eres el Espíritu de Justicia, te pedimos en este día por

los gobernantes de todas las naciones, para que no abusen del poder que les han

dado los habitantes de las naciones que gobiernan, los cuales confiaron en ellos

cuando fueron elegidos.

Que sean imitadores del Padre Misericordioso que no

hace distinción alguna de raza, género y estatus sociales. Que utilicen los recursos

con que cuentan para ayudar a los más necesitados y desamparados de sus

países. Que se preocupen porque en sus administraciones sean difundidos los

valores morales en todos los ámbitos sociales. Amén.

(Se realiza la petición)

Oración de los políticos con licencia eclesiástica

(Arquidiócesis Primada de México, 2003)

Jesucristo, Hijo de Dios omnipotente y eterno, Creador, Rey y Señor de la historia, supremo

legislador de quien emana y depende todo poder: nosotros, hombres y mujeres políticos católicos, sobre quienes recae la carga del servicio a la nación, imploramos la ayuda de tu espíritu para el ejercicio de la política como ciencia, arte y virtud, para edificar la justicia social y el bien común.

El rezo de la novena es parte de la tradición católica. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Danos, Señor, la gracia de testimoniar, como Tomás Moro, la inalienable dignidad de la conciencia, sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones, para que sepamos afirmar con nuestra vida y con nuestra muerte que el ser humano no se puede separar de Dios, ni la política de la moral.

Danos fortaleza para animar con el espíritu del Evangelio el orden temporal,

respetando su naturaleza y su legitima autonomía. Infunde en nuestros corazones la humildad necesaria para reconocemos siervos inútiles y el valor de la perseverancia necesaria para hacer todo como si todo dependiera de nosotros, abandonándonos en ti porque todo depende de ti.

Enséñanos, Señor, a ser congruentes con nuestra vida para sepamos promover la verdad moral, objetiva e irrenunciable que implica: defender la vida humana y su dignidad desde la concepción hasta la muerte natural; tutelar a la familia fundada por un hombre y una mujer y protegerla en su unidad y estabilidad; reconocer la libertad de los padres en la educación de sus hijos; eliminar cualquier forma de esclavitud o discriminación de las personas; impulsar el derecho de la libertad religiosa; desarrollar una economía al servicio de la persona en un marco de justicia, solidaridad y subsidiariedad y trabajar incansablemente por la paz que es siempre “obra de la justicia y efecto de la caridad".

Con el Papa Clemente XI, te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad queriendo todo aquello que tú, precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieres y durante el tiempo que tú lo quieras; que nos des tu gracia para ser obedientes a nuestros superiores, comprensivos con nuestros colaboradores, solícitos con todas las personas y generosos con quienes se dicen nuestros enemigos; que nos ayudes a superar con austeridad el placer con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira y con fervor la tibieza; que sepamos tener prudencia al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades y sencillez en los éxitos.

Muéstranos, te lo suplicamos, cómo hacer de la política un camino de santidad, para que nunca nos avergoncemos de ti ante el mundo, para que tú, Señor, no nos niegues delante del Padre. Escúchanos, Señor, a fin de que nunca falte tu luz a nuestra mente, tu fuerza a nuestra voluntad y el calor de tu caridad a nuestro corazón, para que amemos en verdad a quienes servimos.

Infúndenos un sentimiento vivo, actual y profundo de lo que es el orden social, pensado por ti, fundado en el derecho natural; y haz que un día, justamente con aquellos a quienes tuvimos la misión de servir, podamos gozar de ti bajo la mirada amorosa de tu Dulcísima Madre, María Santísima de Guadalupe, por toda la eternidad, así sea.

“La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que

pretende defender y estimular”. (San Juan Pablo ll)

Día Sexto

El Santo Padre, Los Obispos y Sacerdotes

Reina de los Patriarcas, tú que eres fiel y digna de toda alabanza, te pedimos en este día por el Santo Padre, para que lo cubras con tu manto santísimo y pueda seguir fielmente los pasos de Cristo a quien representa en este mundo, que lo conserves en tu amor para que en medio de cualquier tempestad pueda imitar a Cristo.

Te pedimos por los Obispos para que cuiden con amor, dulzura y paciencia al rebaño que les ha sido entregado, que se preocupen que sus pueblos tengan lo necesario para vivir en medio de las limitaciones que puedan estar teniendo y también te pedimos por los sacerdotes para que siguiendo las huellas de Cristo puedan guiar a los feligreses de su parroquia, por medio del amor, la comprensión, amabilidad, bondad y puedan ser constantes en el Santo Sacrificio. Amén.

(Se realiza la petición)

El rezo de la novena es una práctica extendida entre toda la comunidad católica, (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Oración para pedir la virtud de la castidad de los sacerdotes y las personas consagradas

Padre Omnipotente, en nombre de tu único Hijo, Nuestro Señor Jesucristo en unión con el Espíritu Santo y a través de la intersección de la Santísima Virgen María quiere pedirte por todas las personas que por amor a ti han decidido vivir una vida pura y casta y ofrecerte sus vidas y todo su ser como un regalo.

Ayúdales, Padre Nuestro, tú Nuestro Creador, sabes a un mejor que ellos mismos lo que significa la sexualidad y la atracción sexual en la vida de cada persona. Es un instinto del ser humano, un instinto que nos diste para la conservación de la especie y que tú tomas como regalo cuando alguien decide vencer ese instinto y ofrecerte su vida, su mente, su voluntad, en una palabra, todo su ser, para ponerlos a tu servicio.

Sabemos que los que lo logran, tú los premiaras con la corona de la virginidad, que serán los primeros en entrar al cielo y que los puros de corazón serán los que podrán verte y adorarte toda la eternidad.

El precio que hay que pagar es muy alto y tú lo sabes mejor que nosotros mismos;

por eso lo aprecias tanto. Tú has prometido que tu gracia les basta, pero hazlos sabios para saber cómo lograrlo y como protegerlo y sobre todo como no dejarse engañar por el demonio, ya que él considera el robarles esta perla; como uno de sus más grandes triunfos. Todo esto te lo pido en Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, la pureza y la castidad personificada. Amén.

“Con toda tu alma honra al Señor y reverencia a los Sacerdotes”.

(Eclesiástico 7,31)

Día séptimo

Los ancianos, los enfermos y los agonizantes

Madre del Buen Consejo, tú que eres el consuelo de los afligidos y la

salud de los enfermos, te pedimos este día por todos los ancianos del

mundo, en especial por los que se encuentran retirados en los asilos,

olvidados por sus familias y amigos, para que en su soledad puedan

perdonar a todos aquellos por quienes trabajaron en esta vida y hoy los

olvidan.

Te pedimos por los enfermos, especialmente por los que padecen

enfermedades terminales para que vean a Jesucristo por medio de todos

sus sufrimientos y puedan ofrecerlos por aquellos a quienes quieren y

por la paz del mundo y te pedimos que instes a sus familiares, amigos y

conocidos para que vean en ellos a tu hijo Jesús, para que sean tratados

con amor y paciencia.

Y te pedimos por los agonizantes en especial por todos los de esta hora en que nos encontramos ofreciéndote este Santo Rosario para que pueda ayudarlos en su agonía, que tú les ayudes para que se arrepientan y pidan perdón por su pecado si fuese necesario para

que logren la salvación de sus almas.

(Se realiza la petición)

Antes de la novena, debe rezarse el rosario, según la tradición. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Oración por los Agonizantes

¡Oh, Misericordiosísimo Jesús, abrasado en ardiente amor de las almas!

Os suplicamos por las agonías de Vuestro Sacratísimo Corazón y por los dolores de vuestra inmaculada madre que lavéis con vuestra sangre a todos los pecadores de la tierra que están en la agonía y tienen hoy que morir. Amén.

“A la tarde te examinaran en el amor, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición” (San Juan de la Cruz)

Día Octavo

Las Almas del Purgatorio

Reina de todos los santos, tú que eres el auxilio de los cristianos, te pedimos en este día por todas aquellas almas que se encuentran en el purgatorio, solicitamos tu patrocinio para con ellas, que se encuentran en ese sufrimiento final para que llegue pronto ese día maravilloso gracias a

tu intercesión de encontrarse con nuestro amado Padre Celestial. Amén.

(Se realiza la petición)

Oración por las Almas del Purgatorio

Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las Almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas

y muéstrales los infinitos méritos de tu Amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen la paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te

doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos.

Amable salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libres las almas del purgatorio

en especial a aquellas que no tienen quien ruegue a ti por ellas.

Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino

de tu gloria. Amable salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna.

Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor.

Aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas

que sufren en el purgatorio.

Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el Reino tu gloria.

Según la fe católica, el rezo de la novena prepara a los fieles para las festividades religiosas. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna.

Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman

al hogar del Cielo.

“¡Vengan, los bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo” (Mateo 25,34).

Los ángeles solo nos tienen envidia por una cosa: ellos no pueden sufrir por Dios. Solo el sufrimiento nos permite poder decir con toda seguridad: Dios mío, ¡mirad como os amo! (San Pio)

Día noveno

El Santo Rosario en el Tercer Milenio

Virgen del Rosario, tú que eres reina y madre de todo lo creado,

te pedimos este día de la gran solemnidad por ser el día que la iglesia

universal proclama la festividad del Santo Rosario, por todo el mundo,

para que por medio del Santo Rosario la Iglesia Universal triunfe sobre

todas las herejías existentes, que sea El Santo Rosario el medio por

el cual, en este tercer milenio, la humildad entera proclama a Nuestro

Señor como único Salvador del Mundo.

Que podamos vivir en unidad sin diferenciación de raza, género o estatus social. Que nos amemos como hermanos y veamos en el otro a tu hijo Jesucristo para que se acabe la

impunidad y desigualdad entre seres humanos.

(Se realiza la petición)

La fe católica se practica en diversos lugares de Guatemala, por lo que el Mes del Rosario es una fecha relevante en nuestro país. (Foto Prensa Libre: EFE)

Oración de San Bernardo

Acuérdate o piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir, que

ninguno de los que a ti ha recurrido, ninguno de los que ha invocado tu

protección, e implorando tu auxilio, haya sido de ti abandonado, animado

yo con esta confianza, recurro a ti oh, Virgen Madre de las Vírgenes,

vengo a ti gimiendo y llorando como pecador que soy y comparezco en tu

presencia. ¡Oh, madre del divino verbo! No despreciéis mis suplicas, antes

bien escuchadlas y acógelas benignamente. Amén.

“El Santo Rosario no es una práctica piadosa del pasado. Al contrario, el Rosario está experimentando una nueva primavera, es un signo del amor que las generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su madre. En el mundo actual, tan dispersivo, esta oración ayuda a poner a Cristo en el centro, como hacia la Virgen, que meditaba en su corazón todo lo que se decía de su Hijo y también lo que él hacía y decía”. (Papa Benedicto XVI)