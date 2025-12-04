“Los peces en el río”: origen, letra y curiosidades del villancico

“Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer”, así inicia uno de los villancicos navideños más conocidos a nivel popular.

Según información hemerográfica de Prensa Libre, este villancico ha perdurado por distintas generaciones y se ha convertido en una pieza musical tradicional que hace referencia al nacimiento de Jesucristo. Por ello, su presencia es habitual en celebraciones y actividades de fin de año de índole cristiana.

Aunque se desconoce el autor de la melodía, se cree que posee influencia árabe en su composición y que es de origen español. De acuerdo con diversas fuentes, su historia podría remontarse a la época del Renacimiento. Según El Tiempo, algunos historiadores incluso afirman que el villancico surgió en el siglo XIII.

Entre las versiones más conocidas destacan las interpretaciones del grupo Pandora y del cantante David Bisbal, así como algunas adaptaciones para niños.

Breve historia de “Los peces en el río” y su significado

Según Infobae y otras fuentes, este es uno de los villancicos cuyo origen continúa siendo una incógnita. No obstante, como se mencionó anteriormente, se cree que data del Renacimiento y que su composición incluye elementos de influencia árabe.

Un dato curioso es que se trata de una melodía que no se centra directamente en la figura de Jesús, sino en la Virgen María. Además, sobresale la ausencia de ángeles, campanas y pastores, elementos que suelen aparecer en otros villancicos navideños, resalta dicho medio.

Otra curiosidad se encuentra en la simbología de su letra, según algunas teorías. En este sentido, el romero representa el nacimiento y la inmortalidad; los cabellos dorados, la sabiduría; y el peine, la rendición. En cuanto a los peces, se cree que simbolizan a los seguidores de Jesús.

Letra de “Los peces en el río”

La Virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus cabellos son de oro

Y el peine de plata fina

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La Virgen está lavando

Y tendiendo en el romero

Los angelitos cantando

Y el romero florecido

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La Virgen está lavando

Con muy poquito jabón

Se le picaron las manos

Manos de mi corazón

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer.