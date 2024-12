Los 10 villancicos navideños más populares, su historia y curiosidades

“Navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad”. Este es el inicio de uno de los villancicos navideños más populares a nivel mundial. Sin embargo, la historia de los villancicos se remonta muchos siglos atrás.

Según información de la Universidad de Plymouth, los villancicos se cantaron en Europa por primera vez hace miles de años, aunque eran muy distintos a los que conocemos en la actualidad. De acuerdo con esta casa de estudios, la palabra villancico proviene del antiguo francés carole que significa danza popular en círculos acompañada de canciones.

Su origen data de la época donde se celebraba la fiesta pagana de la Saturnales, donde se veneraba Saturno, dios de la agricultura. Esto se llevaba a cabo durante el solsticio de invierno, fenómeno que coincide con la época de fin de año. Sin embargo, otros expertos mencionan que los villancicos originales se cantaron por primera vez en la época medieval.

En ese sentido, la forma original alternaba estribillos repetidos con estrofas para que fuesen más fáciles de recordar: “A veces, la carga estaba en latín y los versos en lengua vernácula. Solía ser cantada por un coro de cantantes, mientras que las estrofas estaban reservadas para un solista”, se menciona en el artículo La historia de los villancicos, de la Fundación de Historia Mundial.

Varias fuentes coinciden en que los villancicos navideños se diferencian de otras melodías navideñas por su contenido religioso, aunque también se dice que esta música surge precisamente de las “villas”, de lo cual deriva el nombre villancico. En la actualidad, este se define como una composición poética popular que posee un estribillo en su estructura musical.

¿Cuáles son los villancicos navideños más populares?

De acuerdo con datos de Spotify y otras fuentes internacionales, estos son 10 villancicos populares en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos poseen traducción a otros idiomas como el inglés, francés, alemán, entre otros.

1. Jingle bells (Campanas navideñas)

Existen varias versiones de este villancico navideño en español, inglés y otros idiomas. La letra original fue compuesta por el estadounidense James Pierpont en 1857. Sin embargo, el autor no tenía la intención de escribir un villancico navideño, porque esta melodía se había interpretado de forma cómica en los espectáculos de juglares de esa época, según medios internacionales.

Otro dato interesante es que de esta melodía se han derivado otras como Jingle Bell Rock, conocida en voz de Bobby Helms.

2. Campana sobre campana

Según lo investigado, se desconoce el autor de este villancico que ha sido interpretado por diversos cantantes latinos y que se ha traducido a otros idiomas. Se sabe que el compositor de esta pieza podría ser de origen español y que, gracias a su alegría y a su musicalidad, es uno de los villancicos navideños favoritos de muchas personas. También se conoce bajo el nombre de Campanas de Belén.

3. Peces en el río

Se trata de uno de los villancicos navideños icónicos de varias generaciones. Esta pieza hace referencia al nacimiento de Jesucristo, por lo que es una melodía característica de eventos de fin de año de carácter cristiano.

También se desconoce el autor de este villancico, pero se cree que posee una influencia árabe en su composición. Según diversas fuentes, su origen pudo haber tenido lugar en la época del Renacimiento.

4. Mi burrito sabanero

Quizás sea uno de los villancicos navideños más alegres de la temporada. Este fue compuesto por el venezolano Hugo Blanco en 1975 y su primera versión fue interpretada por Simón Díaz, de la misma nacionalidad.

Según BBC, Blanco afirmó en alguna ocasión que esta pieza sonaba mejor en la voz de los niños, por lo que en ese momento se comunicó con el Coro Infantil de Venezuela e hicieron el respectivo montaje. En aquel entonces, se eligió al pequeño Ricardo Cuenci para cantar el villancico, quien en esa época tenía ocho años.

5. ¡Feliz Navidad!

Compuesta e interpretada por José Feliciano, se trata de una de las piezas navideñas más populares de la época. La letra de esta melodía también hace referencia al fin de año y a la alegría de ambas festividades, así como los deseos de alegría y prosperidad que se experimentan durante esta época.

Una curiosidad sobre esta canción es que cuenta con algunas frases universales en inglés, lo que la hace singular en su género: “I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart”, lo que en español se traduciría como “te deseo una feliz navidad desde el fondo de mi corazón”. La razón de esta peculiaridad podría relacionarse con la nacionalidad del autor, ya que es puertorriqueño-estadounidense.

6. Arre borriquito

Este villancico navideño se encuentra en varias listas de reproducción de melodías de este género en YouTube, Spotify y otras plataformas de este tipo. Según el sitio El Debate, el periodista Diego San José compuso la letra en 1930 y Ricardo Boronat fue el autor de la música. De acuerdo con dicha información, este villancico tiene matices militares debido a los redobles de tambor que se escuchan en la composición original.

7. Blanca Navidad

La versión original de este villancico es White Christmas, compuesta por Irving Berlin entre 1940 y 1941 e interpretada por Bing Cosby. Según el portal católico Aleteia, la letra es más profunda de lo que parece a simple vista, puesto que es la historia de un profesional que está pasando la Navidad fuera de casa y lejos de su familia.

Cabe agregar que la melodía se escribió antes que finalizara la Segunda Guerra Mundial, por lo que este villancico evoca la nostalgia de quienes sufrieron en carne propia los efectos de este suceso devastador.

8. Noche de Paz

Se trata de uno de los villancicos navideños icónicos de fin de año. De acuerdo con medios internacionales, la historia de la pieza se remonta al siglo antepasado, cuando el pastor Joseph Franz Mohr encontró el poema Noche de Paz en su bolsillo la Nochebuena de 1818, texto que escribió dos años antes. El nombre original era Stille Nacht, heilige Nacht, ya que es de origen alemán.

Según lo investigado, el pastor acude al profesor y organista Franz Xaver Gruber para que escriba una melodía para dicho poema rápidamente. Durante la tarde de ese día, Xaver Gruber había terminado la obra, justo para la misa navideña.

9. El niño y el tambor

Conocida también como El pequeño tamborilero, la letra trata sobre una historia ficticia de un niño que se gana la vida tocando un tambor. Según la revista Ideal, su origen tuvo lugar en República Checa.

Esta fuente indica que la pianista Katherine Kennicot transcribió un antiguo manuscrito checo, haciendo una adaptación libre en inglés titulada Carol of the Drum, primera versión de este villancico.

10. Las posadas

De acuerdo con una publicación de Prensa Libre, se considera uno de los villancicos navideños más populares en Guatemala. Este se escucha normalmente durante las posadas navideñas previas a la Nochebuena en nuestro país.

Las posadas navideñas son representaciones de la espera de José y María previa a la llegada del Niño Jesús, por lo cual se consideran uno de los eventos más importantes de la época navideña.