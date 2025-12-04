Guía de oraciones para cada domingo de Adviento 2025

La temporada de Adviento comenzó el 30 de noviembre, según el calendario litúrgico. Ese día se celebró el primer domingo de Adviento, una temporada en la que los católicos se preparan espiritualmente para las fiestas navideñas.

De acuerdo con el sacerdote Luis René Sandoval Quinteros, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, una de las recomendaciones esenciales es meditar en el evangelio de cada día, para reflexionar sobre lo que indica la Palabra de Dios.

Además, Sandoval remarca que esta es una época en la que es vital la unidad familiar para el fortalecimiento de la fe, así como agradecer las bendiciones recibidas durante el año.

Según el calendario litúrgico, el segundo domingo de Adviento se celebrará el próximo 7 de diciembre, el tercero el día 14 y el cuarto el 21. El sacerdote puntualiza que lo más importante de cada época es preparar el corazón para el nacimiento de Jesús el próximo 25 de diciembre, día de Navidad.

Simbolismo de la corona de Adviento

Sandoval enfatiza que la forma circular de la corona de Adviento simboliza que Dios no tiene ni principio ni fin. Cada domingo se enciende una vela morada, excepto el tercer domingo, cuando se enciende una vela rosa.

Según el sacerdote, el Adviento es una oportunidad valiosa para vivir en familia este nacimiento. “Así como no hay nacimiento sin embarazo, no hay Navidad sin Adviento, porque hay que acompañar a María Santísima para el nacimiento de Jesús”, afirma.

Guía para los domingos de Adviento restantes

De acuerdo con ACI Prensa, esta es la guía para cada domingo de Adviento de 2025. Es importante mantener presente en todo momento cuál es el propósito de esta fecha espiritual.

Segundo domingo de Adviento

Prenda la segunda vela morada de la corona de Adviento

El evangelio aborda “el llamado a la conversión que hace San Juan Bautista. El pasaje correspondiente es Mateo 3, 1-12”, se indica.

Es la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el lunes 8 de diciembre. Por ello, se puede entonar el Gloria durante la misa.

Otras fechas cercanas son la festividad de la Virgen de Guadalupe, el viernes 12, y el sábado 13, la memoria de Santa Lucía, mártir y patrona de la vista. “El color de los ornamentos es rojo, símbolo de sacrificio”, señala ACI Prensa.

Lea más: Oración para celebrar el segundo domingo de Adviento 2025

Tercer domingo de Adviento

El tercer domingo será el 14 de diciembre y se conoce como Domingo de Gaudete. Se enciende la vela rosa en la corona de Adviento.

La lectura del evangelio presenta la figura de San Juan Bautista, quien hace un llamado a la conversión. El pasaje bíblico que corresponde es Mateo 11, 2-11.

El martes 16 finaliza la llamada primera parte del Adviento. El miércoles 17 empieza la segunda parte, que terminará el 24 de diciembre.

Lea más: Oración para el tercer domingo de Adviento

Cuarto domingo de Adviento

Tendrá lugar el 21 de diciembre y se prende la última vela morada de la corona de Adviento.

Durante la lectura del evangelio (Mateo 1, 18-24), se narra el sueño de San José, “en el que el ángel del Señor le pide que acepte su misión de esposo y de padre adoptivo”, resalta ACI Prensa.

El atardecer del martes 24 de diciembre finaliza la temporada de Adviento y se rezarán las primeras vísperas de la Navidad, así como también se celebrará la misa de Nochebuena.

Lea más: Oración para el cuarto domingo de Adviento