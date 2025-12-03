Oración y guía para celebrar el cuarto domingo de Adviento 2025

El próximo 21 de diciembre del 2025 se celebra el cuarto domingo de Adviento, según el calendario litúrgico. Esta fecha corresponde a la víspera de Navidad y es un momento de preparación espiritual para las fiestas.

Según la tradición católica, este día se enciende la última vela morada en la corona de Adviento.

De acuerdo con la guía de Adviento de ACI Prensa, este día se lee el Evangelio según san Mateo (Mateo 1, 18-24), pasaje bíblico que narra el sueño de san José, donde el ángel de Dios le pide aceptar su misión como padre adoptivo y esposo.

A continuación, compartimos la oración propuesta por dicho medio católico para el cuarto domingo de Adviento. Antes de rezar, se recomienda colocar la corona en un lugar especial de la casa, así como nombrar un monitor y varios lectores. Recuerde que las palabras en cursiva son únicamente indicaciones y no deben pronunciarse en voz alta.

Liturgia para el cuarto domingo de Adviento

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Monitor: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

Todos: Que hizo el cielo y la tierra.

Monitor: Alegrémonos, porque el Señor está cerca de nosotros y viene a traernos la salvación. La espera llega a su fin, por eso hoy encenderemos la cuarta y última vela de nuestra corona. Que este símbolo nos recuerde la proximidad de la venida del Señor Jesús. ¡Dios hecho Niño viene a reconciliar los corazones y estamos alegres! ¡Crece la esperanza! Iniciemos la oración de esta semana cantando Morada de la luz (u otro canto apropiado).

Todos cantan:

Celebramos unidos a la Virgen María,

porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día,

porque estábamos tristes y nos dio la alegría.

Mujer tan silenciosa y encumbrada, ahora más que el sol,

recibes en tu vientre al mismo Dios, al que es tu Creador. Lo que Eva en una tarde misteriosa buscando nos perdió,

tú, Madre, lo devuelves florecido en fruto salvador. Tú que eres bella puerta del Rey sumo, morada de la luz,

la puerta nos abriste de los cielos al darnos a Jesús.

Lector:

Lectura tomada del Evangelio según san Lucas:

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor».

María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí: ¡su nombre es santo!» (Lucas 1, 39-49).

Monitor: La presencia del Señor Jesús entre nosotros nos llena de gozo y alegría. Es la Madre quien nos lo hace cercano; es ella quien refleja la luz de su Hijo y permite que esta llegue hasta nosotros, iluminando nuestras vidas. Cantemos ahora Hoy se enciende una llama (u otro canto apropiado):

Todos cantan

(Al inicio de la cuarta estrofa del canto, la persona designada previamente enciende la cuarta vela)

Hoy se enciende una llama

en la corona de Adviento,

que arda nuestra esperanza

en el corazón despierto

y al calor de la Madre

caminemos este tiempo.

Un primer lucero se enciende

anunciando al Rey que viene;

preparad corazones,

allánense los senderos. Crecen nuestros anhelos al ver

la segunda llama nacer.

Como dulce rocío vendrá

el Mesías hecho Niño. Nuestro gozo hoy quiere cantar

por ver tres luceros brillar.

Con María esperamos al Niño

con alegría. Huyen las tinieblas al ver

cuatro llamas resplandecer.

Ya la gloria está cerca,

levanten los corazones.

Monitor: Elevemos ahora nuestras peticiones a Dios, acudiendo a la intercesión de la Virgen María. Respondamos después de cada petición: Por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor.

(Peticiones libres)

Recemos ahora un padrenuestro, un avemaría y un gloria.

Monitor: Digamos juntos la oración de petición como preparación para el jubileo del 2025:

Todos:

Señor, fuente de toda sabiduría,

guíanos durante este año dedicado a la oración

en el camino que nos llevará a celebrar el próximo jubileo.

Dónanos corazones abiertos y mentes iluminadas

para comprender y vivir plenamente

los dones de la misericordia y del perdón.

Amén.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.