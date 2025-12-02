¿Cuándo es la quema del diablo?

Cada 7 de diciembre se realiza la tradicional Quema del Diablo en Guatemala. En el 2025 esta fecha caerá el primer domingo de diciembre.

En Guatemala, las fiestas de fin de año se caracterizan por múltiples celebraciones acompañadas del ponche de frutas y el aroma de la manzanilla y el pino. Los tamales y el chocolate también son frecuentes.

Las festividades comienzan desde el primer domingo de Adviento y con la tradicional quema del diablo, el 7 de diciembre. Continúan con la celebración de la Virgen de Concepción, el 8; el inicio de las ventas de objetos relacionados con la época, y la festividad de la Virgen de Guadalupe, el 12. También se incluye el novenario que, tradicionalmente, se conoce como posadas, indica Luis Luján Muñoz (1934-2005) en Tradiciones navideñas de Guatemala.

Actualmente, los servicios de emergencia recomiendan evitar prácticas que generen contaminación o representen riesgos durante la quema, que en sus inicios consistía en fogatas y luego derivó en la incineración de todo tipo de objetos que contaminan la ciudad.

Actualmente, es más común ver la quema de piñatas durante la celebración. Pero ¿cómo nació esta tradición?

La Iglesia católica celebra la Inmaculada Concepción en honor a la Virgen María. Fue el 8 de diciembre de 1854 cuando el papa Pío IX proclamó este dogma: “La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano”.

El portal EWTN explica que, al proclamarse el dogma, desde Roma fueron enviadas cientos de palomas mensajeras con la noticia. “Se afirma que unos 400 mil templos católicos alrededor del mundo repicaron campanas en honor a la Madre de Dios”, indican.

La quema del diablo tiene un origen ligado a lo supersticioso, pues se asocia con preparar el ambiente para la celebración religiosa en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.