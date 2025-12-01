Quema del diablo Antigua Guatemala 2025: Fecha, horario, lugar y otros detalles de la actividad en la ciudad colonial

El próximo domingo 7 de diciembre se celebrará en Guatemala la tradicional Quema del Diablo, una costumbre popular que antecede a la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se conmemora el 8 de diciembre. Este año, la fecha coincidirá con el segundo domingo de Adviento.

La Iglesia católica celebra la Inmaculada Concepción en honor a la Virgen María, y fue el 8 de diciembre de 1854 cuando el papa Pío IX proclamó el dogma que establece: “La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano”.

La Quema del Diablo se relaciona con un componente simbólico y supersticioso: preparar el ambiente para la celebración religiosa de la Virgen, purificando el entorno mediante el fuego.

Origen histórico

El historiador Aníbal Chajón explica que a finales del siglo XIX, en la Antigua Guatemala, las fogatas se convirtieron en una competencia amistosa entre familias. Cada una reunía más madera seca —principalmente chirivisco—, y los niños participaban encendiendo cohetillos.

En Antigua, desde hace más de tres décadas, se organiza la quema de un diablo gigante frente al conjunto de la Concepción, preservando el simbolismo religioso y comunitario de la festividad.

La organización del evento está a cargo del Comité del Barrio de la Concepción, conformado hace 34 años por vecinos que soñaban con celebrar esta fecha con mayor relevancia. Hoy, la actividad atrae a turistas nacionales e internacionales, quienes asisten para presenciar esta muestra del fervor popular guatemalteco.

El artesano Josué David Romero fue el encargado de la imagen de este año que está inspirado en los tres monos sabios, con una máxima japonesa que que simboliza el "no ver el mal, no oír el mal, no decir el mal”. La pieza de este año dice: "Veo y escucho lo que está pasando en mi país y no hablo porque todo se maneja como un ajedrez".

Los diablos de 2025 están inspirados en los tres monos sabios. (Foto Prensa Libre: Comité del Barrio de la Concepción)

La actividad de la quema será el domingo 7, a las 18 horas, pero se tienen diversas actividades tanto el 6 como el 8 de diciembre.

Sábado 6 de diciembre

10 horas: Velación de la patrona del barrio, la Inmaculada Virgen de la Concepción, frente a la fuente Las Delicias.

Velación de la patrona del barrio, la Inmaculada Virgen de la Concepción, frente a la fuente Las Delicias. 12 horas: Quema de pólvora.

Quema de pólvora. 17 horas: Entrega de homenajes a antigüeños distinguidos y colaboradores destacados, en el Porta Hotel Antigua. Los homenajeados serán Fray Guillermo Bonilla, de las Obras Sociales del Hermano Pedro; Celeste López, vecina del lugar y el deportista Juan Miranda.

Entrega de homenajes a antigüeños distinguidos y colaboradores destacados, en el Porta Hotel Antigua. Los homenajeados serán Fray Guillermo Bonilla, de las Obras Sociales del Hermano Pedro; Celeste López, vecina del lugar y el deportista Juan Miranda. 19 horas: Presentación musical y refrigerio.

Domingo 7 de diciembre

9 horas: Velación de la patrona del barrio, frente a la fuente de Las Delicias.

Velación de la patrona del barrio, frente a la fuente de Las Delicias. 12 horas: Kermés con platillos y antojos tradicionales. Quema de pólvora.

Kermés con platillos y antojos tradicionales. Quema de pólvora. 13 horas: Venta de platillos populares a cargo de artesanos y emprendedores locales.

Venta de platillos populares a cargo de artesanos y emprendedores locales. 15 horas: Concierto de Andrea Alvarenga.

Concierto de Andrea Alvarenga. 17.45 horas: Lectura del testamento del diablo.

Lectura del testamento del diablo. 18 horas: Tradicional Quema del Diablo.

Tradicional Quema del Diablo. 18.15 horas: Concierto municipal con el grupo Friends.

Concierto municipal con el grupo Friends. 23 horas: Finaliza el concierto y quema de pólvora.

Lunes 8 de diciembre

20 horas: Serenata a la Inmaculada Concepción a cargo de la Joven Orquesta Municipal, seguida de convivencia.

9 horas: Velación de la patrona del barrio frente a la fuente de Las Delicias.

12 horas: Kermés con platillos y antojos tradicionales.

Kermés con platillos y antojos tradicionales. 13 horas: Venta de platillos populares a cargo de artesanos y emprendedores locales.

Venta de platillos populares a cargo de artesanos y emprendedores locales. 14 horas: Convite de Abuelitas de Santa Ana, anunciando el recorrido del tradicional rezado.

Convite de Abuelitas de Santa Ana, anunciando el recorrido del tradicional rezado. 17 horas: Santa Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción, a un costado de la fuente de Las Delicias.

Santa Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción, a un costado de la fuente de Las Delicias. 18 horas: Inicio del tradicional rezado de la Inmaculada Concepción, recorriendo y bendiciendo las calles del barrio.

Lugar

Barrio La Concepción, Antigua Guatemala

Precio

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.