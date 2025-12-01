Quema del Diablo 2025 en la zona 5 capitalina: horario, ubicación y recomendaciones

La Quema del Diablo forma parte de las costumbres decembrinas en Guatemala. En la zona 5 se lleva a cabo la Quema del Diablo Gigante, una tradición que se mantiene desde hace 42 años, según Luis Estrada, uno de los organizadores del evento.

Este año, el Diablo Gigante tendrá una altura de cuatro metros, lo que lo convierte en el más alto de los últimos años. La quema se realizará el 7 de diciembre de 2025 a las 18 horas en la colonia Abril, zona 5. Los preparativos comenzarán a las 16 horas con la instalación de la piñata y los cohetillos.

Después del evento principal, se prevé una convivencia vecinal, como se ha hecho en años anteriores. Estrada indicó que se espera mayor asistencia, ya que este año el evento se efectuará durante el fin de semana.

Esta tradición tiene un componente cultural, pero también religioso, pues se celebra en la víspera del Día de la Virgen de Concepción, que se conmemora cada 8 de diciembre en distintas localidades del país.

Fecha

Domingo 7 de diciembre de 2025

Hora

18 horas

Lugar

34 avenida y 14 calle, colonia Abril, zona 5 capitalina

Precio

Actividad gratuita

Breve historia de la Quema del Diablo en Guatemala

Aunque distintos historiadores coinciden en que se desconoce el origen exacto de esta celebración, se cree que surgió a partir de las fogatas encendidas durante la festividad de la Virgen de Concepción, considerada en la época colonial como “patrona de la monarquía española”, señala el historiador Fernando Urquizú.

Durante el periodo colonial, las celebraciones patronales comenzaban a las 18 horas del día anterior. Por eso, los festejos a la Virgen de Concepción solían iniciar el 7 de diciembre por la tarde y extenderse hasta la misma hora del día siguiente.

Según el libro Tradiciones navideñas de Guatemala, de Luis Luján, las fogatas se encendían después del paso de la procesión de la Virgen.

En cuanto a la Quema del Diablo Gigante, su origen data de la década de 1980, añade Estrada. Agrega que se trata de una tradición que nos identifica como guatemaltecos. Asimismo, esta tendrá lugar en distintos puntos de la ciudad y otras localidades del país.

De acuerdo con información de Prensa Libre, las tradicionales piñatas ya están disponibles en los alrededores del parque Colón, con precios que oscilan entre Q20 y Q1 mil 500, según el tamaño.

Venta de piñatas para la celebración de la Quema del Diablo en zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Recomendaciones para la actividad

Estrada sugiere mantener una distancia mínima de 25 a 30 metros respecto de la piñata y los cohetillos, para disfrutar el evento sin riesgos.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) brinda las siguientes recomendaciones para esta y otras actividades que se efectuarán durante la tradicional Quema del Diablo en Guatemala.

Evite quemar objetos como PVC, plástico, duroport, llantas, aerosoles, pinturas y solventes.

Supervise a los niños. “Si sus hijos quieren manipular pirotecnia, deben hacerlo bajo la supervisión de un adulto”, señala la Conred.

No guarde pirotecnia en los bolsillos.

No encienda fogatas cerca de tendido eléctrico.

No dirija la pirotecnia hacia personas, animales, construcciones, árboles ni materiales inflamables.

No utilice alcohol en gel al manipular pólvora; lo recomendable es lavarse las manos con agua y jabón.

En caso de emergencia, comuníquese con los cuerpos de socorro o al 119 de la Conred.

