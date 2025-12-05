¿Cuáles son los colores de tendencia para la Navidad del 2025?

Cuando se piensa en los adornos navideños, es común imaginar los clásicos colores verde pino, rojo intenso y blanco. Sin embargo, estos son solo la base de una paleta que, en el 2025, se enriquece con tonos más modernos, aportando un enfoque más elegante a la decoración de la temporada.

Las nuevas tendencias se enfocan en una decoración que combina “un encanto atemporal con nuevas ideas que resultan frescas, atractivas y significativas”, destaca la página especializada Stonegable.

El enfoque decorativo de la Navidad permite el uso del verde, que simboliza la vida persistente en invierno, en sus tonalidades, desde fuertes hasta tonos mate, que podrán mezclarse con tonos café amaderados.

La revista AD Magazine destaca que el rojo, que evoca amor, calidez y tradición, así como el blanco, que armoniza los espacios y simboliza la paz, siguen siendo parte de la paleta navideña.

Estos son los tonos recomendados para utilizar en esta temporada, según las revistas expertas:

Colores de temporada 2025

Las decoraciones de esta temporada adoptan nuevas combinaciones que van más allá del tradicional verde y rojo. Estos colores aconseja

Tonos joya

Inspirados en piedras preciosas como el rubí, la esmeralda o el zafiro. Se utilizan en luces tenues, adornos de vidrio y decoraciones para el árbol.

Mocha mousse

Un marrón cálido y suave que combina con elementos naturales. Ideal para contrastar con verde intenso o dorado tenue.

Pasteles helados

Lavanda, azul hielo y verde menta suave se han popularizado en redes sociales. Aportan elegancia, especialmente en espacios pequeños.

Marrón amaderado

Con tonos como caramelo y toffee, el color marrón vuelve a ser tendencia esta temporada, por lo que integrar estos tonos a la decoración puede ayudar a que la casa luzca más elegante.

Colores tierra

Tonalidades como beige cálido, oliva claro o crema, recomendadas para decoraciones hechas a mano. Se complementan con luces doradas tenues.

Blancos y plateados

Para un estilo sobrio y elegante, se sugiere usar blanco intenso, plateado o tonos cristalinos. Funcionan mejor en espacios amplios y bien iluminados, realzados con azul hielo o dorado suave.

Colores metálicos

Para esta temporada, blogs internacionales destacan los acabados en tonalidades metálicas. Buscan combinar calidez con profundidad, y el brillo de la Navidad. Estos tonos se sugieren, preferiblemente, en cristalería o figuras decorativas finas.