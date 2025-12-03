VIDA
Cómo adornar un árbol de Navidad en el 2025
Adornar un árbol de Navidad puede convertirse en una tarea divertida para la familia. Compartimos algunas tendencias de decoraciones de fin de año para el 2025.
Conozca las tendencias para decorar su árbol de Navidad este 2025. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Esferas grandes, detalles maximalistas y adornos artesanales forman parte de las tendencias para adornar un árbol de Navidad en el 2025.
Cada familia decora el árbol navideño conforme a sus preferencias y presupuesto. Sin embargo, si desea seguir la tendencia, existen ideas que podrían ser útiles para que su árbol destaque entre los demás.
El primer paso es instalar el árbol en un sitio especial del hogar, según las instrucciones de montaje. Posteriormente, verifique que las luces navideñas funcionen bien y colóquelas en el árbol.
Ahora es momento de colocar cuidadosamente los adornos. Compartimos algunas tendencias para el 2025, según la revista Architectural Digest y otros medios extranjeros.
Tendencias para adornar su árbol de Navidad en el 2025
1. Midwinter Magic
Consiste en una decoración inspirada en paisajes helados, con colores azul cristalino, blanco perlado y plateado tornasolado, que reflejan tranquilidad y elegancia. Puede aplicarse en entornos minimalistas para crear una atmósfera agradable.
2. Navidad al estilo coquette
La tendencia coquette se incorpora a la época navideña. Moños de organza, tonalidades pastel, perlas y adornos rosados pueden convertirse en protagonistas de una época tradicionalmente dominada por el rojo y el verde, pero que en el 2025 puede ofrecer un toque distinto y más romántico.
3. Maximalismo Y2K: “Noughties Disco”
¿Es fan de la música disco? Puede apostar por brillos metálicos, lentejuelas, esferas enormes y adornos exagerados para que su árbol navideño brinde un espectáculo de luz y color.
4. Cacao especiado
Es una propuesta ideal para quienes aman lo natural: decorar el árbol con piñas, ramas secas, bayas deshidratadas, cerámica biodegradable y fibras como yute y lino, convirtiéndolo en un básico de la temporada. Además de estas propuestas, los adornos artesanales también forman parte de las tendencias para este año.
Adornos para el árbol de Navidad en el 2025
Según Vogue, estas son algunas de las tendencias en adornos navideños para este año:
- Adornos metálicos. Desde esferas metálicas hasta estrellas, una de las tendencias sobresalientes es el uso de este material en tonalidades azul, plateado, dorado y blanco.
- Colores cálidos. Los adornos en tonos terracota, bronce, olivo, cobre y oro cobran vigencia este año. El acabado mate y las texturas se combinan para dar mayor protagonismo a las luces del árbol.
- Esferas grandes. Pinterest ha popularizado esta tendencia con imágenes de esferas maximalistas, como parte del estilo Y2K que está de vuelta.
- Listones. Una idea novedosa para esta temporada es utilizar listones de terciopelo u otros materiales, colocados en la copa del árbol como estrella o en forma de moñitas alrededor del mismo.
- Colores clásicos. Los adornos rojos y dorados se mantienen como los más utilizados durante esta época. Esferas, estrellas y ornamentos tradicionales continúan vigentes en estas tonalidades.