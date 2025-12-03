Cómo adornar un árbol de Navidad en el 2025

VIDA

Cómo adornar un árbol de Navidad en el 2025

Adornar un árbol de Navidad puede convertirse en una tarea divertida para la familia. Compartimos algunas tendencias de decoraciones de fin de año para el 2025.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

árbol de navidad

Conozca las tendencias para decorar su árbol de Navidad este 2025. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Esferas grandes, detalles maximalistas y adornos artesanales forman parte de las tendencias para adornar un árbol de Navidad en el 2025.

Cada familia decora el árbol navideño conforme a sus preferencias y presupuesto. Sin embargo, si desea seguir la tendencia, existen ideas que podrían ser útiles para que su árbol destaque entre los demás.

El primer paso es instalar el árbol en un sitio especial del hogar, según las instrucciones de montaje. Posteriormente, verifique que las luces navideñas funcionen bien y colóquelas en el árbol.

Ahora es momento de colocar cuidadosamente los adornos. Compartimos algunas tendencias para el 2025, según la revista Architectural Digest y otros medios extranjeros.

LECTURAS RELACIONADAS

depresión navideña

Depresión navideña: síntomas más comunes y cómo identificarlos

chevron-right

Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 3 de diciembre

chevron-right

Tendencias para adornar su árbol de Navidad en el 2025

1. Midwinter Magic

Consiste en una decoración inspirada en paisajes helados, con colores azul cristalino, blanco perlado y plateado tornasolado, que reflejan tranquilidad y elegancia. Puede aplicarse en entornos minimalistas para crear una atmósfera agradable.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Charlotte Daffurn (@charlottedaffurn)

2. Navidad al estilo coquette

La tendencia coquette se incorpora a la época navideña. Moños de organza, tonalidades pastel, perlas y adornos rosados pueden convertirse en protagonistas de una época tradicionalmente dominada por el rojo y el verde, pero que en el 2025 puede ofrecer un toque distinto y más romántico.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mariel 💞☕️ (@allthingscute_and_coffee)

3. Maximalismo Y2K: “Noughties Disco”

¿Es fan de la música disco? Puede apostar por brillos metálicos, lentejuelas, esferas enormes y adornos exagerados para que su árbol navideño brinde un espectáculo de luz y color.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MUNDO ANIMAL (@mundoanimal)

4. Cacao especiado

Es una propuesta ideal para quienes aman lo natural: decorar el árbol con piñas, ramas secas, bayas deshidratadas, cerámica biodegradable y fibras como yute y lino, convirtiéndolo en un básico de la temporada. Además de estas propuestas, los adornos artesanales también forman parte de las tendencias para este año.

piñas navideñas
Las piñas navideñas son una apuesta segura para las decoraciones de la temporada. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Adornos para el árbol de Navidad en el 2025

Según Vogue, estas son algunas de las tendencias en adornos navideños para este año:

  1. Adornos metálicos. Desde esferas metálicas hasta estrellas, una de las tendencias sobresalientes es el uso de este material en tonalidades azul, plateado, dorado y blanco.
  2. Colores cálidos. Los adornos en tonos terracota, bronce, olivo, cobre y oro cobran vigencia este año. El acabado mate y las texturas se combinan para dar mayor protagonismo a las luces del árbol.
  3. Esferas grandes. Pinterest ha popularizado esta tendencia con imágenes de esferas maximalistas, como parte del estilo Y2K que está de vuelta.
  4. Listones. Una idea novedosa para esta temporada es utilizar listones de terciopelo u otros materiales, colocados en la copa del árbol como estrella o en forma de moñitas alrededor del mismo.
  5. Colores clásicos. Los adornos rojos y dorados se mantienen como los más utilizados durante esta época. Esferas, estrellas y ornamentos tradicionales continúan vigentes en estas tonalidades.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

árbol de Navidad Decoración Navidad  Tendencias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS