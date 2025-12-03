Cómo adornar un árbol de Navidad en el 2025

Esferas grandes, detalles maximalistas y adornos artesanales forman parte de las tendencias para adornar un árbol de Navidad en el 2025.

Cada familia decora el árbol navideño conforme a sus preferencias y presupuesto. Sin embargo, si desea seguir la tendencia, existen ideas que podrían ser útiles para que su árbol destaque entre los demás.

El primer paso es instalar el árbol en un sitio especial del hogar, según las instrucciones de montaje. Posteriormente, verifique que las luces navideñas funcionen bien y colóquelas en el árbol.

Ahora es momento de colocar cuidadosamente los adornos. Compartimos algunas tendencias para el 2025, según la revista Architectural Digest y otros medios extranjeros.

Tendencias para adornar su árbol de Navidad en el 2025

1. Midwinter Magic

Consiste en una decoración inspirada en paisajes helados, con colores azul cristalino, blanco perlado y plateado tornasolado, que reflejan tranquilidad y elegancia. Puede aplicarse en entornos minimalistas para crear una atmósfera agradable.

2. Navidad al estilo coquette

La tendencia coquette se incorpora a la época navideña. Moños de organza, tonalidades pastel, perlas y adornos rosados pueden convertirse en protagonistas de una época tradicionalmente dominada por el rojo y el verde, pero que en el 2025 puede ofrecer un toque distinto y más romántico.

3. Maximalismo Y2K: “Noughties Disco”

¿Es fan de la música disco? Puede apostar por brillos metálicos, lentejuelas, esferas enormes y adornos exagerados para que su árbol navideño brinde un espectáculo de luz y color.

4. Cacao especiado

Es una propuesta ideal para quienes aman lo natural: decorar el árbol con piñas, ramas secas, bayas deshidratadas, cerámica biodegradable y fibras como yute y lino, convirtiéndolo en un básico de la temporada. Además de estas propuestas, los adornos artesanales también forman parte de las tendencias para este año.

Las piñas navideñas son una apuesta segura para las decoraciones de la temporada. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Adornos para el árbol de Navidad en el 2025

Según Vogue, estas son algunas de las tendencias en adornos navideños para este año: