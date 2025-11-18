Cómo dibujar un árbol de Navidad: guía con ideas fáciles, intermedias y avanzadas

Conozca técnicas e ideas que van desde cómo dibujar un árbol básico hasta otras que pueden representar un reto personal. Úselas para regalar una tarjeta, un dibujo o incluso para crear papel personalizado.

Los árboles de Navidad es posible dibujarlos de diferentes formas y maneras. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En Guatemala, durante la época de1960 fue cuando más se enraizaron las tradiciones estadounidenses, como el árbol de Navidad, la cena navideña y las decoraciones de tendencia de esa época: luces de colores para el árbol y las esferas de distintos colores, explica un artículo de Prensa Libre.

Estas costumbres se volvieron populares por la televisión, ya que las familias se sentaban a disfrutar los programas y películas, en su mayoría producidas en Estados Unidos.

Pero, el origen del ábol es antigua. National Geographic describe que los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era considerado una manera de asegurar el regreso del Sol. El cristianismo adoptó esta costumbre y compartimos algunas ideas para hacerlo en casa.

1 Nivel fácil

    Este vídeo da paso a paso cada uno de los trazos para dibujar un Santa Claus y un árbol navideño.

    Los videos de abajo también tienen otras ideas con base en formas básicas.

    @cacaolettering 5 FORMAS PARA DIBUJAR UN ARBOLITO!🎄✨ #christmastree #arboldenavidad #doodle #doodles #doodletutorial #christmastutorial #doodleart #doodlesoftiktok ♬ sonido original - Cacao Lettering🍂✍️

    2. Nivel intermedio

    Una propuesta de un árbol con decoraciones para el que necesitará más tiempo para colorear.

    Otra opción práctica con formas y pintura de tempera o acrílica. @Yioko.xia propone con círculos, pero podría lograrlo con otras figuras.

    @youko.xia Children‘s creative painting Christmas tree #handmade #handmade diy #art ♬ 开心圣诞歌 Jingle Bells Happy Ukulele - codemusic

    3. Dificultad de media a alta

    El usuario @The.art.room presenta formas de dibujar árboles más realistas.

    @the.art.room

    Drawing tutorial ✍️ Let's draw 3 Christmas trees 🌲🌿 #drawingtutorial #christmas #tree #easymethod #foryou

    ♬ son original - Art Room

    ESCRITO POR:

    Ingrid Reyes

    Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

    Lee más artículos de Ingrid Reyes

