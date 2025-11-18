Cómo dibujar un árbol de Navidad: guía con ideas fáciles, intermedias y avanzadas

En Guatemala, durante la época de1960 fue cuando más se enraizaron las tradiciones estadounidenses, como el árbol de Navidad, la cena navideña y las decoraciones de tendencia de esa época: luces de colores para el árbol y las esferas de distintos colores, explica un artículo de Prensa Libre.

Estas costumbres se volvieron populares por la televisión, ya que las familias se sentaban a disfrutar los programas y películas, en su mayoría producidas en Estados Unidos.

Pero, el origen del ábol es antigua. National Geographic describe que los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era considerado una manera de asegurar el regreso del Sol. El cristianismo adoptó esta costumbre y compartimos algunas ideas para hacerlo en casa.

1 Nivel fácil

Este vídeo da paso a paso cada uno de los trazos para dibujar un Santa Claus y un árbol navideño.

Los videos de abajo también tienen otras ideas con base en formas básicas.

2. Nivel intermedio

Una propuesta de un árbol con decoraciones para el que necesitará más tiempo para colorear.

Otra opción práctica con formas y pintura de tempera o acrílica. @Yioko.xia propone con círculos, pero podría lograrlo con otras figuras.

3. Dificultad de media a alta

El usuario @The.art.room presenta formas de dibujar árboles más realistas.