Depresión navideña: síntomas más comunes y cómo identificarlos

Sentir tristeza durante diciembre es más común de lo que podría pensarse. A este fenómeno se le conoce como depresión navideña, depresión blanca o blues de Navidad.

La psicóloga Mónica Mayorga explica que durante esta época se experimenta nostalgia y tristeza porque la temporada puede conectarnos con recuerdos, expectativas y balances personales: quiénes están, quiénes ya no, lo que se logró y lo que aún duele.

“Además, existe una presión social muy fuerte por estar felices, lo que intensifica cualquier emoción que no encaja con ese ideal. No es un signo de debilidad; es una reacción humana a un tiempo cargado de simbolismo emocional”, comenta.

Según la psicóloga Daniella Feterman, esto ocurre con frecuencia, ya que la Navidad es una época de reflexión. En cuanto a la presión social que se experimenta durante la temporada, la profesional indica que en ocasiones se desea cumplir una dinámica familiar en particular o se tiene la expectativa de cerrar el año “en orden”. Asimismo, recalca que también influye el cansancio acumulado a lo largo del año.

“Pienso que es una forma en la que nuestro cuerpo, mente y corazón expresan que necesitan un espacio para integrar o procesar lo que hemos vivido en el año, en todos sus aspectos”, añade Feterman.

¿Qué síntomas se presentan cuando hay depresión navideña?

Según datos de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), estos son algunos síntomas que pueden experimentarse cuando hay un cuadro depresivo asociado a la época navideña:

Falta de fuerza y energía

Irritabilidad

Ideas negativas y desesperanzadoras

Cansancio constante

Desinterés por actividades que antes generaban atención

Deseos de estar solo y rechazo del contacto con otras personas

Sensación persistente de tristeza durante varios días.

¿Por qué podemos experimentar depresión navideña?

De acuerdo con Mayorga, la Navidad suele relacionarse con alegría, unión familiar y abundancia, lo que genera una percepción idealizada de la época. Sin embargo, señala que la nostalgia puede surgir al contrastar la realidad actual con lo que alguna vez se tuvo o se deseó. Tanto Mayorga como Feterman coinciden en que muchas veces se trata de una tristeza estacional.

“En la mayoría de los casos, es un bajón emocional que aparece por las particularidades de esta época. La tristeza es normal y válida en cualquier momento, incluida esta época. Ahora bien, si la intensidad emocional se prolonga por varias semanas, se acompaña de cambios significativos en el sueño, el apetito, la motivación o si hay pérdida de interés, podría requerir atención profesional”, indica Feterman.

¿Qué hacer si nos sentimos tristes durante la Navidad?

Las especialistas sugieren las siguientes recomendaciones para gestionar las emociones durante esta época:

Validar las emociones. Lo más importante es dejar que fluyan sin ajustarse a expectativas externas.

Lo más importante es dejar que fluyan sin ajustarse a expectativas externas. Respirar. Ejercicios de respiración, escritura terapéutica, meditación y actividad física pueden ayudar a regular las emociones, según Feterman.

Ejercicios de respiración, escritura terapéutica, meditación y actividad física pueden ayudar a regular las emociones, según Feterman. Descansar y desconectarse. Si es necesario, recuerde que no está obligado a decir “sí” a todo. Priorice su bienestar.

Si es necesario, recuerde que no está obligado a decir “sí” a todo. Priorice su bienestar. Ser benevolente consigo mismo. “No exigirnos estar felices solo porque el calendario lo dice. Validar lo que sentimos ya es un acto de autocuidado”, afirma Mayorga.

“No exigirnos estar felices solo porque el calendario lo dice. Validar lo que sentimos ya es un acto de autocuidado”, afirma Mayorga. Replantear las expectativas. No todo debe ser perfecto.

No todo debe ser perfecto. Conversar con personas cercanas. Compartir emociones puede disminuir la carga emocional, siempre que haya disposición de escucha.

Compartir emociones puede disminuir la carga emocional, siempre que haya disposición de escucha. Evitar comparaciones. Cada realidad es distinta y cada persona vive su propio proceso.

Cada realidad es distinta y cada persona vive su propio proceso. Realizar rituales personales. Agradecer, escribir o encender velas en memoria de quienes ya no están, sugiere Feterman.

Agradecer, escribir o encender velas en memoria de quienes ya no están, sugiere Feterman. Buscar ayuda profesional. Si la tristeza afecta la vida cotidiana, es recomendable acudir con un profesional de la salud mental.

Tomar un descanso puede ayudarnos a recargar energías durante la Navidad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Qué hacer si un ser querido experimenta tristeza en Navidad?

Mayorga enfatiza que el mejor apoyo no es animar, sino acompañar. Un gesto valioso es escuchar sin juzgar ni minimizar al otro, y evitar frases como “anímate”, que pueden ser contraproducentes.

También es importante acompañar de manera presencial o virtual a las personas, recordándoles que no están solas. “El acompañamiento emocional es una forma de amor que no hace ruido, pero sostiene”, agrega.

Feterman subraya que no todas las personas experimentan las mismas emociones, por lo que validar lo que sienten es clave para ejercer una mayor empatía con el entorno.

“No todos viven estas fechas con la misma emoción y eso es válido. Entre los aspectos más importantes destaco: validar la emoción, preguntar cómo podemos estar para el otro en lugar de asumir, y no minimizar lo que siente con frases como ‘ya es fin de año’, ‘no es para tanto’ o ‘deberías estar feliz’. La empatía y la escucha son fundamentales”, concluye.

Las especialistas coinciden en que es importante resignificar la Navidad, comprendiendo que cada persona la vive de manera distinta, pero es posible acompañarse con respeto, empatía y solidaridad.