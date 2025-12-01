Con quién compartir en Navidad: guía para priorizar lo importante y encontrar momentos para descansar

La Navidad es una de las fiestas que más impacto tiene a nivel psicológico, la psicóloga Inés Bárcenas, quien explica en un artículo que “en esas fechas, mis pacientes siempre suelen traer temáticas dignas de un especial navideño. Y es que hay gente a la que le encanta la Navidad, y siente que estas fechas son de amor y paz, pero para muchos otros, estas semanas suponen un verdadero reto para su salud mental".

Agrega que es importante no forzarse a aparentar felicidad constante: “¡No te impongas estar feliz todo el rato! Quizá venimos de un año duro, cerramos el año, y esta estación no es la más brillante para nuestra salud mental. Acepta que las Navidades son una montaña rusa emocional".

La coach y escritora Anita Aldana señala que es esencial tener claras las prioridades ante las múltiples actividades que surgen en estas fechas, y ser capaces de establecer límites. Al actuar con intención, es más fácil reconocer si la prioridad es compartir con la familia, convivir con algunos amigos o reservar un espacio personal.

“A veces las personas se sienten comprometidas y obligadas y se ponen en último lugar, sin dejar espacio para el cuidado personal”, indica Aldana.

También recomienda vivir cada momento con presencia plena: “Si decidimos ir a una actividad hay que tomarse el tiempo para involucrarse en las actividades. No distraerse con el teléfono ni con otras cosas. Es mejor estar con intención, aprovechar el tiempo de calidad más que la cantidad, que las actividades nutran, que se den abrazos y se tenga un contacto genuino”, agrega Aldana.

La psicóloga Nissely Herrera comenta que es valioso recordar que, en esta época, las cosas sencillas cuentan y que es importante enfocarse más en los momentos que en los objetos materiales.

“Si respondemos por qué vamos y acudimos a esos espacios, podremos tener encuentros más nutridos, al conectar nuestra mente y corazón con el contexto en el que nos encontramos”, señala.

Herrera invita a activar nuestro radar emocional para reconocer cómo nos sentimos y actuar con mayor conciencia durante la temporada. “Midamos cómo está nuestra energía social, que tiene que ver con el compartir y relacionarnos. Debemos reconocer que algunos encuentros recargan esa batería, mientras que otros la desgastan", explica Herrera.

Tiempo para mirar hacia adentro

Negocie con la familia para tener un tiempo personal, reconozca cómo se siente y reflexione sobre lo que se quiere para el nuevo año, estableciendo metas claras, recomienda la psicóloga Lea Echeverría.

Por su parte Herrera comenta que aunque la sociedad a veces ve mal la soledad, aprender a estar con nosotros mismos es de las mayores conquistas que podemos tener, y hacer cosas nutritivas por mí y para mí, también permite rellenar ese deposito emocional para compartir con otros.

Es importante no olvidar que aunque esta temporada suele evocar emociones positivas, no debemos pasar por alto las dificultades que muchas personas enfrentan. Reconocer la soledad, las tensiones familiares y los retos económicos nos permite cultivar una Navidad más inclusiva y solidaria, "reflexionar sobre estas realidades enriquece nuestra comprensión de la diversidad de experiencias que se viven en esta época festiva", dice el portal Psicologia y Mente.

¿Cuáles son sus planes para las últimas semanas del año?

Le compartimos algunas ideas para reunirse con los suyos y dar la bienvenida a la época más celebrada: la espera de la Navidad.

Si planea celebrar convivios en familia, con amigos o con compañeros de oficina, la organización es clave. Reservar con anticipación le permitirá disponer de un espacio adecuado para compartir y garantizar que todos se sientan cómodos.

No deje este detalle para último momento, ya que la alta demanda en estas fechas puede dificultar encontrar disponibilidad.

¿Qué tan original quiere hacer su convivio? En esta época, la creatividad puede marcar la diferencia. Desde shows y espectáculos hasta animadores que organizan dinámicas y juegos, hay múltiples formas de pasar un momento divertido.

Los animadores son muy solicitados en diciembre, pero antes de contratarlos se recomienda solicitar referencias y videos de trabajos anteriores.

El karaoke es otra forma de animar la reunión. Además, los intercambios de regalos entre personas con afinidades generan buenos momentos. Concursos, proyecciones de videos y otras iniciativas también hacen que la actividad sea más amena y memorable, además de fomentar el espíritu integrador.

Cantar juntos disminuye el estrés y aumenta el vínculo social, según expone el artículo de Psychology Today. En efecto, los investigadores de la Universidad de Michigan postulan que esta tradición puede aumentar el bienestar físico y psicológico, además de incrementar los vínculos sociales entre las personas que cantan juntas.

Así, el canto en grupo parece disminuir el estrés, provocando un aumento de los niveles de oxitocina en sangre. Por otra parte, hacer regalos nos hace sentir más positivos y felices, dice Bárcenas, quien cita un estudio de profesionales de la Universidad de British Columbia que han observado que pensar en los demás y ser detallistas a la hora de regalar, potencia nuestro bienestar. El acto de regalar hace que nos centremos en la otra persona, en cómo nos sentimos hacia ella y en lo importante que es para nosotros.

El valor de compartir

Una opción diferente para celebrar es organizar un viaje en grupo. Los destinos turísticos en Guatemala son variados y estas convivencias fortalecen la confianza entre los participantes.

Y una forma original de vivir la época es ayudando a otros. En el país existen diversas iniciativas para donar víveres, tiempo o recursos. Esta también puede ser una manera significativa de compartir en comunidad, dice Herrera.

Cuide su salud en las fiestas

Durante las celebraciones de fin de año, se recomienda prestar atención tanto a la cantidad como a la calidad de los alimentos y bebidas que se consumen, para evitar malestares posteriores. Esto es parte del autocuidado y de las prioridades.

El exceso en las comidas puede alterar la sensación de saciedad y provocar pesadez. Si los alimentos son muy grasosos, el estómago produce más ácido, lo que puede causar flatulencias, agruras, eructos o hipo. Asimismo, un consumo elevado de carbohidratos puede generar trastornos intestinales, y si se suma el alcohol, esto irrita la mucosa estomacal.

La nutricionista Helen Arango recomienda incluir opciones equilibradas:

“Es necesario consumir alimentos de todos los grupos, en las cantidades adecuadas, para asegurar los nutrientes que el cuerpo necesita”, indica.

Sugerencias para comidas más saludable

Prefiera carnes magras como pavo, pollo o cordero, cocinadas al horno o en salsas naturales para reducir el uso de aceites.

Sirva guarniciones como ensaladas frescas o vegetales asados.

Elabore postres con frutas frescas en lugar de frutas en almíbar.

Sustituya los refrescos carbonatados por ponche natural hecho con manzana, cáscaras de piña y canela.

Si opta por una cena tradicional con tamales, use aceite vegetal en lugar de manteca de cerdo.

Con una buena planificación, es posible cocinar platillos deliciosos y, al mismo tiempo, cuidar la salud.