Rutas alternas por el desfile navideño del sábado 29 de noviembre

El sábado 29 de noviembre se presentará la edición número 12 del desfile navideño que incluye cerca de 150 bandas inscritas, organizado por la Comunidad de Bandas de Guatemala (CBG). Durante el recorrido se tocarán piezas como villancicos, Noche de Paz o Blanca Navidad, por mencionar algunas.

El desfile dará inicio a las 16 horas y está previsto que concluya a las 22 horas. El recorrido partirá de la 17 calle de la zona 1 y avanzará hacia el Parque Centenario. Las bandas desfilarán por bloques.

Se sugiere llegar con tiempo para ubicarse en un buen lugar durante el recorrido. Participarán escuelas, institutos, colegios y bandas independientes de la capital y del interior del país, informó Anderson Girón, miembro de la CBG. Esto podría provocar congestionamiento en el Centro Histórico.

Amilcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recomienda de ser ajeno a la actividad durante el lapso del desfile movilizarse por las siguientes rutas:





