Rutas alternas por el desfile navideño del sábado 29 de noviembre

Escenario

¿Por dónde movilizarse durante el desfile navideño de la Comunidad de Bandas de Guatemala en el Centro Histórico, el sábado 29 de noviembre?

El desfile programado para el sábado 29 de noviembre tendrá cerca de 150 bandas en el recorrido. (Foto Prensa Libre: CBG)

El sábado 29 de noviembre se presentará la edición número 12 del desfile navideño que incluye cerca de 150 bandas inscritas, organizado por la Comunidad de Bandas de Guatemala (CBG). Durante el recorrido se tocarán piezas como villancicos, Noche de Paz o Blanca Navidad, por mencionar algunas.

El desfile dará inicio a las 16 horas y está previsto que concluya a las 22 horas. El recorrido partirá de la 17 calle de la zona 1 y avanzará hacia el Parque Centenario. Las bandas desfilarán por bloques.

Se sugiere llegar con tiempo para ubicarse en un buen lugar durante el recorrido. Participarán escuelas, institutos, colegios y bandas independientes de la capital y del interior del país, informó Anderson Girón, miembro de la CBG. Esto podría provocar congestionamiento en el Centro Histórico.

Amilcar Montejo,  intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recomienda de ser ajeno a la actividad durante el lapso del desfile movilizarse por las siguientes rutas:



  • Avenida Elena
  • Avenida Centroamérica
  • 21 y 24 calle de la Zona 1
  • La 12 avenida zona 5 frente a la Limonada
  • Boulevard Asunción
  • 1a. calle desde el Tribunal Supremo Electoral hasta el Cerrito del Carmen

