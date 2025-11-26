Escenario
Dulce Navidad 2025 en Guatemala: fecha, horario y el concierto de Dennis Arana en el Obelisco
El sábado 29 de noviembre se celebrará el evento anual Dulce Navidad; conozca las actividades programadas para 2025.
Dennis Arana estará en el espectáculo Dulce Navidad 2025 que será en el Obelisco. (Foto Prensa Libre: cortesía Azúcar Caña Real)
El espectáculo Dulce Navidad, que se presenta desde 2008, llegará con una agenda dirigida a las familias guatemaltecas. El evento se realizará el sábado 29 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la Plaza del Obelisco, zona 10.
Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de chocolate caliente, algodones de azúcar, fotos con Santa, una cabina de video 360 y el concierto del cantante Dennis Arana. También se contará con la participación del personaje de Santa Claus.
A las 18.30 horas están programados los fuegos artificiales.
El espectáculo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de Caña Real.
Fecha:
Sábado 29 de noviembre
Hora:
15 a 18 horas
Lugares:
Plaza Obelisco, zona 10
Precios
Gratuito
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.