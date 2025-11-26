Dulce Navidad 2025 en Guatemala: fecha, horario y el concierto de Dennis Arana en el Obelisco

El espectáculo Dulce Navidad, que se presenta desde 2008, llegará con una agenda dirigida a las familias guatemaltecas. El evento se realizará el sábado 29 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la Plaza del Obelisco, zona 10.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de chocolate caliente, algodones de azúcar, fotos con Santa, una cabina de video 360 y el concierto del cantante Dennis Arana. También se contará con la participación del personaje de Santa Claus.

A las 18.30 horas están programados los fuegos artificiales.

El espectáculo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de Caña Real.

Fecha:

Sábado 29 de noviembre

Hora:

15 a 18 horas

Lugares:

Plaza Obelisco, zona 10

Precios

Gratuito

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

