Desfile navideño 2025 en el Paseo de la Sexta: 150 bandas participarán el 29 de noviembre

Escenario

El Paseo de la Sexta se llenará de música y alegría el sábado 29 de noviembre, durante el desfile en el que participarán 150 bandas.

Una imagen de las últimas ediciones del Desfile Navideño en el Paseo la Sexta. (Foto Prensa Libre: CBG Bandas)

La edición 12 de esta tradición llegará a miles de familias guatemaltecas. Es uno de los eventos más grandes de la época en el Centro Histórico, con cerca de 150 bandas inscritas. La actividad es organizada por la Comunidad de Bandas de Guatemala (CBG).

El tradicional desfile comenzará a las 16 horas del sábado 29 de noviembre y se espera que finalice a las 22 horas. El recorrido partirá de la 17 calle de la zona 1 y se dirigirá hacia el Parque Centenario. Las bandas avanzarán por bloques y, en los próximos días, la organización dará a conocer el listado de participantes que llenarán de música y alegría este espacio.

Participan escuelas, institutos, colegios y bandas independientes tanto de la capital como del interior del país, indicó Anderson Girón, miembro de la CBG.

Los organizadores invitan a vivir una actividad con espíritu de amistad y de convivencia. También exhortan a evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el recorrido.

Fecha

Sábado 29 de noviembre

Hora

16 horas

Lugar

Paseo La Sexta, 17 calles

Precios y localidades :

Actividad gratuita

