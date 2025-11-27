Una Navidad solidaria: Heraldos del Evangelio reúnen juguetes y ropa para niños

Los Heraldos del Evangelio son una asociación internacional de fieles, fundada oficialmente en septiembre de 1999 dentro de la Iglesia católica, aunque su labor misionera ya existía desde décadas atrás.

La Santa Sede aprobó la asociación el 22 de febrero de 2001 bajo el pontificado del papa Juan Pablo II, y sus estatutos fueron confirmados posteriormente por el papa Benedicto XVI.

A lo largo del año realizan múltiples actividades solidarias. En 2025, una de ellas es la colecta de juguetes destinada a los niños de La Limonada, zona 5 de la capital.

¿Cómo apoyar?



El centro de acopio está ubicado en sus oficinas en la zona 10, y funciona de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Las donaciones se recibirán hasta el viernes 19 de diciembre.

También es posible colaborar con un aporte en línea. Se solicita ropa en buen estado, juguetes o alimentos. La meta es beneficiar a 3 mil niños.

“¡Ayúdenos a llenar de luz los corazones de tantos niños!”, expresa la organización en sus redes sociales.

Fecha

El último día para recibir juguetes será el viernes 19 de diciembre

Hora

9 a 17 horas

Lugar:

Capilla Heraldos del Evangelio, 15 avenida 17-29, zona 10

Donaciones en línea:



https://hubs.li/Q03VGf-90

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.