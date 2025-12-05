¿Por qué el Grinch odia la Navidad? El motivo que revela su historia original

A nivel colectivo, “el Grinch” se asocia con una persona a la que no le gusta la Navidad. Esto tiene su raíz en el personaje homónimo creado por el escritor estadounidense Theodor Seuss Geisel (1904-1991), conocido como Dr. Seuss.

En el relato original, Seuss narra: “¡El Grinch odiaba la Navidad! ¡Toda la temporada! No me preguntéis por qué. No había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado. Tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón dos tallas encogido”, haciendo alusión a sus sentimientos mezquinos.

Sin embargo, cuando transcurre la historia ocurre algo sorprendente: a pesar del robo de los regalos, los habitantes de Villa-Quién, lugar donde el Grinch había hurtado todos los obsequios, celebran, aunque no hayan recibido presentes. Esto hace reflexionar al personaje sobre el verdadero significado de la Navidad.

Al final de la historia, el Grinch se da cuenta de lo que significa en verdad la Navidad. Empero, en la adaptación cinematográfica, hay una escena que pretende explicar la razón detrás del rechazo hacia esta festividad.

La razón por la que el Grinch odiaba la Navidad

En la película El Grinch (2018), existe una escena donde este personaje rememora su infancia y retrocede a las Navidades en que se sentía solo, al experimentar aislamiento social, según se observa en dicha cinta.

Asimismo, este personaje había pasado su niñez en un orfanato, lo que, de alguna manera, influía en su percepción sobre la Navidad. También muestra una total aversión a los ruidos excesivos. Al igual que en el relato original, su percepción cambia positivamente, aunque existen diferencias entre la obra literaria y las adaptaciones cinematográficas.

Sin embargo, la esencia del personaje no difiere y la historia conserva su mensaje principal en las distintas versiones.

El Grinch: una mirada psicológica del personaje

La psicóloga María Renée Ordóñez describe al personaje como solitario y malhumorado, quien se aísla de los demás en lo alto de una montaña. Sin embargo, aclara que, al ser un personaje ficticio, se trata de una metáfora y no de algo profesional.

Entre las características psicológicas que refleja este personaje, Ordóñez destaca las siguientes:

Aislamiento y dificultad para vincularse. El Grinch evita el contacto social, lo que se interpreta como un mecanismo de defensa para no enfrentarse a emociones dolorosas o experiencias de rechazo sufridas en el pasado. Resentimiento y mecanismos de defensa. Su conducta hostil puede interpretarse como resultado de sus experiencias tempranas adversas, ya que en algunas adaptaciones cinematográficas se observa cómo fue ridiculizado en su niñez. Asimismo, se muestran otros rasgos como la evitación, la agresividad pasiva y la negación a dar y recibir afecto. Dificultad para gestionar sus emociones. “Odia las celebraciones porque le provocan emociones que no sabe gestionar y que prefiere guardar”, indica la profesional. Capacidad de cambio y crecimiento. A pesar de ser considerado “el villano de la Navidad”, Ordóñez resalta que lo hermoso de este personaje es que transforma su manera de vincularse con los demás cuando experimenta un acto de verdadera aceptación, mostrando apertura a las relaciones y un encuentro con su vulnerabilidad.

El Grinch se asocia con el odio hacia la Navidad. (Foto Prensa Libre: EFE)

Personas que se identifican con el personaje

La psicóloga Mónica Mayorga añade que muchas personas no se identifican con el Grinch por falta de espíritu navideño, sino porque arrastran experiencias dolorosas asociadas a la Navidad, como pérdidas, conflictos familiares o recuerdos incómodos.

“Prefieren el aislamiento para evitar situaciones emocionales intensas, igual que el Grinch y usan el humor, el sarcasmo o la indiferencia como defensa, tal como él oculta su vulnerabilidad detrás de la hostilidad”, agrega.

Además, es una forma de expresar que se sienten fuera de lugar o no pertenecientes a la celebración, por lo que evitan la temporada.

“No es falta de cariño, sino una mezcla de cansancio emocional, heridas no resueltas y necesidad de espacio. Las personas no rechazan la Navidad: rechazan el dolor que alguna vez la acompañó”, comentó.

En la actualidad, el Grinch sigue siendo uno de los personajes favoritos de niños y adultos durante esta temporada.