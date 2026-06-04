Vacaciones de medio año 2026: cómo viajar sin gastar de más y destinos recomendados para disfrutar del descanso

El descanso de mitad de año para estudiantes y personal educativo llegará en junio y les dará una semana libre, ideal para planificar una visita a la playa, un parque recreativo o algún destino turístico del país.

Este receso, ideal para compartir en familia, en pareja o con amigos, también coincidirá con el descanso del sector laboral, que tendrá un asueto al inicio de la semana por el Día del Ejército, conmemorado el 30 de junio.

Las vacaciones escolares de medio año quedaron establecidas en los Acuerdos Ministeriales 4817 y 4818-2025. Según el Ministerio de Educación, el calendario oficial fija el descanso del 24 al 30 de junio del 2026 para el sector público, aunque en el sector privado las fechas podrían variar o ampliarse.

Tanto para quienes quieran aprovechar el fin de semana del 27 y 28 de junio como para quienes puedan extender el descanso por el asueto laboral, planificar el viaje con anticipación puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

Guatemala ofrece múltiples opciones para vacacionar: espacios al aire libre, parques recreativos, piscinas y sitios arqueológicos que permiten salir de la rutina y descubrir nuevos destinos en familia.

Como parte de la planificación de estas vacaciones, la tour operadora Andrea Pennington compartió con Prensa Libre varias recomendaciones para ahorrar dinero y disfrutar de un paseo durante esta temporada. Entre ellas:

1. Elijan destinos cercanos

Optar por lugares ubicados a dos o tres horas de casa, como ríos, lagunas, miradores, parques ecológicos o pueblos pintorescos, ayuda a reducir considerablemente los gastos de combustible y transporte.

2. Organicen una comida compartida

En lugar de comer en restaurantes, cada persona puede llevar algo para compartir, destacó Pennington: bebidas, frutas, snacks, carne para asar o ingredientes para un pícnic pueden ayudar a ahorrar en comida.

Llevar alimentos preparados, destacó la operadora de viajes, suele ser mucho más económico y divertido.

3. Viajen en un solo vehículo

Uno de los consejos más prácticos para viajar entre amigos o con familia ampliada es compartir automóvil para dividir los gastos de combustible y peajes.

Además, el viaje se vuelve más entretenido al ir todos juntos, destacó Pennington.

4. Prioricen actividades gratuitas

Senderismo, baños en ríos, observación de aves, fotografía, juegos al aire libre o visitas a parques públicos son actividades que generan buenos recuerdos sin afectar el presupuesto familiar.

5. Planifiquen un presupuesto antes de salir

Definan cuánto puede aportar cada persona para transporte, comida y emergencias. Tener un monto claro evita gastos inesperados y ayuda a que todos disfruten sin preocupaciones.

Destinos Ideas económicas en Guatemala

La operadora turística compartió algunos destinos que podrían ser ideales para visitar en estas vacaciones de medio año, que son accesibles al presupuesto familiar. Entre ellos: