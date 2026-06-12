Sector de turismo espera fin de semana irregular en afluencia por condiciones climáticas

El sector de turismo espera un comportamiento mixto en la afluencia de visitantes a los diferentes destinos durante el fin de semana, luego de los efectos y remanentes de la tormenta Cristina y el pronóstico de que continuará la lluvia en estos días.

El país se encuentra actualmente en temporada baja de turismo externo e interno, y se prevé que este último se dinamice hacia finales de junio, por las vacaciones escolares de medio año y el descanso largo por el asueto del Día del Ejército.

Sin embargo, mientras ese período llega, el sector refleja efectos por las condiciones de lluvia de la presente semana, principalmente en la costa sur y suroriente, derivadas de la tormenta Cristina, que luego fue degradada a depresión tropical. Además, se experimentó el incremento del oleaje.

Rolando Schweikert Rozotto, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), indicó que durante la semana hoteles y restaurantes informaron que estaban preocupados no solo por la lluvia, sino por el incremento del oleaje, por lo que estaban recibiendo cancelación o reprogramación de reservaciones. Esto incluyó áreas afectadas de playas en Las Lisas (Chiquimulilla) y Monterrico (Taxisco), en Santa Rosa, ubicadas en el suroriente, así como la parte de la costa sur en Puerto San José, Iztapa y otras cercanas, mencionó el directivo.

Las cancelaciones y reprogramaciones de reservas también incluyen fechas para este fin de semana, agregó. Aunque dijo que tenían reportes al respecto, no contaban con un dato exacto.

La tormenta se degradó a depresión, pero se informó que continuarán las lluvias, lo cual afecta al sector turismo y también influyen las condiciones de las carreteras, principalmente durante la época de invierno, dijo el ejecutivo.

Retalhuleu y áreas aledañas

Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur), expuso que las condiciones del clima y la tormenta que se acercaba afectaron la llegada de visitantes durante la semana.

Rezzio coincidió con el directivo de Camtur en que consideran que puede bajar la afluencia durante el fin de semana, porque, si bien la tormenta se degradó, se pronosticó que continuaría lloviendo.

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En el caso de los parques y hostales del Irtra de Retalhuleu, las reservaciones para este fin de semana están llenas y no se han recibido cancelaciones, mientras que la lluvia ya cedió, indicó Jorge Mario Chajón, asesor del despacho del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), por lo que tienen buenas expectativas.

En tanto Rezzio añadió que esperan que mejore el clima y repunte la afluencia, porque ya empezaron a recibir reservaciones para el período de vacaciones escolares de medio año, después del 15 de junio. Además, considera que influirá positivamente que ya se podrá transitar por la nueva carretera Xochi, lo cual disminuye el tiempo de traslado.

Explicó que durante la semana las incidencias de la lluvia fueron más marcadas en el área de San Marcos, en la playa de Ocós, que fue invadida por basura arrastrada por los ríos. Sin embargo, en la playa de Champerico no se ha manifestado ningún problema de esa naturaleza.

En esta última, indicó que ha bajado la afluencia de turistas, principalmente por los problemas de bloqueo de la carretera debido a una manifestación, ya que, después de una situación así, durante dos o tres días no llegan visitantes.

También continúan los trabajos en el socavón en el kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco, el cual, según Rezzio las autoridades les informaron que prevén que esté listo para mediados de julio.

Actividad en volcán Acatenango

Por otra parte, para ascender y realizar tours al volcán Acatenango, durante la semana se tomaron medidas de prevención por las condiciones climáticas, como lluvia, tormentas eléctricas y bajas temperaturas. Las empresas que brindan esos servicios activaron sus protocolos e informaron a las personas que no era recomendable subir, dijo el directivo de Camtur.

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Al respecto, Geovanni Aldana, gerente de la firma de tour operadores Direct Adventure, mencionó que atienden varios segmentos de turismo, incluyendo actividades en el volcán Acatenango en dos modalidades: caminata y recorrido 4x4.

Sin embargo, para dicho volcán tuvieron cancelación de varias actividades para jueves, viernes y sábado, principalmente por el clima, ya que, debido a la altura, las condiciones son muy húmedas y, por la lluvia, existe bastante riesgo. Además, la temperatura desciende considerablemente, sobre todo durante la madrugada.

Explicó que monitorearon el clima y, como medida de prevención, aplicaron los protocolos y cancelaron las actividades de caminata. En el caso de la modalidad 4x4, la finca que autoriza los permisos informó que posiblemente se cancelen las actividades del fin de semana, porque, derivado del clima, el camino está muy lodoso, lo que complica la circulación en el área y aumenta el riesgo.

La firma que dirige atendería estos días a 14 personas, pero las actividades fueron reprogramadas. Cada empresa maneja diferente número de visitantes, ya que, en el caso de su firma, la mayoría de los servicios son privados, pero hay otras empresas que se dedican a brindar servicios colectivos.

Clima para el fin de semana

Según el pronóstico del Insivumeh, para el sábado 13 y domingo 14 de junio continuarán las condiciones lluviosas en el territorio nacional. También se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y en la noche, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.

Las lluvias pronosticadas para este fin de semana y la próxima semana se asocian a condiciones locales, sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este, aunque esto varía por región.