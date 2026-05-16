¿Qué provocó la caída del turismo extranjero en abril en Guatemala?, estas son las razones, según el Inguat

El ingreso de turismo extranjero bajó 11.3% en abril del 2026 respecto del mismo mes del año pasado, y en esta ocasión el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), aparte de que argumenta que influyeron las fechas en que cayó Semana Santa, también lo atribuye al alza de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.

Respecto al comportamiento en abril, la entidad argumenta que este año el período vacacional de Semana Santa ocurrió durante la primera semana del ese mes y que históricamente el flujo turístico tiende a disminuir en las semanas posteriores.

Sin embargo, este año añadió otro factor, y refirió que se suma el impacto internacional derivado del incremento en los precios de los combustibles, provocado por las tensiones y conflictos en Medio Oriente.

Al respecto, el instituto explicó en un boletín que este escenario ha generado presión sobre los costos de transporte aéreo y terrestre en distintos mercados internacionales, lo que afecta temporalmente la dinámica de viajes y las decisiones de movilidad de algunos segmentos turísticos, especialmente en rutas regionales y de corta distancia.

El número de visitantes extranjeros que ingresaron al país durante la Semana Santa del 2026 llegó a 126 mil 565, lo que representa 15% menos que los 148 mil 409 registrados en el 2025, según datos del Inguat divulgados el mes pasado.

Respecto de la temporalidad, en el 2025 la Semana Santa fue del 13 al 20 de abril, mientras que en el 2026 inició el 29 de marzo y abarcó hasta el 5 de abril; es decir, que parte de esta temporada alta abarcó los últimos días de marzo.

En tanto, el incremento de los combustibles se inició durante marzo y se ha mantenido fluctuante, pero con precios más altos a la temporada anterior. esto derivado del conflicto en Medio Oriente, que se recrudeció a finales de febrero.

El cuatrimestre

Durante el primer cuatrimestre del 2026, Guatemala recibió 1 millón 126 mil 254 visitantes no residentes, lo que representó un crecimiento del 2.1% en comparación con el mismo período del 2025, cuando se registraron 1 millón 102 mil 778 llegadas internacionales, dio a conocer el Inguat.

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En la cifra se refleja que el crecimiento perdió dinamismo ya que en el primer cuatrimestre del 2025 creció 5.2% llegando a 1 millón 048 mil 039 de turistas extranjeros.

La entidad expone que los resultados reflejan un comportamiento positivo y sostenido del turismo receptivo, impulsado principalmente por el crecimiento de mercados estratégicos de Norteamérica, Europa y América Latina.

Por mes, enero del 2026 cerró con un incremento del 9% en llegadas internacionales; febrero creció 7% y marzo 6%, cifras con las cuales se refleja una tendencia favorable durante gran parte del período, aunque abril muestra la caída mencionada de 11.3%.

Mercados prioritarios

En ese período se reporta crecimiento en la mayoría de los principales mercados emisores de turistas hacia el país, según menciona el Inguat, que cita los siguientes datos:

Estados Unidos registró un aumento del 13%

Honduras, del 56%

México creció 23%

Colombia aumentó 28%

Nicaragua, 19%

Canadá, 20%

Costa Rica, 5%

Francia, 9%

Desde El Salvador, sin embargo, se presenta una caída de 12%

El Inguat argumenta que las cifras reflejan que se está consolidando el interés creciente de mercados de larga distancia y viajeros con mayor permanencia promedio y capacidad de gasto.

Y, en el caso de El Salvador, atribuye que el comportamiento está asociado principalmente a la reducción temporal de viajes terrestres de corta estadía posteriores a Semana Santa.

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“Los resultados evidencian una evolución positiva en el perfil del visitante internacional que llega al país. Guatemala está atrayendo cada vez más turistas provenientes de Norteamérica y Europa, segmentos que suelen permanecer más noches, consumir más servicios y generar mayor derrama económica en destinos y comunidades”, expone la institución, al referir que se ha fortalecido la estrategia de promoción turística internacional con campañas publicitarias en mercados prioritarios, así como la participación en ferias especializadas, ruedas de negocios y alianzas comerciales.