Guatemala busca duplicar el turismo internacional en 10 años y establece estrategias en medio de retos

Guatemala cuenta con un nuevo Plan Maestro de Turismo Sostenible, para el plazo de 10 años (2026-2036), en el cual se contemplan 12 metas estratégicas con mediciones periódicas.

Una de estas metas es aumentar el arribo de turistas internacionales, pasando 2.3 millones en el 2024 como año base, a 4.6 millones al 2036, con lo cual se duplicaría en ese período.

Pero también han establecido la meta de corto plazo llegando a 2.9 millones en el 2028 y a mediano plazo previendo llegar a 3.5 millones de turistas internacionales para el 2031.

El Inguat explicó que para conformar este año base, de los 3 millones 037 mil visitantes no residentes que ingresaron al país en el 2024, solo se toman como base los 2.3 millones de turistas y no se incluyen los excursionistas, para estar en línea con la medición de turistas de ONU Turismo.

Los excursionistas se seguirán midiendo en el monitoreo, pero para el objetivo de las metas estratégicas se decidió priorizar a turistas.

Se propone incrementar el ingreso de divisas por turismo internacional, pasando de US$1 mil 208.7 millones en el año base 2024, a US$4 mil 709.1 millones al 2036, con el mismo criterio mencionado, casi cuadruplicando la cifra.

Respecto a la cantidad de viajes de turismo interno, se duplicaría, pasando de 25.9 millones de viajes en el 2024, a 51.7 millones en el 2036.

Y para el gasto de turismo interno la meta es pasar de Q58 mil 800 millones en el 2024 a Q184 mil 500 millones, creciendo alrededor del 50%.

Según Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, la actividad turística será principal factor de ingreso económico del país en una década.

Otras metas incluyen incrementar aspectos como la participación del turismo en el producto interno bruto (PIB), el empleo, cantidad de establecimientos y sitios turísticos con buenas prácticas ambientales implementadas, cantidad de áreas protegidas, la cantidad de productos turísticos que ponen en valor la cultura ancestral codiseñados entre Inguat y las comunidades indígenas, destinos con planes de desarrollo turístico y otros.

Entre otras, una de las metas más detalladas se menciona lograr que la inversión turística total, pública y privada, llegue al equivalente de 1.5% del PIB del país. Y que el monto total de inversión movilizada a través de alianzas público-privadas (APP) para turismo llegue a US$50 millones acumulados.

Cómo se conforma

El plan se compone de cuatro estrategias, 17 lineamientos y 103 acciones, informó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, así como funcionarios de ONU Turismo.

Las estrategias son:

Gobernanza turística: que fortalece la coordinación institucional, la descentralización y la participación ciudadana, que contiene cuatro lineamientos.

Desarrollo de la oferta turística: orientado a mejorar la conectividad, promover la inversión sostenible y profesionalizar al sector. Este se conforma con también con cuatro lineamientos.

Sostenibilidad turística: eje transversal que promueve la conservación del patrimonio natural y cultural, la inclusión social y la educación ambiental, con cinco lineamientos.

Mercadeo turístico, que posiciona a Guatemala como un destino auténtico, competitivo y sostenible en los mercados nacionales e internacionales, con cuatro lineamientos.

Se explicaron varias diferencias respecto el plan que está vigente en la actualidad: fue coordinado por Inguat con cooperación de ONU Turismo; es una co-creación con participación de diversos sectores, se recibieron ideas y propuestas de los sectores incluyendo comunidades indígenas, autoridades ancestrales y el sector empresarial, y se descentraliza su aplicación.

Al respecto Jaime Mayaki, director de Desarrollo Internacional y Cooperación de ONU Turismo, expresó que se trata de un “proceso co-creativo y orientado al futuro que contó con la participación de más dos mil personas”.

Además, que el nuevo instrumento constituye una hoja de ruta de diez años que cuenta con una estrategia detallada para los primeros tres años de implementación y un sólido sistema de monitoreo y evaluación que permitirá medir avances e impactos.

Las evaluaciones se efectuarán en tres períodos, del 2026 al 2028, del 2029 al 2031 y al 2036, además se formuló como un plan flexible y dinámico que se puede ir modificando para su implementación eficiente.

El plan no establece proyectos como tal, sino acciones para detectar e implementarlos, tampoco una cifra total de inversión que requerirá, aunque menciona algunos montos en ciertas acciones, se enfocará en mecanismos para búsqueda de herramientas con el Estado fuentes de financiamiento, que pueden ser del Estado, alianza pública privada, con el sector privada, y fuentes internacionales.

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 para Guatemala, fue presentado por el director y autoridades de Inguat, así como funcionarios de Onu Turismo. (Foto, Prensa Libre: Sergio Muñoz).

Verónica Pinilla, especialista senior de Proyectos de Cooperación de ONU Turismo y coordinadora del proyecto entre Inguat y esa organización, explicó que el plan fue construido de forma colaborativa y cuenta con un sistema de monitoreo que incluye 81 indicadores de seguimiento y 36 indicadores de impacto.

Los indicadores y su medición están estructurados tres bloques como: económicos, sociales y culturales, así como ambientales, fundamentados en el análisis de buenas prácticas internacionales, según se lee en el documento.

Santos dijo que se trata de una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del turismo en Guatemala atendiendo también desafíos y oportunidades nacionales e internacionales.

Añadió que este proceso de planificación participativo integra las visiones del sector público, privado, académico y comunitario, y esta construcción colectiva la coloca a la vanguardia de en el continente, ya que el plan se tomará de referencia para otros países. Sin embargo, Santos respondió que es necesario contar con una política nacional de turismo para que trascienda los cambios de autoridades de gobierno y se siga implementando.

Whitbeck dijo que por primera vez, este plan se elaboró mediante un proceso de consultas a nivel nacional por medio de más de 100 talleres con participación de unas dos mil personas, por lo que las estrategias integran las visiones de quienes viven, trabajan y sostienen el turismo día a día en sus territorios.