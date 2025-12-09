Ciudadanos o residentes centroamericanos en EE. UU. viajan menos a sus destinos de residencia, según CATA

Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), expone que se deben seguir fortaleciendo estrategias para impulsar la atracción de turistas de diferentes regiones, además analizan la coyuntura de llegadas de visitantes desde Estados Unidos.

¿Cuál es la situación del turismo en Centroamérica y en Guatemala?

CATA es una organización que pertenece al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y se encarga de promover a la región como un destino turístico a nivel internacional, inicialmente en mercados que se denominan de larga estadía, como Europa y Asia, y en donde enfocamos nuestros principales esfuerzos. Sin embargo, después de la pandemia, en el 2021, se abre el espacio para poder tener promoción también en Estados Unidos.

El turismo centroamericano, después de la pandemia, ha ido muy bien respecto al 2019. En la pandemia, se estancó, pero Centroamérica fue una de las principales regiones del mundo que se comenzó a recuperar más rápido.

El ritmo de crecimiento anual regional, entre 2022, 2023 y 2024, oscila entre el 10% y el 11%.

El año pasado la región recibió 28.9 millones de visitantes, liderados por República Dominicana —que se considera como parte de la región— y que recibió 11 millones, El Salvador, que llegó a 3.9 millones, y Guatemala, que superó los 3 millones.

Eso nos refleja un buen nivel de crecimiento y esperamos que este 2025 siga en positivo, aunque por los acontecimientos que se están dando en Estados Unidos es probable que nos impacte en un porcentaje y que la llegada de visitantes a la región no sea tan alta como se pensaba.

No vamos a crecer a los ritmos de los años anteriores; sin embargo, a nivel general, se espera que la región crezca un 6%.

Se estima en entre 5% y 7% la disminución de llegadas de visitantes de Estados Unidos, pero aún estamos a la espera de que tengamos toda la información consolidada.

¿Detectaron si la baja se deriva de turistas estadounidenses o residentes centroamericanos en ese país?

Creemos que esa baja se deriva del Visitor Friends and Relatives (VFR), es decir, los residentes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, en Estados Unidos que no están llegando en la misma cantidad a la región.

Tenemos que terminar de analizar, pero lo que nos dicen los primeros datos es que son ciudadanos o residentes centroamericanos en Estados Unidos los que principalmente se han visto impactados en las llegadas.

¿Cómo se está compensando?

Vamos a seguir creciendo. En resumen, mirar el mercado intrarregional, los mercados de proximidad como Colombia y México, y Canadá como un país emisor importante, creo que va a ayudar a compensar que Centroamérica no se vea tan afectada.

Un porcentaje importante de las personas que hacen turismo a Centroamérica vienen de la misma región, y los países han hecho más promoción entre sí.

Luego se están aprovechando los mercados de proximidad y hemos visto un crecimiento importante de Colombia y de México, siguen siendo vuelos cortos y hay un mercado interesante que puede mirar a Centroamérica.

También, como ustedes lo han experimentado en Guatemala, lo que está ocurriendo con virar hacia el mercado canadiense.

Canadá es el primer o segundo mercado más importante para Estados Unidos, dependiendo de la época del año, y ahora, está haciendo dos cosas: hace turismo interno en su país o está mirando hacia el Caribe y Centroamérica, lo cual se ha visto con la activación del vuelo desde Toronto a Guatemala, otro llega a El Salvador y otro a Belice.

¿Cómo fortalecer una estrategia para enfrentar la coyuntura?

Es importante estar pendiente de la información y de la data y con base en eso hacer estrategias de promoción en los mercados; se trata de abrir vínculos comerciales con esos mercados y que vendan Centroamérica como destino.

Se están incrementando las promociones, las líneas de acción comercial para poder vincular a los productores locales con los productores emisores de esos países.

¿En el caso de Europa, qué hacer para seguir atrayendo más visitantes?

En CATA somos el principal aliado de la región en la promoción en Europa. Hemos visto cuáles son los mercados que tienen un crecimiento constante como turistas emisores y nos hemos concentrado en estos. Los países, por separado, también están haciendo promoción y enfocándose en al menos tres o cuatro mercados de importancia.

El primero es el mercado español, no solamente con la Feria de Turismo (Fitur), sino también con acciones a nivel local, con estrategias como los road shows, que consisten en visitar diferentes lugares o locaciones para hacer presentaciones de destino.

En Reino Unido, con los principales eventos de promoción como WTM de Londres, LATA Expo (evento dedicado a América Latina), o la feria de aviturismo Global Birdfair.

En Alemania, se trabaja desde la feria ITB de Berlín, y con socios aliados comerciales.

Y, en Francia, estamos bien; de hecho, en Guatemala hemos visto un incremento importante de visitantes franceses, muchos por vía España, y estamos observando cómo termina el año esa tendencia.

En Europa se están haciendo diversas acciones de promoción. Guatemala particularmente lo está haciendo muy bien; en la última feria de turismo de Londres el posicionamiento fue muy grande y ganó una mención honorífica en una de las principales revistas de turismo a nivel global, como Wonder Lost.

En el caso de CATA no solo nos encargamos de posicionar, sino también de abrir vínculos comerciales para atraer a esos tours operadores que quieren vender un destino, pero necesitan un socio en la región. Por ejemplo, se atraen a la feria Centroamérica Travel Market, el principal evento de promoción turística de la región, y que en el 2026 se va a desarrollar en Guatemala. En octubre pasado fue en Honduras.

Eso significa que más de 80 tour operadores del mundo, de los cuales más del 50% viene de Europa, se dan cita para contactar con los operadores locales del destino, y vender el producto turístico de cada país, para colocarlos en sus portafolios de productos.

Guatemala llegó el año pasado a 3 millones de turistas. La meta es crecer un 10% en el 2025. ¿Cómo ve esa posibilidad?

En el 2025 fueron 3 millones 037 mil 282 turistas, reportó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Según las últimas proyecciones que tenemos nosotros se tendría crecimiento de 7%; habría que actualizarlas. Es un número muy importante porque es incluso 1% por encima del estimado que tenemos a nivel regional, que es del 6%.

Creemos que, lo que se está haciendo con la vía de Canadá va a ayudar a ese crecimiento, también las medidas para incrementar la facilitación y llegada de turistas intrarregionales, lo que se está haciendo en Estados Unidos y con Europa.

Guatemala es (un destino) muy atractivo y lo constatamos cuando lo mostramos y vemos el interés del público, no solamente el consumidor final, sino de los que venden el producto. Creemos que esas acciones van a ayudar a fortalecer este producto tan atractivo que tiene Guatemala en la región y que, además, es un punto que nos ayuda a hilvanar el multidestino como Centroamérica.

¿En el caso de seguridad cómo está la región, cómo la ve el turista?

Hay que diferenciar entre la imagen que se puede tener del destino y lo que pasa realmente. La imagen, se refiere a la imagen mental de lo que me creo de un destino, y lo que pasa realmente es lo que nos dicen los datos estadísticos.

Como se puede constatar en los registros estadísticos, en la región los índices delictivos en lugares turísticos son básicamente nulos. Sin embargo, para aquellos que conocen la región, afronta un tema de posicionamiento negativo, es decir, un posicionamiento como un lugar peligroso, con altos índices de criminalidad.

Hay que trabajar en las dos medidas.

Evidentemente, hay que trabajar en políticas públicas que ayuden a controlar el tema de la seguridad, para que el clima social sea consecuente.

También se trabaja con mostrar las cosas positivas de los países, para que las noticias positivas sean mayores que las negativas. Quiero decir: no estamos ocultando nada, es verdad que tenemos situaciones difíciles en nuestros países; la situación delincuencial puede llegar a ser muy alarmante, pero hay que diferenciar entre lo que pasa en el conflicto social en nuestra sociedad y lo que puede ocurrir en lugares turísticos.

Hay otros países, por ejemplo, destinos turísticos vecinos, que tienen un muy buen brand equity, es decir, que las noticias positivas son superiores a las negativas y se tiene una percepción positiva del destino. Hay casos que podríamos emular para trabajar en esa situación.