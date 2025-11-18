Guatemala está entre los 50 destinos 2026 recomendados por la revista Travel+Leisure

“¿A dónde debería ir ahora?” comienza el artículo de la revista Travel + Leisure, en el que destaca a Guatemala como destino en la categoría de Amantes de la naturaleza.

La revista cuenta con un equipo que está constantemente viajando, y esas experiencias son las que se toman en consideración al elaborar la lista anual de los mejores destinos. “Para esta edición, nuestro equipo evaluó más de 100 nominados, teniendo en cuenta qué hace que un lugar valga la pena visitar el próximo año. Muchos de nuestros 50 ganadores son lugares que antes eran difíciles de alcanzar, pero que ahora son más accesibles gracias a ambiciosos proyectos de infraestructura o al aumento de los servicios aéreos”, dice la publicación.

También se recurrió a la experiencia de expertos del sector turístico para descubrir qué grandes ciudades están más de moda en este momento y qué rincones poco conocidos ofrecen experiencias culinarias únicas.

“Por supuesto, los grandes eventos culturales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Juegos Olímpicos de Invierno y el 250.º aniversario de Estados Unidos, también influyen en nuestras recomendaciones”, agregan en la introducción.

En la cuenta de Instagram, Harris Whitbeck, director de la entidad dio a conocer la noticia acerca de este nombramiento internacional en un video mientras comía shucos con parte de su equipo de trabajo. "¡Guatemala lo logra otra vez! La prestigiosa Travel + Leisure nos coloca entre los 50 mejores destinos para viajar en 2026, reafirmando el potencial turístico y cultural de nuestro país.", dice la publicación.

¿Por qué eligieron a Guatemala?

Se seleccionaron siete categorías: Comida y bebidas, Grandes ciudades, Momentos en el agua, Inmersión cultural, Viajeros aventureros, Ambiente playero y Amantes de la naturaleza. Guatemala aparece en esta última.

Con una foto de Panajachel, la revista describe que Guatemala es un país impresionante: “Está repleto de maravillas naturales: selvas impenetrables, manglares, imponentes volcanes como el Pacaya y cascadas majestuosas como el Salto de Chilascó”.

“Históricamente, también ha sido difícil viajar por el país debido a una infraestructura interna deficiente y a la escasez de vuelos internacionales. Sin embargo, gracias a la importante modernización de sus carreteras rurales, el acceso a sus riquezas naturales y culturales podría estar cambiando”, agregan. Además, brindan información de vuelos y otras recomendaciones para los turistas.