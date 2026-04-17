Semana Santa 2026: más viajes internos compensan baja de extranjeros y sube el gasto del turista

El número de visitantes extranjeros que ingresaron al país durante la Semana Santa del 2026 llegó a 126 mil 565, lo que representa 15% menos que los 148 mil 409 registrados en el 2025, informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

La entidad refiere que la disminución se concentró en mercados de origen cercanos, como Panamá y El Salvador, y argumenta que los resultados reflejan que “el valor generado por el turismo continúa en aumento con crecimientos en mercados estratégicos como Japón (81%), Países Bajos (56%), Reino Unido (43%) y Canadá (43%)” y que ese aspecto refuerza el posicionamiento de Guatemala en segmentos internacionales de alto valor.

Sin embargo, según el instituto, este comportamiento no afectó el crecimiento de la derrama económica, ya que el total derivado del turismo interno y externo este año se situó en Q3 mil 618.49 millones, con un crecimiento de 29% respecto de los Q2 mil 802.11 millones registrados en el 2025.

La institución argumenta que el resultado fue impulsado en especial por el incremento en el gasto del visitante internacional, ya que estimó que la derrama económica pasó de Q730.39 millones en el 2025 a Q1 mil 090.10 millones en la temporada del presente año, con un crecimiento de 49%.

Estos resultados los atribuye el Inguat a un cambio en la composición del turismo que recibe el país, “con un mayor peso de visitantes de larga distancia” provenientes de lo que denominan mercados estratégicos en Europa, Asia y Norteamérica, que reflejan mayor estadía y capacidad de gasto.

El turismo interno

El Inguat proyectó que para la Semana Santa del 2026 habría 5 millones de viajes turísticos internos. Aunque no se llegó a esa cifra, sí hubo crecimiento respecto del año 2025.

Según la información divulgada por dicha entidad en el boletín de este 15 de abril, durante la Semana Santa de este año se registraron 4 millones 243 mil 706 desplazamientos o viajes turísticos, que representan 9% más que en el 2025.

De ese total, 3 millones 975 mil 527 fueron viajes efectuados por personas residentes un 8% más, mientras que 268 mil 179 fueron realizados por visitantes no residentes quienes incrementaron su movilidad dentro del país en 47%, ampliando su recorrido y su contribución a las economías locales, se agrega en el comunicado.

Los destinos que encabezaron la afluencia son Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán y las playas del Pacífico, seguidos por Quetzaltenango, Petén, Cobán, Izabal, Retalhuleu, Chichicastenango, Esquipulas y Huehuetenango. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, este año el Inguat no ha brindado los datos de visitación por destino.

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Otros datos

En marzo del 2026 el país registró 299 mil 298 visitantes no residentes, que representan 6% más comparado con el mismo mes del 2025, según el Inguat. En enero el crecimiento fue de 9% y en febrero de 7%.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta la temporalidad, ya que en el 2025 la Semana Santa fue del 13 al 20 de abril, mientras que en el 2026 inició el 29 de marzo y abarcó hasta el 5 de abril, es decir que parte de esta temporada alta abarcó los últimos días de marzo.

Mejoran tecnología para recopilar de datos

El Inguat informó a Prensa Libre que para la medición de turismo de la Semana Santa del 2026 se utilizó la misma fuente de información que el año pasado (Big Data de telefonía móvil), sin embargo, se mejoró la metodología para la recopilación de estos datos, incorporando la medición en nuevos destinos alineados a las prioridades que establece el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036.

Derivado de ello los datos de la Semana Santa del 2025 fueron recalculados recientemente utilizando esta misma metodología para asegurar comparabilidad interanual, con lo cual resultó un total de 3 millones 875 mil 937 movimientos turísticos para dicho año. Al comparar este dato con los resultados de este año se observa el 9% de crecimiento mencionado. Y la entidad asegura que los datos son comparables de forma interanual.

Diversos destinos turísticos son altamente visitados durante la Semana Santa. (Foto, Prensa Libre: cortesía Inguat).

Respecto al turismo interno, para dicho recálculo realizado para la Semana Santa 2025 reflejó un total de 3 millones 693 mil 260 desplazamientos de residentes ese año, con base al cual para el 2026 se registró un crecimiento de 8%.

La reestimación de la medición está alineada al Plan Maestro y responde a las estrategias institucionales orientadas a fortalecer las economías locales y promover una distribución más amplia del turismo en el territorio nacional, expuso el Inguat.