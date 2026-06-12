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Clima en Guatemala: continuarán las condiciones lluviosas este fin de semana del 13 y 14 de junio
Sistemas de baja presión y el paso o acercamiento de ondas del este llevarán lluvia a Guatemala el fin de semana.
Las lluvias continuarán en Guatemala el 13 y 14 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Según el pronóstico del Insivumeh, para el sábado 13 y domingo 14 de junio continuarán las condiciones lluviosas en el territorio nacional.
También se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y en la noche, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.
Las lluvias pronosticadas para este fin de semana y la próxima semana se asocian a condiciones locales, sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este.
Las condiciones lluviosas previstas favorecen las crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, advirtió el Insivumeh.
En la meseta central, que incluye la capital, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero a moderado, en la tarde.
En las regiones del Pacífico se prevén lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica.
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En la región del Motagua y los valles del oriente se prevé viento nordeste de ligero a moderado, con posibilidad de lluvias con actividad eléctrica.
Mientras que, en la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lloviznas o lluvias.
Temperaturas máximas
- La capital: 25°C a 27°C
- Altiplano central y occidental: 23°C a 27°C
- Regiones del Pacífico: 32°C a 34°C
- Región norte: 32°C a 34°C
- Alta Verapaz: 26°C a 34°C
- Región del Motagua y los valles del oriente: 32°C a 34°C