Clima en Guatemala: continuarán las condiciones lluviosas este fin de semana del 13 y 14 de junio

Según el pronóstico del Insivumeh, para el sábado 13 y domingo 14 de junio continuarán las condiciones lluviosas en el territorio nacional.

También se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y en la noche, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.

Las lluvias pronosticadas para este fin de semana y la próxima semana se asocian a condiciones locales, sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este.

Las condiciones lluviosas previstas favorecen las crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, advirtió el Insivumeh.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero a moderado, en la tarde.

En las regiones del Pacífico se prevén lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

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En la región del Motagua y los valles del oriente se prevé viento nordeste de ligero a moderado, con posibilidad de lluvias con actividad eléctrica.

Mientras que, en la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lloviznas o lluvias.

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