Lluvias ya dejan 6 fallecidos y más de 5 mil afectados; Alta Verapaz y Guatemala las zonas más golpeadas

Las emergencias provocadas por la temporada de lluvias en Guatemala continúan en ascenso, y el balance se agravó en las últimas horas con el reporte de una nueva víctima mortal, con lo que sube a 6 el total de fallecidos.

Según detalló la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la última emergencia ocurrió en el caserío Paculam, aldea Guineales, en el municipio de Nahualá, Sololá. En este lugar, las intensas precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que causó el fallecimiento de un menor de edad.

Miembros del Comité Local para la Reducción de Desastres y vecinos de la comunidad civil tuvieron que coordinarse para realizar las labores de rescate del cuerpo.

De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el país registra un acumulado de 364 emergencias confirmadas, de las cuales 31 ocurrieron en las últimas 24 horas.

La gravedad de la situación se refleja tanto en el impacto social como en el incremento de pérdidas humanas y materiales, siendo Alta Verapaz y la región de la costa sur entre las zonas más vulnerables del país.

La cifra de personas afectadas aumentó a 5 mil 208 por las contingencias que aumentaron en distintas regiones, asociadas a los efectos de la tormenta Cristina que se debilitó a una depresión tropical.

Aunque perdió fuerza, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), advierte que continúa el abundante ingreso de humedad y condiciones de lluvias importantes en casi todo el territorio.

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Alta Verapaz y la Costa Sur bajo el agua

Como ocurre históricamente en la época lluviosa, Alta Verapaz se mantiene con mayor vulnerabilidad con 72 emergencias registradas, principalmente por inundaciones y deslizamientos. Le siguen en la lista de regiones críticas el departamento de Guatemala con 48 incidentes y Chiquimula con 35.

Sacatepéquez también registra 30 emergencias y luego le sigue Quetzaltenango con 21 emergencias, siendo estas las cinco regiones con más afectaciones hasta ahora.

Brigada de Operaciones removió escombros por un derrumbe que obstaculizó el paso en la aldea La Muralla, Catarina, San Marcos, el miércoles 10 de junio del 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía del Ejército)

La Conred detalló que, en un periodo reciente de 48 horas (entre el 8 y el 10 de junio), se contabilizaron 72 emergencias concentradas con fuerza en el sur del país. Santa Rosa registró 10 incidentes, seguida por Escuintla y Guatemala con 9 cada una.

Las evaluaciones de daños revelan un fuerte impacto habitacional por inundaciones severas:

Chiquimulilla, Santa Rosa (Sector 2 Aldea las Lisas): El punto más afectado, con 97 viviendas dañadas y 420 personas damnificadas.

El punto más afectado, con 97 viviendas dañadas y 420 personas damnificadas. Cuilapa, Santa Rosa (Barrio La Choricera): 52 viviendas con daños y 252 afectados.

52 viviendas con daños y 252 afectados. Chiquimulilla, Santa Rosa (Aldea Los Macizos Sector 2): 43 viviendas con daños y 208 afectados.

43 viviendas con daños y 208 afectados. Moyuta, Jutiapa (Aldea Barra Jiote): 40 viviendas con daños y 141 personas afectadas.

Alerta en el Pacífico

La situación según el Insivumeh y autoridades locales es considerada crítica en el litoral del Pacífico. El fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Cristina ha desatado una marejada ciclónica que ya causó severos estragos en playas e infraestructura turística y comunitaria en Iztapa y La Barrona en Escuintla, y en Monterrico, Santa Rosa.

El avance del mar ha destruido múltiples chalés residenciales y comerciales ubicados cerca de la línea de playa. Una de las situaciones más dramáticas se vive en Iztapa, donde el oleaje alcanzó el cementerio de El Conacaste.

Un sector en la playa de Atitancito, donde la tormenta Cristina evidenció una crisis por el avance del mar en los pueblos costeros del sur de Guatemala, que en esa región a dañado o destruido chalés o infraestructura turística, que ahora se han visto arrastrados por el mar.

Esta crisis marítima no es exclusiva de Guatemala; el Pacífico oriental y el resto de Centroamérica también reportan inundaciones costeras y peligrosas corrientes de resaca debido a la magnitud del sistema tropical.

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