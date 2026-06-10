Saturación de suelos en siete departamentos aumenta el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos

De acuerdo con un boletín especial del Insivumeh compartido este miércoles 10 de junio, se reportan niveles de saturación iguales o superiores al 90% en municipios de siete departamentos.

La saturación se registra en Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché.

Estas condiciones reflejan la acumulación de humedad derivada de las lluvias registradas en los últimos días y aumentan la probabilidad de emergencias asociadas con la época lluviosa, añadió la información.

El análisis del Insivumeh identifica saturación crítica en los municipios de Senahú, en Alta Verapaz; Esquipulas y Olopa, en Chiquimula; San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso; y Barillas y San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango.

También en Los Amates, en Izabal; Las Cruces, en Petén; y Chajul, Nebaj y Uspantán, en Quiché.

En estas áreas, el suelo presenta una alta acumulación de humedad en la capa superficial, lo que limita su capacidad para absorber nuevas precipitaciones.

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“Cuando los suelos alcanzan estos niveles de saturación, disminuye su capacidad para infiltrar más agua, lo que provoca que la lluvia escurra con mayor rapidez hacia ríos, riachuelos y quebradas”, explicó el Insivumeh.

Alertó que esta situación puede favorecer la ocurrencia de inundaciones y crecidas de ríos, además de incrementar la susceptibilidad a deslizamientos, derrumbes o flujos de lodo.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, elaborar un plan familiar de respuesta, identificar rutas de evacuación en sus comunidades, no cruzar ríos crecidos y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Según los pronósticos, la tormenta tropical Cristina podría incrementar las lluvias en Guatemala a partir de este jueves 11 de junio.

En las últimas horas, el Insivumeh y la Conred han reportado daños en viviendas por las lluvias y el fuerte oleaje en tres departamentos.

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