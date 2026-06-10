Fuerte oleaje e inundaciones afectan más de 180 viviendas en Guatemala en las últimas horas  

El fuerte oleaje que afecta la costa del Pacífico guatemalteco ya ha dejado severos daños en viviendas, chalés e infraestructura turística en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa; Iztapa, Escuintla, y La Barrona, Moyuta, Jutiapa, mientras las autoridades mantienen monitoreos constantes ante el riesgo de nuevas afectaciones durante el fin de semana.

La cercanía de la tormenta tropical Cristina, sumadas a condiciones oceánicas especiales, han originado daños en inmuebles, según los reportes. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó daños en al menos 15 viviendas en la aldea Atitancito, Iztapa, Escuintla.

Las condiciones meteorológicas que actualmente afectan al territorio nacional, caracterizadas por una abundante entrada de humedad y lluvias acompañadas de actividad eléctrica, no solo mantienen la probabilidad de generar emergencias en tierra, sino que también influyen en el comportamiento del mar, según la información.

De acuerdo con el Insivumeh, estos sistemas favorecen el incremento del viento sobre la superficie marina, contribuyendo a la formación de oleaje más alto de lo normal en sectores del litoral Pacífico y Atlántico. También se reportaron severos daños en chalés y propiedades localizados en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, y La Barrona, Moyuta, Jutiapa, donde el mar avanzó varios metros tierra adentro, dañó estructuras y causó pérdidas económicas que podrían ascender a millones de quetzales.

En Iztapa, la preocupación aumenta debido a la erosión costera observada en el sector del cementerio de El Conacaste, donde el oleaje ha reducido considerablemente la distancia entre las sepulturas y la línea de playa, lo que provoca alarma entre vecinos y autoridades locales.

La Municipalidad de Iztapa declaró alerta naranja, por lo que la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres mantiene vigilancia permanente en las áreas más vulnerables y recomienda a la población evitar acercarse a la franja costera mientras persistan las condiciones adversas.

A este panorama se suma un fenómeno astronómico que podría agravar la situación. En entrevista para Prensa Libre Radio este martes 10 de junio, el director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó que la presencia de una superluna favorecerá mareas más altas y un incremento del oleaje en la costa del Pacífico; además, contribuirá al desarrollo de tormentas durante el fin de semana.

Las autoridades advierten que las condiciones marítimas seguirán siendo peligrosas en los próximos días y exhortan a pescadores, turistas y residentes a mantenerse informados por medio de los canales oficiales y atender las recomendaciones de prevención.

En la aldea La Barrona y Barra del Jiote, Moyuta, Jutiapa, más de 120 viviendas resultaron inundadas y cientos de personas fueron afectadas, mientras el mar avanza sobre negocios y comunidades ubicados junto a la playa.

Decenas de familias enfrentan pérdidas y preocupación ante el avance constante del oleaje.

Según la Conred, en la aldea La Barrona fueron afectadas 82 viviendas, lo que impactó directamente a 448 personas. En Barra del Jiote se reportaron daños en otras 40 viviendas, con 141 personas perjudicadas.

Las imágenes captadas en el lugar muestran cómo el agua ingresó en negocios y estructuras ubicados a pocos metros de la playa. Comerciantes y vecinos observan con preocupación cómo las olas continúan ganando terreno y amenazan sus fuentes de ingreso.

Personal de la Conred y autoridades municipales efectuaron la evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar la asistencia a las familias damnificadas.

Las autoridades mantienen monitoreos constantes y no descartan que estas condiciones continúen durante los próximos días.

Ante este escenario, la Conred recomienda a la población evitar permanecer en zonas vulnerables, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada por medio de los canales oficiales.

Las intensas lluvias de las últimas horas también han afectado a Santa Rosa, donde se reportan inundaciones y correntadas de lodo en la aldea Los Esclavos, Cuilapa.

En ese lugar, al menos 52 viviendas resultaron afectadas y 252 personas fueron perjudicadas, de las cuales 22 tuvieron que ser trasladadas a un albergue temporal habilitado por las autoridades. La Conred ha comenzado a enviar ayuda humanitaria.

En el lugar se registró acumulación de lodo, piedras y escombros en decenas de viviendas.

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Uno de los puntos más afectados fue el sector conocido como La Chorisera, donde el nivel de lodo alcanzó hasta 70 centímetros de altura dentro de algunas viviendas, lo que causó daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de las familias.

Vecinos del sector señalaron que trabajos de extracción de material y apertura de calles en áreas cercanas podrían haber contribuido al arrastre de sedimentos durante las lluvias, situación que también evalúan las autoridades.

Personal de la Municipalidad de Cuilapa, la Conred y el Ejército de Guatemala mantiene labores de limpieza, evaluación de daños y asistencia a las familias afectadas, mientras continúa el monitoreo ante la posibilidad de más lluvias en las próximas horas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a los cuerpos de socorro.

Santa Rosa y Jutiapa figuran entre los departamentos donde se prevé que se registren los mayores acumulados de lluvia por la tormenta tropical Cristina.

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