Trayectoria de la tormenta Cristina en vivo: así avanza y estos son sus efectos en Guatemala

La tarde de este martes 9 de junio, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la tormenta tropical Cristina se ubicaba aproximadamente a 275 kilómetros de Jutiapa, con un desplazamiento lento de 4 kilómetros por hora hacia el oeste.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema mantiene su trayectoria hacia El Salvador, donde podría debilitarse al interactuar con tierra firme.

Según la información oficial, aunque la tormenta no tendría un impacto directo sobre Guatemala, su circulación continuará favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Esto provocará un incremento de lluvias entre miércoles y viernes, principalmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente, donde podrían registrarse los mayores acumulados de precipitación.

Trayectoria de la tormenta Cristina en vivo

Así ha evolucionado Cristina

La línea de tiempo compartida por la Conred muestra que el fenómeno comenzó como un sistema de baja presión el 7 de junio en el Pacífico, evolucionó a depresión tropical Tres-E durante la mañana del 8 de junio y horas después se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina.

Durante las últimas 48 horas, el sistema ha mantenido un movimiento lento cerca de las costas de Nicaragua y El Salvador. Las autoridades meteorológicas indican que, aunque existe la posibilidad de que se debilite al tocar tierra, sus bandas nubosas seguirán generando lluvias sobre gran parte de Centroamérica.

Compartimos la línea de tiempo de la tormenta tropical Cristina, es importante mantenerse informados a través de fuentes oficiales como CONRED e INSIVUMEH.



¡La prevención es tarea de todos! pic.twitter.com/BkF6Pb37ul — CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026

Regiones bajo vigilancia en Guatemala

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó que los departamentos con mayor cercanía al fenómeno son Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula, aunque las lluvias también podrían afectar áreas de Chimaltenango, Sololá y Quetzaltenango.

Por su parte, la Conred mantiene activa la alerta anaranjada institucional y ha solicitado a gobernadores, alcaldes y coordinadoras locales fortalecer el monitoreo de zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, así como verificar rutas de evacuación y planes de respuesta ante emergencias.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles crecidas repentinas de ríos, daños en infraestructura vulnerable, socavamientos y acumulación de agua en áreas urbanas debido a la saturación de los suelos provocada por las lluvias de los últimos días.

📌 AVISOS INFORMATIVOS - TORMENTA TROPICAL CRISTINA MANTIENE SU TRAYECTORIA HACIA EL SALVADOR. pic.twitter.com/D25ttMTk4L — CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026

Recomendaciones ante el incremento de lluvias

La Conred recomendó a la población mantenerse informada únicamente por canales oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, identificar rutas de evacuación y preparar la mochila de las 72 horas.

Asimismo, pidió a las familias revisar sus planes de respuesta y atender las instrucciones emitidas por autoridades locales y cuerpos de socorro, especialmente en comunidades cercanas a ríos, laderas y áreas propensas a inundaciones.

Efectos de Cristina en Centroamérica

Mientras Guatemala se prepara para el incremento de precipitaciones, la tormenta ya genera emergencias en países vecinos. En Costa Rica, las lluvias asociadas al fenómeno han provocado inundaciones, la apertura de albergues y la búsqueda de cinco personas desaparecidas luego del vuelco de dos embarcaciones debido al fuerte oleaje en el Pacífico.

En El Salvador, las autoridades decretaron alerta naranja nacional y advirtieron que las zonas costeras serán las más afectadas por lluvias intensas, aumento del oleaje y posibles inundaciones. Incluso varias familias fueron evacuadas preventivamente en sectores cercanos a playas del departamento de La Libertad.

Por su parte, Honduras mantiene bajo alerta preventiva a nueve de sus 18 departamentos debido al riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y oleaje elevado en el Golfo de Fonseca. Las autoridades de ese país recomendaron evacuaciones preventivas en sectores vulnerables y reforzar medidas de protección ante las lluvias que se esperan durante las próximas horas.

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